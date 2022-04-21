Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший ветеринар Алексей Данилов заявил о том, что если у ВСУ будет возможность атаковать Крымский мост, то это будет «обязательно» сделано. Он тут же получил ответ и от главы Крыма, и от самих крымчан.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Данилов в очередной раз озвучил влажную мечту украинских нацистов. Но, как говорят, бодливой корове Бог рога не дает. Тем не менее это заявление еще раз подтверждает, что нацистский режим, засевший в Киеве, надо давить до конца. Только так мы можем гарантированно ликвидировать угрозы, исходящие с территории Украины, от шайки преступников и наркоманов», — написал Аксёнов.

«Трудно сказать, что именно употребляет воинственный ветеринар и понимает ли он, что Вооруженные силы России сейчас используют далеко не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений. И при любой попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется», — добавил Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

Под постом главы региона в «Вконтакте» появилось множество комментариев.

«Если хоть один камешек упадёт с крымского моста, то здания верховной рады Украины и площадь Незалежности останутся только на исторических фото. ВКС России мастерски все сделают», — прокомментировал на странице главы Крыма «Вконтакте» Анатолий К.

«Давно пора, хватит гулять по Киеву», — написала Mila M.

«Дырку им от бублика, а не Крымский мост!» — ответила Светлана Д.

«Пусть лучше идёт котов кастрировать, уничтожальщик», — посоветовала Данилову Алла Ф.

«Там вообще как на подбор — квнщик, ветеринар, ди-джей», — пишет Мария П.

«А почему бы сейчас не уничтожить все центры принятия решений? Что мешает или кто? Тем более Минобороны России уже заявило об этом, когда был совершен обстрел Российской территории, но так и не выполнило обещание. Мы воюем с бандеровцами или сюсюкаемся с ними?» — спрашивает Алексей К.

«А ниче они больше не хотят? Пух им из-под хвоста осла. Крым — это Россия», — написал Олег Ф.

«Построить ничего путного Украина так и не смогла… Только разрушить мечтает», — комментирует Александр И.

«Давить нечисть до конца. Не видать им Крым как своих ушей. Не могут, да и не хотят жить по-человечески в дружбе и согласии, значит давить. Согласна полностью с главой республики Крым», — добавила Светлана Б.

«Вот поэтому надо меньше фотографировать этот стратегический объект, как был в начале запрет — это правильно, итак, к сожалению, со спутника его видно, но надо самим тщательно его охранять и тщательный контроль опять на въезде и выезде восстановить КПП как было вначале. И тщательный контроль поездов. Безопасность российских жителей должна быть прежде всего, чтобы было на деле — своих не бросаем и внутри России всегда, чтобы все граждане и стар, и млад чувствовали всегда под надёжной защитой, это основная функция государства! И цель должна быть всё равно — в мире и дружбе жить, в любви всем нациям и народностям — мы — все равны и все дети Земли», — уверена Татьяна Р.