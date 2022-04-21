Приказ президента России Владимира Путина министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, который удерживают неонацисты, и полностью заблокировать территорию предприятия, «чтобы муха не пролетела», стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте»

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы РФ

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«Поддерживаю! Нечего нашим военным попусту рисковать своей жизнью ради того, чтобы побыстрее выкурить из «Азовстали» остатки нациков. Сами оттуда рано или поздно вылезут», — убеждён Михаил З.

Подавляющее большинство пользователей выразили свою поддержку решению, которое принял президент России.

«Никуда не денутся! Оголодают — сами выйдут. Правильное решение командование приняло, нечего своих гробить зря», — считает Александра Т.

«Пускай нацики сами вылезают на поверхность. Как начнут подыхать без воды и еды – мы их сразу увидим и упакуем! Правильное решение, поддерживаю решение Путина!» — написал Дмитрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты, удерживающие завод, накачаны человеконенавистнической идеологией по самые уши и питаются надеждой на скорое вызволение, но даже она в конечном итоге иссякнет, когда им будет нечего есть.

«Нацики думали, что будут героями и погибнут, как викинги, с оружием в руках. А, скорее всего, будут чахнуть и медленно подыхать в этом вонючем подземелье. Не жалко. Пусть молятся своему нацистскому богу Бандере, чтобы принял их с распростертыми объятиями», — пишет Роман К.

«А тем временем российское командование уже в сотый раз предлагает нацикам сложить оружие и выйти, сохранив себе жизнь. Удивительно, что бандеровцы готовы терпеть до последнего. Всё равно ведь вылезут. Видимо, им промыли мозги о том, что какая-то помощь откуда-то к ним идёт. Зеленский, наверное, лично на танке едет своих нациков выручать», — шутит Роман К

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Часть людей считает, что бессмысленный риск для личного состава – это не про российскую армию.

«Верно! Главное сейчас, чтобы наши ребята не пострадали. Всё-таки их жизни куда важнее!» — поделилась своим мнением Татьяна К.

«Конечно, надо поберечь наших солдат. Для Вооружённых сил РФ личный состав — не пушечное мясо. Мы не неонацисты, которые своим же населением прикрываются и своих же солдат без провизии оставляют. Надо действовать осторожно и принимать верные решения. Если там и правда осталось аж две тысячи нацистов, тогда рано или поздно им придётся высунуться. Как прокормить такую ораву?» — интересуется Диана В.

Ряд пользователей указывает на то, что российская армия способна стереть с лица земли всю территорию завода «Азовсталь», но эти подземелья могут хранить в себе что-то очень интересное, что могло бы пролить свет на ту озабоченность, которую демонстрирует Запад и киевский режим по поводу предприятия.

«Пускай бандеровцы с голоду помирают, раз в плен сдаваться не хотят! А завод, кстати, останется! Там много интересного можно будет найти, чего не удалось бы обнаружить в ходе жёстких бомбёжек», — предполагает Марианна А.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу приказал отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, который удерживают неонацисты, и потребовал полностью заблокировать территорию предприятия, «чтобы муха не пролетела». Глава государства добавил также, что необходимо донести до тех, «кто до сих не сложил оружие», чтобы они незамедлительно сделали это.