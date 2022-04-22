Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился 19 апреля в Москве с Владимиром Путиным, было принято совместное заявление.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Достигнута окончательная договоренность по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности, нагорно-карабахского конфликта, разблокирования региональной инфраструктуры и процесса демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Также Никол Пашинян на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил об окончательной договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по ряду важных вопросов, в том числе по тематике безопасности и конфликта в Карабахе. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

В ТГ-канале Ризвана Гусейнова, в котором публикуется информация по геополитике Кавказа, армяно-азербайджанскому конфликту, Карабаху, Зангезуру и другим актуальным темам, азербайджанцы комментируют это заявление:

@mysolmaz: «А до этого подписанные документы не это же самое включали в себя? Мутит воду опять».

Керим @kerimlin67: «У Пашиняна выход один. Принять взятые на себя обязательства. В противном случае, Азербайджан аскери сам решит все вопросы. Думаю, в этом никто не сомневается».

Айнур из г. Баку делится своим взглядом на ситуацию:

@LadyCrawley: «Если Россия не хочет полностью быть выкинутой с Южного Кавказа, то заставит армян послушаться нас, получив от нас заверения партнёрства. Чтоб не допустить полного перехвата Кавказа Западом. А нам это тоже выгодно, так как особого доверия Западу (ЕС, Америка) у нас тоже нет. Мы таким образом свое промежуточное строим и усиливаемся с Турцией и Средней Азией. И Пашик понял, что это единственный вариант для них. Тюркский мир просто как-то надо своим упертым донести, заставить их принять, сломать их. От того и все эти телодвижения».

Азербайджанский политаналитик Фархад Мамедов в своем авторском тг-канале «Мнение ФМ»:

Admin: «Если Пашинян и на этот раз соскочит, то под сомнение будут поставлены все трехсторонние заявления. Президент Ильхам Алиев на последнем заседании правительства отмечал, что если Армения не выполнит свои обязательства, то и Азербайджан освобождается от принятых обязательств: «Если она не предоставит нам проход через Зангезур, то сама потеряет и в первую очередь нарушит Декларацию от 10 ноября. Потому что в Декларации от 10 ноября четко указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должно быть сообщение, и это – обязательство Армении. Если она не желает выполнять свое обязательство, тогда и мы не будем нести никакой ответственности в связи с выполнением тех или иных обязательств. Они должны это знать и не затягивать время. Мы и без того добьемся желаемого. Будет лучше если они сами поторопятся. Иначе так и останутся тупиком».

Тг-канал «UDudaka» собрал комментарии азербайджанских пользователей в своих чатах:

@KIlkinG777: «Не может он в таком позитивном духе говорить о том, что вредно для его страны… Интересно, по каким пунктам они нас опять накололи?».

Primeminister.am Никол Пашинян

Dragon Lord: «To есть проигравшая сторона вместе с хозяином окончательно что-то решили по поводу Карабаха? А где хозяин Карабаха? Он знает, что они там решили?».

Тг-канал «Caliber» тоже опубликовал новость о визите Пашиняна в Москву:

@AnTiZombi89: «Учитывая ситуацию, скорее всего, Россия сказала Пашиняну не лезть на рожон. Позиция России — это сохранение своего присутствия в регионе и сохранение статуса КВО. Я не военный эксперт, но пока есть РМК, Осетинскую карту будут совать каждый раз, когда нужно будет приструнить Баку».

«По мнению нашего источника, российская сторона понимает, что хотя Пашинян безропотно поставил подпись под 30 пунктами русских, в любой момент может пойти на соглашения с ЕС за их спиной», — пишет газета «Грапарак» со ссылкой на диписточники.

Азербайджанцы комментируют:

Gabiba: «Для нас главное, что бы ЕС понимало, что Пашинян, уже поставил свою подпись под договором с Россией».

Chingiz Samedzade @Chingizphoto: «То, что Россия мутит в нашем регионе это 100%, могу поверить, надо обсудить мирный план без России».

@Ukon28: «Разделили бы уже этот Карабах да нарисовали границы. Сколько можно этот Карабах мусолить».

Kamran: «Делению не подлежит».