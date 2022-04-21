Пользователи соцсетей на этой неделе активно обсуждают информацию о том, что власти Великобритании планируют в ближайшее время ввести больше санкций против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на источник, новые меры могут затронуть «российские военные и оборонные компании, а также больше бизнесменов и их партнёров».

«Я одна уже не вникаю в подобные новости?» — спрашивает Анастасия Д. — подписчица группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

«Ой, да уже всё равно», — комментирует Black F.

«Скоро наложат санкции на санкции», — иронизирует пользователь с ником Demon.

«Просто запретите всё на всё, и давайте разбежимся уже. Вы — как плохие бывшие. Мозг компостируете и не уходите», — рассуждает Алексей.

«Самые санкционные санкции они уже ввели. Дальше — всё равно + всё равно», — шутит Анатолий.

«По мнению английских ученых, придумывание санкций закончится ещё не скоро», — поддержал шутку Varvar.

Parliament.uk Борис Джонсон в парламенте Великобритании

«Санкциями Россию не запугать!» — убеждён U.

«Раз уж такой бред. Пора вводить ответные санкции: допустим, санкции на ввод санкций, с уголовной ответственностью», — отметил F.

«Как же их колбасит. Ужас какой-то», — охарактеризовал действия Великобритании Павел Ш. «От бессилия бесятся», — делает вывод он.

«Единственные санкции, которые подействовали на русских, — постоянное надоедание англичанами в новостях, что они собираются ещё что-то ввести. Ну реально надоели уже», — подчеркнул D.

«Старый пакет с пакетами полный, достаём новый пакет для пакетов», — комментирует Андрей Ш. «Скоро слово «санкции» будет вызывать истерический смех», — добавляет Андрей Ш.

«Надоели они этими новостями про санкции, никак не угомонятся», — выразил своё мнение Vitali.

«Эти санкции только вредят самой Британии», — убеждён Николай М.