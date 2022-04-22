Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Türk выступил с важным заявлением. По его словам, «в составе НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны на Украине, поскольку это способно ослабить Россию», и «такое впечатление сложилось после встречи министров иностранных дел стран НАТО». Но дело не только в России. Турецкое издание Cumhuriyet сообщает, что США пытаются расширить НАТО и включить Турцию в ось Балтика — Средиземноморье, в «малый европейский альянс» в конфигурации Великобритания — Польша — Украина — страны Прибалтики и Черноморского региона. По мнению издания, так «США стремятся помешать не только европейцам строить собственную безопасность, но и встроить Турцию в систему нового военно-политического блока под руководством Великобритании».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В последнее время Анкара на саммитах НАТО разного уровня действительно часто выступает с критических позиций, внешне демонстрирует заметную самостоятельную определенность в выборе своего геополитического курса. Ее цель — укрепление в качестве ведущей региональной державы с потенцией превращения в один из центров силы мирового уровня. При этом ее повышенная внешнеполитическая активность в географических границах бывшей Османской империи хронологически почти совпадает со стремлением России укрепиться на постсоветском пространстве. Кстати, это один из главных сценариев региональных процессов в большой Евразии, привлекающий внимание и затрагивающий интересы целого ряда государств в этом регионе. При этом он содержит в себе потенциал как взаимовыгодного сотрудничества различных игроков, так и элементы соперничества. Плюс к этому — активное вмешательство в развитие событий со стороны внешних игроков с целью стратегического ослабления главных сценаристов.

Tccb. gov. tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО

В представлении Турции коллективный Запад и НАТО выставили геополитическую подножку России через разыгрывание «украинской карты». Для Анкары такими картами становится курдская проблема и ситуация в Восточном Средиземноморье. Эти тенденции ярко обозначились после событий «арабской весны» и попытки осуществления в Турции военного переворота 2016 года, что повлекло за собой серьезные преобразования как внутри страны, так и в рамках ее внешней политики. Именно в этот период был поставлен вопрос о выстраивании новой внешнеполитической региональной стратегии, которая стала выходить за рамки фокусирования только на интересах США и НАТО. Анкара активизировала свое сотрудничество с Россией, в том числе и в военно-технической сфере, стала больше поглядывать и на Китай.

В тоже время Турция рассчитывала, что ей удастся задействовать ресурс Североатлантического альянса для решения своих региональных проблем, в частности в Сирии. Но США стремились и стремятся держать ее то на коротком, то на длинном поводке, разыгрывая в своих интересах то курдскую проблему, то ситуацию в Восточном Средиземноморье, то что-то еще. Цель — убедить Анкару в том, что она не способна самостоятельно обеспечить свою безопасность на случай некоего внешнего вторжения. Теперь, как пишет турецкое издание Habertürk, «Турцию начинают соблазнять новой блоковой политикой уже под эгидой Великобритании под предлогом открывающихся для нее новых возможностей в связи с развитием украинского кризиса, который якобы должен подорвать позиции России на евразийском пространстве». Анкару предупреждают: упущенные сейчас возможности чреваты непоправимым для нее ущербом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция, США

Но в Турции прагматично оценивают ситуацию. Точнее, она несколько иначе, чем Запад, воспринимает ситуацию в связи с военной операцией России на Украине и прогнозирует успех России, что изменит каркас отношений или сместит центр тяжести прежде всего в бассейне Черного моря. Это первое. Второе. Анкара чуть ли не на психологическом уровне ощущает пробелы, возникшие на Ближнем Востоке в связи с уходом США из Афганистана, а вопросы национальной безопасности вынуждают ее пересматривать свои отношения с Западом. Но пока работает формула: спокойное движение, не вызывающее отдаление от Запада, но и не полное сближение с Востоком. В то же время, как утверждают турецкие эксперты, американцы и их партнеры по НАТО заготовили для Турции «страховочный вариант» на случай ее выхода из альянса. А сейчас они пытаются «заточить» ее на украинский кризис хотя бы на уровне информационной войны.

Не получается. Более того, Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена направлять своих военных на Украину. По его словам, «Украина требовала гарантий безопасности, подобных 5-й статье устава НАТО о коллективной безопасности. Ни одна страна этого не приемлет. Турция также не приемлет этого. Турция не будет направлять войска на Украину». Мотивы и приоритеты такой турецкой политики понятны. Риски Анкары на данный момент связаны не с Россией, а с растущим напряжением между Турцией и остальными региональными и западными игроками.