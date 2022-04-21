Увидел недавно в Телеграме канал с примечательным названием «Трибалтийские вымираты». Очень точно сказано. В России тоже дело с демографией обстоит тревожным образом, но у нас есть опоры, встав на которые, рождаемость в России реально можно быстро повысить. У них их нет. Более того, они продолжают их рушить.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

На фоне своего далеко не благополучного положения с численностью населения парламент Латвии принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих специальную военную операцию нашей страны на Украине. А ведь русских в Латвии много, и симпатии большей части из них на стороне России! Во всяком случае, они понимают, что дальше жить в условиях возраставшей натовской угрозы наша страна не могла. Как и наблюдать, как нацистский режим ставит перед русскими на Украине дьявольский выбор: ассимилироваться в украинца или быть уничтоженным.

Впрочем, реально осуществить это своё решение нынешние власти Латвии не смогут: есть Конвенция ООН о сокращении безгражданства, это сильная основа для оспаривания действий, противоречащих международному праву, в судах, в том числе в Европейском суде по правам человека. Создав после 1991 года институт «негражданства», Латвия и Эстония и так уже тридцать лет нарушают многие международные договоры. Ну, лишат они кого-то гражданства за политические убеждения… Это само по себе, как я уже сказал, скандал и противоправное действие, но встаёт главный вопрос: а куда они этого человека без паспорта денут? Он у них останется? Они его выдворят? Куда выдворят?

saeima.lv Сейм Латвии

В понимании нормальных людей, где бы они ни жили, современные Латвия, Литва и Эстония — это умственно вырождающиеся страны-изгои. Некрофилы. Поднимать на щит тех, кто служил Гитлеру, — для этого нужно иметь какое-то совсем извращённое сознание. Впрочем, его истоки понятны. Некоторое время тому назад фонд «Историческая память» выпустил доклад «Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ». Главное в вопросе об этих палачах не то, что они были на службе ЦРУ, а то, что в сегодняшней Латвии это почитаемые «ветераны», а их дети и внуки составляют «передовую» часть местных элит. Литвой правит семья Ландсбергисов: основатель при Гитлере участвовал в уничтожении евреев, его сын, будучи информатором КГБ СССР, продвигал антикоммунизм и работал на развал Советского Союза, его внук топит Литву в болоте пресмыкательства перед Западом и русофобии. В Эстонии «Клуб друзей Эстонского легиона СС» был создан ещё в 1997 году… Стоит ли удивляться тому, что эти люди с повёрнутой назад головой, причем повёрнутой в сторону отбросов истории, творят сегодня с памятниками, с Днём Победы, с георгиевской ленточкой?

От присутствия представителей таких режимов на нашей земле надо избавляться — правильно, что закрыли их консульские учреждения в Петербурге и Пскове. Уже много лет эти «дипломаты» не более чем натовские агенты по реализации в нашей стране враждебных ей задач. Следует дальше идти по пути ограничения возможностей прибалтов извлекать прибыть за счёт торговли с нами или нашего транзита. И, конечно, необходимо держать на границах с Прибалтикой сильный военный кулак для отпора наращиваемому там военному присутствию НАТО.

U.S. Army Американские военные в Латвии

Жалко наших соотечественников. Правительство России мало сделало для защиты их интересов. Нашим элитам, действовавшим с оглядкой на Европейский союз, было выгодно лишь создавать видимость поддержки русских в Прибалтике, сдерживать выплески недовольства соотечественников. На этой волне выплыли те, кто и у нас, и там вещал о Латвии, Литве и Эстонии как о некоем «мосте» между Россией и Европой. И ведь давно было понятно, что «мост» этот мало того, что гнилой, — он в России никому не нужен, а ведь всё продолжали «искать точки соприкосновения»… В этих условиях неудивительно, что настоящих последовательных борцов за свои права, за добрососедство с Россией, против нацизма и западной русофобии в Прибалтике осталось мало.

Что дальше будет с нашими соотечественниками в Латвии, Литве и Эстонии, сказать трудно. Многое покажет ближайшее 9 мая. Не исключаю, что вырастет число желающих переехать в Россию, тем более что, как мы видим, латвийский парламент радостно готов снабжать таких статусом политического беженца. Для тех, кто поймёт, что сейчас самое время занять здесь места бежавших на Запад, надо будет создать самые благоприятные условия для переезда и обустройства в нашей стране.