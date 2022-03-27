Соединенные Штаты перестали уговаривать Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу ради решения проблем на рынке, возникших из-за санкций Вашингтона против России. Отношения между США и богатым нефтью королевством упали до нового минимума, сообщается в отчете The Wal Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Согласно изданию, во время переговоров советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан упомянул об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Данный шаг возмутил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда, который указал американскому дипломату больше не поднимать эту тему и забыть об увеличении добычи нефти королевством на Среднем Востоке

(сс) April Brady. Project on Middle East Democracy Журналист Джамаль Хашогги

После этого Белый дом отказался от требований по увеличению добычи нефти и теперь просит только о том, чтобы Саудовская Аравия не вела политику, способную навредить интересам США на Украине.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox New.

«Администрация Байдена, похоже, не понимает, поэтому я попытаюсь объяснить простыми словами: саудовцы расстроены вами по двум основным причинам. Прежде всего, вы объявили войну ископаемому топливу. Во-вторых, вы пытаетесь заключить сделку с их смертельным врагом, Ираном. Международные отношения — это большая шахматная партия, в которой будет много переменных и риск непредвиденных последствий. К сожалению, Байден и его команда проигнорировали всё это в погоне за своей утопической мечтой, и мы платим за это цену», — пишет motorcitymayhem.

«Итак, при Трампе мы были энергетически независимы, а теперь, 16 месяцев спустя, мы просим нефть у других стран», — подводит итог factsarestubbornthings.

«Самое смешное, что нам не нужна иностранная нефть. У нас достаточно нефти прямо здесь, и у нас есть возможность экспортировать ее, сохраняя независимые поставки. Уменьшить бюрократическую волокиту, чтобы позволить бурение, восстановить трубопровод Key Stone и увеличить федеральный лизинг. Это не так уж сложно, но Байден и его администрация мешают США стать энергетически независимыми. А ведь мы почти достигли этого с Трампом!» — восклицает pleaseleaveamessageafterthebeep.

«Во время предвыборной кампании Байден заявил, что объединит народ. Он сдержал свое обещание. Он успешно объединил весь остальной мир против Америки», — напоминает perogi007.

«Нравится он вам или нет, но Трамп принял некоторые политические решения, которые имели смысл — охрана границы, жесткая борьба с преступностью, поддержание низких цен на топливо для борьбы с инфляцией. Демократы разрушили ВСЁ это за очень короткое время. Голосуйте соответственно», — призывает blagablaga116.

«Никто никогда не уважал Байдена. Кроме того, что Байден использует свою семью, чтобы выглядеть хорошо, пожалуйста, назовите что-нибудь, что Байден сделал для Америки в положительном смысле. Байден пытается использовать саудовцев. Они умно поступили, отказавшись от любого общения с ним и его администрацией», — считает cbaseball.

«Является ли оскорбление саудовцев с последующей просьбой качать больше нефти новым дипломатическим приемом? Я запутался, но я не эксперт», — иронизирует paultan397.

«Я думал, что Байден — это взрослый человек в комнате, который знает, как общаться с мировыми лидерами. Он сказал, что делал это всю свою жизнь. Очевидно, что он делал это не очень хорошо», — подозревает dis-qusted.

«Одной из первых инициатив Байдена была отмена энергетической политики Трампа, в результате которой стоимость газа резко возросла. Байден скорее обанкротит страну, чем признает свою неправоту», — осуждает tom. c. fuller

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Саудовской Аравии намерены свести счеты с президентом США Джо Байденом за недружественное отношение последнего к названной арабской стране и делают ставку на президента России Владимира Путина.

Наследный принц королевства помнит о том, что в ходе американской предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем» и, уже став президентом США, опубликовал доклад о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Кроме того, по мнению публициста, в Эр-Рияде считают, что Белый дом не учитывает их обеспокоенность возможным восстановлением ядерной сделки с Ираном и отказывается принимать меры в отношении йеменских хуситов, нападающих на суда и города Саудовской Аравии.