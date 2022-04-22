Жители Южной Кореи обсудили обмен письмами между президентом Мун Чжэ Ином и главой КНДР Ким Чен Ыном.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По сообщениям Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), 20 апреля президент Южной Кореи направил личное письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и на следующий день получил от него доброжелательный ответ.

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Сообщается, что стороны выразили надежды на улучшение межкорейских отношений, разделили мнение о том, что неизменные взаимные усилия позволят улучшить и развивать двусторонние отношения в соответствии с волей и ожиданиями всей корейской нации.

Ким Чен Ын высоко оценил усилия Мун Чжэ Ина, которые он приложил для «великого дела нации».

В сообщении ЦТАК подчёркивается, что обмен письмами является показателем глубокого взаимного доверия.

Между тем данное событие не освещалось главным печатным органом Трудовой партии Кореи газетой «Rodong Sinmun», которую читают обычные северокорейцы.

«Думаю, чтобы взять на себя инициативу и отправить письмо, потребовалось много сил», — предполагает yacc***.

«А как же извинения за подрыв межкорейского офиса связи?!» — недоумевает hang***.

«Спасибо вам, Мун Чжэ Ин, что до конца своего президентского срока заботились о мире», — благодарит juno***.

«Уверен, сердце Муна билось чаще, когда он получил ответное письмо от Ким Чен Ына, чем когда он получил любовное послание от Ким Чжон Сук», — смеется taoi***.

«До сих пор мы мирно сосуществовали, однако я начинаю беспокоиться о том, что произойдет в будущем», — высказывает свои опасения msso***.

«Вот наглядный пример того, когда мечтатель становится президентом… Теперь наш народ в полной мере может ощутить это на себе. К тому же есть доказательства того, что Мун направил сотни миллиардов долларов в КНДР», — утверждает leed***.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

«Мы понимаем, что вы хотите поддерживать дружеские отношения. Однако, пожалуйста, не нужно играться с безопасностью народа», — призывает smart***.

«Долой Муна, который спокойно реагировал на то, что межкорейский офис связи, построенный на деньги налогоплательщиков, был подорван, отель и поле для гольфа, построенные нашими компаниями, были отобраны и уничтожены, а также на то, что ракеты, которые КНДР почти каждый день пускала в сторону Японского моря, назывались «неизвестными снарядами», — негодует teal***.

«В самые трудные времена к власти приходят крайне некомпетентные люди», — отмечает uoro***.

«А что изменилось то в межкорейских отношениях за последние пять лет?» — вопрошает hysj***.

«Давайте не будем забывать о том, что северокорейские военные расстреливали корейцев в море, подвешивали их тела и сжигали», — призывает zoke***.

«Где ваша гордость?» — интересуется khw8***.

«Меня очень беспокоит, какая ситуация на Корейском полуострове будет после выхода Мун Чжэ Ина на пенсию», — переживает teat***.

«Президент Мун Чжэ Ин, спасибо Вам большое за усилия по налаживанию мира и безопасности в регионе», — благодарит demi***.

«Если ему так нравится КНДР, то пусть туда и едет», — предлагает hoaw***.