В конце апреля 2022 года ведущие арабские СМИ сообщили о том, что Война в Йемене — крупнейший конфликт на Аравийском полуострове за всю историю, который длится уже семь лет, близок к своему завершению. О своём желании урегулировать конфликт миром заявили власти ряда арабских государств — союзников йеменского правительства (в первую очередь Саудовская Аравия). А экс-президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади, со свержения которого в 2015 году и началась гражданская война, подал в отставку. По словам политика, ему пришлось пойти на этот шаг ради того, чтобы содействовать мирному урегулированию ситуации в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Казалось бы, все эти факты говорят в пользу того, что в ближайшее время стороны конфликта в Йемене наконец смогут прийти к миру. Тем более что и правительство страны со своими союзниками, и йеменские повстанцы-хуситы согласились на заключение перемирия сроком на один месяц. Предполагается, что прекращение огня будет использовано сторонами конфликта для разработки дорожной карты по выводу страны из кризиса. По замыслу организаторов перемирия, прекращение боевых действий должно быть использовано для поставок гуманитарных грузов в Йемен.

Dan Хусит. Йемен

Последний пункт особенно обсуждался повстанцами-хуситами, которые обратились к ООН за посредничеством в открытии сухопутных и морских границ страны. В частности, повстанцы требуют открытия аэропорта города Сана для получения гуманитарных грузов и вывоза мирных жителей, нуждающихся в лечении. Кроме того, командование добилось от властей Саудовской Аравии и других стран — участниц арабской коалиции обещания пропускать в порт Ходейда корабли с топливом и продовольствием. Ранее стало известно о том, что из-за недостатка топлива были вынуждены закрыться больницы и другие социальные учреждения по всей территории Йемена. Поэтому для повстанцев вопрос поставок горючего стоит наиболее остро.

Однако на деле оказалось, что стороны в целом не настроены на мирное урегулирование, несмотря на заявления официальных лиц. Во-первых, авиасообщение через аэропорт Саны на момент написания материала так и не было восстановлено. Во-вторых, Саудовские военно-морские силы продолжают тормозить танкеры с грузом топлива, предназначенным для Йемена. Более того, правительство США заявило о формировании специальной группировки военных кораблей, которые будут обеспечивать «защиту судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе», что в переводе с американского значит «блокада Йеменского побережья». В-третьих, обе стороны конфликта используют затишье на фронтах для переброски войск и переукомплектования военных частей.

Командование хуситов хорошо видит, что противник не намерен уступать ни по одному из ключевых пунктов, даже чисто гуманитарного характера. Подобная обстановка, мягко говоря, не способствует урегулированию. И вряд ли стоит ожидать, что повстанцы, увидев, чего на деле стоят обещания противника, решатся сложить оружие и ликвидировать свои ракетные арсеналы.

Julien Harneis Йемен. Голодные мать с ребёнком

Также особо примечательна роль ООН. Организация, которая призвана способствовать мирному урегулированию, на деле явно подыгрывает одной из сторон конфликта — правительству Йемена и его союзникам. До сих пор ООН не удалось решить ни одного спорного вопроса. Более того — сам режим прекращения огня де-факто был заключен без участия международных посредников. Подобная дискредитация роли ООН как нейтрального посредника также не идёт на пользу переговорам. Единственный успех, который Организация может записать себе в актив — это договорённость с повстанцами, которые согласились прекратить вербовку в свои ряды несовершеннолетних рекрутов. На этом полномочия ООН, можно сказать, окончены.

Единственным залогом для мирного урегулирования в Йемене может стать искреннее желание обеих сторон конфликта прекратить огонь. Однако пока что ни повстанцы, ни йеменское правительство не продемонстрировали готовности к переговорам. Условия, которые правительство выдвигает к хуситам, пока что больше напоминают требование капитуляции: разоружение, отказ от использования баллистических ракет и беспилотников. И пока что больше похоже, что по истечении срока перемирия стороны конфликта не решатся его проявить. Скорее, со стороны правительства и его союзников прозвучит фраза: «Мы предложили мир, но они его отвергли». И война в Йемене вновь возобновится.