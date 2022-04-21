Первый пуск российской межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования РС-28 «Сармат» вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Открытая крышка ракетной шахты

«На заметку всем недружественным враждебно настроенным по отношению к России странам», — написал Константин П.

Многие пользователи были рады услышать, что ядерный щит Российской Федерации не только ширится, но и улучшается, применяя всё более и более совершенные технологии.

«Наши конструкторы постарались на славу. Честь им и хвала за это», — поделилась Елена Р.

«Великолепная работа, от всей души поздравляю всех причастных. Просто браво!» — радуется Hedgehog I.

Некоторые комментаторы отмечают, что совершенное ядерное оружие сделает из России неприступную крепость, в сторону которой даже грубый жест бросать нельзя.

«Многие думали, что мы шутим, когда говорим, что у нас ракеты превосходят все ракеты у других стран вместе взятые. Пора бы им всем в самом деле задуматься, ибо иначе их дела будут плохи», — считает Вячеслав М.

«10 боеголовок по мегатонне — неплохо для начала. По два «Сармата» на Восточное побережье и на Западное и все тихо сидят», — пишет Михаил К.

Часть людей полагает, что ядерный щит позволяет России отстаивать свой суверенитет и проводить национальную политику, не позволяя потенциальным врагам грезить о захвате нашего государства.

«Это намёк на то, что будет полное уничтожение любого агрессора. Только так можно защитить нашу страну от уничтожения. Все будут бояться быть уничтоженными вместе с нами», — уверен Сергей Д.

«Неплохо. Надеюсь, теперь-то все увидят, что мы не шутим и не с кем сюсюкаться не собираемся, если что. Так что я бы хотела напомнить, что политика политикой, а Джонсону и Байдену слова бы лучше начать выбирать», — написала Виктория К.

Michael - Nuclear silo Ракета РС-28 «Сармат»

Ряд пользователей указывает на то, что чем сильнее и опаснее Россия, тем более сговорчивыми становятся её конкуренты.

«Эта ракета нужна не для войны, а для того, чтобы англосаксонцы не дёргались, пока Российская Федерация будет зачищать свои приграничные территории. После Украины Путин отправит НАТО обратно в западную Европу», — убеждён Изатшо М.

Нашлись и те, кто отмечают, что со времён крушения Советского Союза Североатлантический альянс стремился подобраться к границам Российской Федерации, чтобы лишить ядерный щит России его потенциала.

«Сколько времени понадобится, чтобы выпустить 100 таких ракет? Я так понимаю, НАТО двигается к нашим границам не только, для того чтобы обеспечить минимальное время подлета до целей, а для того, чтобы сузить круг ПВО, лишить Россию возможности доставить боеголовки до цели», — указывает Алексей О.

Напомним, 20 апреля на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин поздравил с первым пуском нового стратегического ракетного комплекса РС-28 «Сармат» всех, кто принимал участие в разработке и производстве. Глава государства подчеркнул, что аналогов этой ракеты в мире нет, и ещё долго не будет.