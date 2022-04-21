Заявление кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о том, что она не поддерживает предложение ввести эмбарго на поставки нефти и газа из Российской Федерации, поскольку это «не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Ле Пен — в президенты Франции! Лучший кандидат. Такого давно не видела эта страна», — считает Александр Д.

Многие пользователи крайне позитивно отнеслись к намерениям кандидата в президенты Франции.

«Марин Ле Пен — умная женщина, которая думает об интересах страны и народа, а не о том, как же угодить Америке», — указывает Родион К.

«Я очень хотела бы, чтобы она победила. Потому что она действительно понимает, что нужно для Франции, и то, что она выступает за сближение с Россией. Такие характеристики только радуют!» — поделилась своим мнением Любовь М.

rassemblementnational.fr Марин Ле Пен общается с гражданами

Некоторые комментаторы отмечают, что Ле Пен – единственный политик во Франции, который идёт вразрез антироссийской истерии, развёрнутой Соединёнными Штатами Америки.

«Надеюсь, что она выиграет. Будет хоть какой-то лучик надежды в этом беспросветном европейском ужасе. Но вероятность слишком мала, такие ультиматумы всем не по нраву. Хотя на что ещё надеяться-то? Только война впереди маячит. Все деньги, все ресурсы Европы теперь тратятся туда», — пишет Ева Б.

«Понять можно. Ей зимой мёрзнуть не хочется, как другим идиотам», — отметил Дмитрий Ю.

Часть людей поставила под сомнение искренность намерений, вероятно, будущего президента Франции.

«Я бы этой мадам и её заявлениям сильно не верила. Думаю, что она, что Макрон – «хрен редьки не слаще», — предполагает Светлана Ф.

«Макрон в душе, может быть, тоже против эмбарго, но он действующий президент и от него этого требуют США. А вот Ле Пен – пока что свободный политик, может говорить, что захочет. Когда её прижмут, тогда она будет совершенно другие песни петь», — уверена Кристина В.

Ряд пользователей напомнил о том, что Россия уже не раз обжигалась о лживые обещания иностранных политиков.

«Так же и Зеленский когда-то уверял окружающих, что пойдёт на переговоры с Россией ради Донбасса и мира. Как мы видим, слова разошлись с делом так сильно, что наступать на эти грабли снова совсем не хочется», — пишет Илья Ф.

gov.ua Инагурация Владимира Зеленского. Рада

«Голоса пока набирает, а потом, как обычно, все свои обещания благополучно забудет. Уже не раз слышали и видели собственными глазами, как европейские политики делают противоположные своим обещаниям действия», — напомнил Сурен Л.

Нашлись и те, кто призвал не ждать помощи со стороны Франции, а строить независимую и самодостаточную Россию, которая выдержит любое давление со стороны Запада.

«Мне лично вообще наплевать, что там французы делать будут. Да пусть отказываются от всего, идиоты. Потом стонать будут», — написала Елена Д.

Напомним, 20 апреля кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в ходе дебатов со своим соперником, действующим президентом Эммануэлем Макроном, что не поддерживает предложение ввести эмбарго на поставки нефти и газа из Российской Федерации, поскольку это «не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам».