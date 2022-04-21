Жители Южной Кореи обсудили тайваньскую телекомпанию, которая якобы по ошибке использовала государственный флаг Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, 21 апреля тайваньская сеть кабельного телевидения принесла извинения за использование изображения отредактированного государственного флага Южной Кореи в телепередаче.

Известно, что телекомпания TVBS из Тайбэя опубликовала на своем официальном сайте извинения на китайском и корейском языках за то, что недавно показала предполагаемое изображение вируса COVID-19, наложенное на национальный флаг Южной Кореи.

«Мы хотим принести искренние извинения южнокорейскому народу за неправильное обращение с флагом», — говорится в сообщении.

Сообщается, что телеканал удалил изображение и провел внутреннюю проверку.

Отмечается, что отредактированное изображение с флагом Южной Кореи было показано в программе Focus Global News. Извинения были принесены после того, как несколько южнокорейских СМИ указали на редактуру южнокорейского флага.

«Это не розыгрыш, организованный школьниками, а пранк телекомпании, олицетворяющей другую страну», — отмечает frm0***.

«Тайвань придерживается прояпонской позиции и считает Южную Корею врагом!» — пишет baby***.

«Я надеялся, что Тайвань сможет мирно сосуществовать с Китаем. Но их поступки ничем не отличаются от Китая. Считаю, что это не ошибка и они сделали это намеренно», — предполагает voic***.

«Думаю, нам следует подать международный иск о возмещении ущерба», — считает mona***.

«У них двойные стандарты! С одной стороны, они высмеивают Южную Корею, выступают в поддержку Японии, однако, с другой стороны, в случае чрезвычайной ситуации они обращаются за помощью именно к нам», — подчеркнул free***.

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«Тайвань есть не что иное, как Китай снаружи и Япония внутри», — отмечает leeb***.

«Я зол и разочарован в связи с тем, что Тайвань сделал что-то неподобающее с флагом другой страны», — пишет ksh0***.

«Тайваньцы ненавидят корейцев, но и нам не за что их любить», —сообщает kwon***.

«Давайте теперь проявим безразличие к тайваньской проблеме!» — предлагает pmy9***.

«Если Китай нападёт на Тайвань, нам не стоит помогать им», — рекомендует srud***.

«Там живут одни глупцы, не знающие о том, что с флагом другой страны играть нельзя», — утверждает rmaq***.

«Необходимо ввести запрет на въезд в страну из Тайваня», — предлагает qhfl***.

«Я никогда не забуду того, что вы сделали», — пишет obsc***.

«Может, пора сделать из Тайваня вторую Украину?» — интересуется mizm***.