Представители министерств финансов Великобритании, США и Канады покинули 20 апреля заседание G20 при появлении представителей России. Среди прочих заседание покинула глава минфина США Джанет Йеллен. Американские интернет-пользователи выразили негодование по поводу крайне недипломатического поведения политиков под соответствующей публикацией The New York Times

Квентин Массейс. Аллегория Глупости. XVI

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

«Я уверен, что это сделает чудеса в плане прекращения кровопролития», — пишет @skynet8 291 997.

«Это означает, что они несерьезно относятся к решению проблем, стоящих перед миром. Для них важнее устроить шоу», — осуждает @lester_indo.

«Так ведут себя дипломаты демократического мира??? Если ты не слушаешь других, никто не будет слушать и тебя!!!» — восклицает @anongsackm.

«Я вижу, что союзники США/Великобритании/NATO угрожают другим странам, например, посылают своих представителей вмешиваться в политику других стран, приказывают другим странам осудить их, прекратить торговлю… Этот конфликт начался не вчера, это последствия внешней политики Запада», — добавляет @anongsackm.

«Вот как они себя ведут, когда кто-то не говорит на их языке. Особенно американцы любят вставать в позу», — указывает @Library224.

«Пусть уходят. С их уходом придет мир», — пишет @PronabKumarDas4.

«Почему они не бойкотируют Израиль за 70-летнюю оккупацию палестинских земель?» — интересуется @sawaris.

«Давайте введем санкции против всех членов G20, совершивших военные преступления? Все двадцать стран попадут в список #лицемерие», — подчеркивает @AnnVHaute.

«Это не меняет того факта, что Йеллен коррумпирована и стала катастрофой для нашей экономики», — напоминает @DanMantis.

«Вот вам и открытые, толерантные демократические ценности США… Мы быстро становимся посмешищем для всего мира!» — негодует @midtownstory

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

«Глобальная культура отмены, когда международные политические деятели отказываются заниматься международной дипломатией, потому что наши лидеры теперь обладают эмоциональным интеллектом школьниц и профессионально ведут себя как бестолковые менеджеры по персоналу», — осуждает @pokey_84.

«Я думал, что «дипломаты» должны вести переговоры о мире. А не высокомерно отстаивать свою повестку дня», — комментирует @allen_norris.

Напомним, что на встрече в Вашингтоне лично присутствовал заместитель министра финансов России Тимур Максимов. Министр финансов России Антон Силуанов и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина присоединились к встрече в онлайн-режиме.