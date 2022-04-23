Заявление зампредседателя Комитета по иностранным делам финского парламента, бывшего главы МИД Финляндии Эркки Туомиоя о том, что Хельсинки подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 22 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Экономический тупичок — Финляндия решила подписать себе приговор», — поделился своим мнением Иван С.

Многие пользователи пришли к выводу, что своим вступлением в НАТО Финляндия уничтожает взаимоотношения с Российской Федерацией и обрекается себя на тяжёлое существование в условиях распадающейся Европы.

«Став частью Североатлантического альянса, Финляндия потеряет доверие России. С кем эта страна будет вести экономические взаимоотношения, если Европа вся целиком трясётся в предвкушении экономической катастрофы?» — задаётся вопросом Максим П.

Некоторые комментаторы отмечают, что финны могли бы убедиться в пагубности вступления в альянс, посмотрев на то, как живут граждане Латвии, Литвы и Эстонии, чьё правительство променяло благосостояние на русофобию.

«Хоть бы под ноги сначала посмотрели, когда вступать собрались. Как бы в дерьме по самые уши не оказались, как прибалты», — подметила Нина Е.

«Теперь финны начнут ещё хуже жить, да ещё бояться будут, что превратятся в радиоактивный пепел. Нет бы сидеть тихо и не высовываться, на рожон лезут», — считает Александр Х.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Часть людей полагает, что Россия сразу даст понять Финляндии, что она не одобряет такое решение. Первым делом финнов коснутся экономические потрясения, считают граждане.

«Кстати, если реально на это смотреть, то пусть вступают, но тогда нужно России прекратить любую экономическую деятельность с Финляндией. Любую. Финляндия становится страной-агрессором. Это должно иметь свою цену», — пишет Виктор С.

Ряд пользователей указывает на то, что, являясь частью НАТО, Финляндия становится целью для ядерных ударов России в случае потенциального военного конфликта с альянсом.

«А на что расчёт? Армия Финляндии намного меньше украинской, так что пока она не собиралась вступать в НАТО, её никто не трогал. А вот теперь Хельсинки становится потенциальной целью для ядерного удара. К чему такой мазохизм? Ума не приложу», — подметил Александр С.

«Неужели им так хочется жить под прицелом? Одно шевеление с их стороны — и полетят ядерные ракеты по заранее установленным центрам», — предупреждает Георгий К.

«Если финны войдут в НАТО, то ответ России будет жёстким и при этом совершенно справедливым. Это угроза серьезная будет нашему государству!» — считает Илья Б.

Нашлись и те, кто уверены, что подобное расширение НАТО никоим образом не пугает Россию, наша страна даст достойный ответ на агрессивные действия Североатлантического альянса.

«Нравится, не нравится – увы, НАТО приближается к нашим границам. Надо готовиться к серьёзнейшему сопротивлению», — указывает Дмитрий Р.

«Пусть входят! И с ними разберёмся! Не переживайте», — обращается Марианна А.

Напомним, 21 апреля центральная финская газета Helsingin Sanomat опубликовала материал, согласно которому зампредседателя Комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя заявил о том, что Хельсинки подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели.