Известный столичный дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал «Парты Героев», которые появились в школах Тюменской области. Тюменцев его мнение задело. В социальной сети «ВКонтакте» разгорелась дискуссия об уместности лиц героев на партах.

Департамент спорта Тюменской области Парта Героев

Напомним, первая тюменская парта, которая носит имя Героя России, генерал-майора Романа Шадрина, появилась в одной из школ Тобольского района. Затем в тюменской школе № 7 появилась парта, посвящённая летчику гражданской авиации Владимиру Шарпатову. Его подвиг отражён в фильме «Кандагар». Всего в регионе планируется в 2022 году открыть 21 «Парту Героя».

К сведению, проект «Парта Героя» партия «Единая Россия» запустила ещё в 2018 году. С тех пор в школах страны появились сотни таких парт, и ни у кого раздражения они не вызывали. Но Артемий Лебедев узнал, видимо, о них недавно. И под пристальным прицелом критики человека-колокола оказались почему-то именно тюменские парты.

«Бредовейшая фигня. Муниципальный креатив 80-го уровня, выглядит как полное… Парта, на которой очень… верстка, цвета, дизайн. Всем школьникам будет на это абсолютно… Единственное развлечение — этим героям пририсовывать усы, исправлять в тексте буквочки, чтобы получались смешные слова. Так делать не надо. Герои рекламируются не с помощью картинок на парте», — заявил Лебедев на своем YouTube-канале. Его нецензурные эмоции прикрываем троеточиями.

Маткульт-привет! :: Алексей Савватеев и Ко Артемий Лебедев

Скорее всего, в выборе Лебедева никакой каверзы нет. Но реакция вышла громкой. В группе «ЧС Тюмень» мнения комментаторов по поводу высказывания столичного дизайнера разделились. Часть пользователей считает, что, несмотря на грубость, Лебедев правильно оценил ситуацию: «Так и будет — и усы, и ещё что похлеще дети героям пририсуют». Другие полагают, что дизайнер «вспомнил своё детство, как он писал на стенках в школе неприличное слово из трёх букв и гордился своей креативностью».

«А знаете, как дети хотят за этими партами посидеть? За эту парту так просто и не сядешь — надо заслужить! А дети нашего класса сидели за партой Героя! Хороший проект!» — пишет одна из участниц группы.

«Здорово! Наши дети должны знать Героев Отчизны!» — вторит ей другая.

«Я понимаю, что дети должны знать героев в лицо, но, может, разумнее было бы использовать плакаты, а не парты?» — задаётся вопросом участник группы «Тюмень. Умный город».

«Это так ужасно, когда память становится каждодневной мебелью! Елозить учебниками и ручками по лицам героев — это как? Ещё придумали бы в столовой столы такие поставить, чтоб тарелки с супом были на лицах, компот разлитый, крошки», — поддерживают его здесь же.

Ряд пользователей отметил, что за «героическими» партами, согласно проекту, должны сидеть отличники учёбы и общественной деятельности. Это значит, что другие ребята не только будут на них равняться, но и завидовать. Вопрос о некой «дискриминации детей» и негласной неприязни между учениками был поднят сразу в трёх тюменских пабликах.

«Думаю, что не стоит выделять детей из класса. Дети могут их возненавидеть, а не стремиться учиться лучше. Не каждому ребёнку дано быть отличником. И как будто лучшим надо прививать гордость за героев, а остальным — необязательно», — пишет участница группы «Типичная Тюмень».

«Меня бы как минимум такая парта сильно отвлекала. А ещё давила морально, так как мемориальные доски у меня ассоциируются со смертью и кладбищем», — признаётся ещё одна тюменка.

«Вчера видела сюжет про то, как лётчик Шарпатов приходил в школу, где парта в честь него, встречался с детьми, рассказывал, как они бежали с экипажем из плена в Кандагаре. Дети открыв рот слушали. Да, может, над дизайном нужно подумать, но в целом идея хорошая», — отмечает другая в этом же паблике.

Тюменская областная Дума Владимир Ильич Шарпатов. Советский и российский лётчик гражданской авиации, подполковник в отставке, Герой Российской Федерации

«Данные парты помогут детям понять, что патриотизм — это нормально. И быть патриотом страны не стыдно. Стыдно не знать своих корней и истории России», — полагает третья.

Некоторые тюменцы первопричину этической дилеммы видят в изначально неправильном посыле от Лебедева — отрицательном и матерном. Мнение «так делать не надо» вполне уместно, если не выглядит как зловредное упрямство.

«На мой взгляд, для этой цели есть комнаты военной славы, начальной военной подготовки. В том же классе мемориальная доска героя уместна. Детям должны прививать любовь и уважение к герою, прежде всего, как к человеку», — считает участница группы «Типичная Тюмень».

С ней многие согласились. «Слова и портрет затрутся, и подвиг визуально побледнеет. Вместо парты — уж лучше портрет. Во времена моего школьного детства так было: портрет героя, чьё имя носил, например, пионерский отряд. В советское время в патриотическом воспитании знали толк», — резюмировала представитель более старшего поколения.