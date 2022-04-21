«Глобальная культура отмены» — сети осудили США за бойкот России
Представители министерств финансов Великобритании, США и Канады покинули 20 апреля заседание G20 при появлении представителей России. Среди прочих заседание покинула глава минфина США Джанет Йеллен. Американские интернет-пользователи выразили негодование по поводу крайне недипломатического поведения политиков под соответствующей публикацией The New York Times
«Я уверен, что это сделает чудеса в плане прекращения кровопролития», — пишет @skynet8 291 997.
«Это означает, что они несерьезно относятся к решению проблем, стоящих перед миром. Для них важнее устроить шоу», — осуждает @lester_indo.
«Так ведут себя дипломаты демократического мира??? Если ты не слушаешь других, никто не будет слушать и тебя!!!» — восклицает @anongsackm.
«Я вижу, что союзники США/Великобритании/NATO угрожают другим странам, например, посылают своих представителей вмешиваться в политику других стран, приказывают другим странам осудить их, прекратить торговлю… Этот конфликт начался не вчера, это последствия внешней политики Запада», — добавляет @anongsackm.
«Вот как они себя ведут, когда кто-то не говорит на их языке. Особенно американцы любят вставать в позу», — указывает @Library224.
«Пусть уходят. С их уходом придет мир», — пишет @PronabKumarDas4.
«Почему они не бойкотируют Израиль за 70-летнюю оккупацию палестинских земель?» — интересуется @sawaris.
«Давайте введем санкции против всех членов G20, совершивших военные преступления? Все двадцать стран попадут в список #лицемерие», — подчеркивает @AnnVHaute.
«Это не меняет того факта, что Йеллен коррумпирована и стала катастрофой для нашей экономики», — напоминает @DanMantis.
«Вот вам и открытые, толерантные демократические ценности США… Мы быстро становимся посмешищем для всего мира!» — негодует @midtownstory
«Глобальная культура отмены, когда международные политические деятели отказываются заниматься международной дипломатией, потому что наши лидеры теперь обладают эмоциональным интеллектом школьниц и профессионально ведут себя как бестолковые менеджеры по персоналу», — осуждает @pokey_84.
«Я думал, что «дипломаты» должны вести переговоры о мире. А не высокомерно отстаивать свою повестку дня», — комментирует @allen_norris.
Напомним, что на встрече в Вашингтоне лично присутствовал заместитель министра финансов России Тимур Максимов. Министр финансов России Антон Силуанов и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина присоединились к встрече в онлайн-режиме.