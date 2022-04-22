Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан побывал в четверг, 21 апреля, в Ватикане, где его принял папа Римский Франциск. Во многом это был необычный визит. Во-первых, Орбан впервые с момента избрания кардинала Бергольо папой Римским в марте 2013 года встретился с ним именно в Ватикане. Во-вторых, апостольская столица стала первым местом выезда Орбана за границу после его переизбрания премьер-министром в начале апреля сего года. В-третьих, визит Орбана в Ватикан носил частный характер, поэтому он встретился только с Франциском и не последовало традиционной встречи с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Определенную интригу добавил посол Венгрии при Святом престоле Эдуард фон Габсбург-Лотринген, прямой потомок императора Франца Иосифа и императрицы Елизаветы. Он опубликовал в Twitter фотографию со своим присутствием на встрече папы и премьера, сопроводив ее следующей репликой: «Некий посол проводит часть времени своей жизни на вчерашней встрече. Все сообщения СМИ были в подавляющем большинстве положительными… За исключением одного немецкоязычного издания, которое отчаянно пыталось найти какие-то конфликты в прошлом, поскольку в настоящем они не смогли найти ни одного». Но о чем таком говорили премьер и папа, что это вызвало озлобление «одного немецкоязычного издания»? Портал Vatican News сообщает, что премьер-министр попросил папу поддержать усилия его страны по достижению мира. Речь идет об украинском кризисе. С начала спецоперации России на Украине Венгрия «проявила большую щедрость в приеме беженцев». В первых числах апреля Орбан провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, попросив его о немедленном прекращении огня. «Его ответ был утвердительным, но при определенных условиях», — рассказал премьер на пресс-конференции, сообщив также, что он пригласил Путина в Будапешт вместе с лидерами Франции, Германии и Украины. Также Венгрия приняла почти 626 тысяч украинских беженцев. Из них около 17 тысяч запросили гуманитарную защиту, а 100 тысяч — временный вид на жительство.

Cabinet Office of the Prime Minister Виктор Орбан и папа Римский Франциск

Венгерские издания пишут, что Орбан пригласил Франциска посетить Венгрию с полноценным визитом и получил «обнадеживающий ответ». Как заметил премьер, «мы проводим крупнейшую гуманитарную операцию всех времен, за что получаем признание и уважение во всем мире». Он сказал, что папа Римский упомянул об этом и «призвал нас не отказываться от этой нашей хорошей привычки». Это вызывает ревность у соседней Польши. Польский еженедельник Do Rzeczy, комментируя визит Орбана в Ватикан, заявляет, что с начала российской спецоперации «политика Будапешта была весьма противоречивой. Виктор Орбан осудил нападение на Украину, но последовательно выступал против введения санкций в отношении российских энергоресурсов. Венгрия также отказалась разрешить транзит оружия для сражающейся украинской армии через свою территорию». Но зато такая политика Будапешта, по мнению итальянского католического портала Il Sismografo, позволяет предположить, что встреча папы и премьера «может способствовать созданию через Венгрию канала связи между Святым престолом и Кремлем».

Теоретически самостоятельность Орбана в отношении украинского кризиса и России, возможно, получившая поддержку папы Франциска, может вызывать недовольство в ЕС, особенно его «немецкоязычной фракции». Однако венгерский премьер и раньше вел себя независимо. Так что, видимо, дело в чем-то другом. Орбан — один из долгожителей европейской политики. Во время своего первого премьерского срока (1998−2002 годы) у него установились, как пишет одно католическое издание, «нежные отношения» с папой Иоанном Павлом II, который «всегда с особым вниманием следил за политикой» Орбана. И этому не мешал тот факт, что премьер идентифицирует себя кальвинистом, кальвинистом является его сын, хотя жена и четыре дочери исповедуют католицизм. Дело в том, что Ватикан принимал во внимание взгляды Орбана, видя в нем защитника христианства и христианских ценностей. Кстати, во время последних парламентских выборов против премьера оппозиция выставила католика и отца семерых детей Петера Марки-Зая. Однако Католическая церковь в Венгрии предпочла кальвиниста Орбана своему единоверцу, воспринимая последнего как «католика на словах». Судя по всему, Святой престол с интересом воспринимает и политическую деятельность Орбана как таковую. Так, папа Бенедикт XVI, отмечает австрийский католический портал Kath. net, обменивался с премьером мнениями о перспективах Центральной Европы и роли, которую эти страны могут играть в международном сообществе.

Lene Бенедикт XVI. 2008

Вероятно, в этом причина нынешнего пристального внимания к контактам Орбана и папы Франциска. Как уже писало ИА REGNUM, многие европейские эксперты уверены в том, что украинский кризис значительно изменит Евросоюз. Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель заявляет: «Великому единству ЕС пришел конец». При этом отмечается, что проигравшим может оказаться Берлин. Против него уже играют Польша и республики Прибалтики, и ожидается, что вскоре в борьбу вступит Франция, которая «хорошо умеет создавать коалиции против Германии». Если Берлин начнет терять рычаги влияния в ЕС, это вызовет серьезную турбулентность в Центральной и Восточной Европе. Образуется вакуум силы, который ринутся заполнять внутренние и внешние игроки. Есть ли шансы у Будапешта? Венгрия — страна маленькая. Но если она предложит эффективный интеграционный проект, то у нее может многое получиться. Например, реинкарнация Австро-Венгрии в модели Венгро-Австрии. Кто знает, не этот ли вариант рассматривает Ватикан, вступая с диалог с Орбаном.