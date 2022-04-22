Полиция Лондона не будет публиковать информацию о ходе расследования вечеринок на Даунинг-стрит до проведения выборов в Лондоне. Местные выборы пройдут в Лондоне 5 мая. 12 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что получил штраф за нарушение коронавирусных ограничений на мероприятии в честь своего дня рождения 19 июня 2020 года. При этом полиция сообщила, что Джонсон потенциально получит еще три штрафа. Решение о неразглашении результатов расследования было принято с целью недопущения дальнейшего обесчещивания премьера.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

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«Пока расследование продолжается во время предвыборного периода, из-за ограничений коммуникаций перед майскими местными выборами, мы не будем сообщать о новостях до 5 мая», — сообщил представитель столичной полиции.

Некоторые пользователи считают, что столичная полиция — это коррумпированная структура, подконтрольная консервативному правительству, поэтому они и приняли решение всячески оттягивать момент отставки Джонсона.

«Столичная полиция — это фактически служба безопасности для Тори», — прокомментировал @MrJoeGooch.

«Они независимы от правительства или нет? Кажется, что нет», — написал @thechefie.

«Я думал, что полиция должна быть независимой и расследовать все правонарушения без страха или расположения к кому-то. Кажется, что со столичной полицией дело обстоит не так», — считает @AlanRoebuck1.

В комментариях отметили, что решение полиции нелогично и неразумно. Пользователи считают, что полиция должна опубликовать полностью результаты расследования и список тех, кто нарушил коронавирусные ограничения, как можно быстрее до 5 мая, чтобы британцы знали, за кого они голосуют.

«Как всегда столичная полиция делает все неправильно. Если люди идут опускать избирательный лист в урну, они должны знать заранее», — считает @Aurora_ReadMore.

«Конечно, будет же трагедия, если общественность будет знать, за кого она голосует, не так ли?» — спросил @SecretDJBook.

«Это предубеждения. Население имеет право знать правду, причем не тогда, когда этого захочет столичная полиция и Борис Джонсон», — отметил @ohdanieljames.

(сс) King's Church International Полиция Великобритании

Некоторые комментаторы считают, что решение полиции не только неразумно, но оно также противоречит принципам морали. По их мнению, полиция защищает преступника, хотя должна защищать население от подобных людей.

«Их хозяева-тори провели беседу, значит. Не смогли выписать премьер-министру еще больше штрафов с приближающимися выборами, не так ли? Столичная полиция — позор», — отметила @kirsti_kean.

«Просто в том случае, если люди думают, что что-то может быть не так с фразой «не было никаких вечеринок, все правила соблюдались, но я был оштрафован. После выборов полиция вам скажет, есть ли у меня какие-то еще штрафы!» — прокомментировал @KennyRoss93.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что заявление полиции лишь свидетельствует о том, что в ходе расследования обнаружилась информация, которая может «полностью разрушить положение» Джонсона.

«Это значит, что есть какие-то изменения и новости, иначе они бы написали, что «никаких дальнейших действий предприниматься не будет», — написал @johnfinn64.

«Очевидно, что они продолжат выписывать штрафы, просто не будут об этом говорить публично. Но молчание только из-за приближающихся выборов кажется не совсем хорошим вариантом. По факту, это поможет правонарушителям», — прокомментировал @Jame5Martin.