Итальянские СМИ в рамках антироссийской кампании продолжают процесс реабилитации нацизма. В этот раз издание Corriere della Sera взяло интервью у командира (так в тексте) нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаила Пирога, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слава Украине

В интервью боевик сообщает, что они являются обычными патриотами своей страны и борцами за свободу. В руках у Пирога противогаз, поскольку они опасаются химических атак со стороны России, комментирует автор Лоренцо Кремонези.

Журналист также интересуется, почему на его форме нарисована свастика, напоминая об обвинениях в нацизме со стороны «российской пропаганды». В ответ его собеседник сообщил, что свастика — это всего лишь древний славянский символ, «не имеющий ничего общего с нацизмом».

Статья ожидаемо вызвала возмущение простых итальянцев, вновь обвинивших СМИ в реабилитации нацизма. Пользователи соцсетей называют смешными отговорки о древней славянской, панъевропейской или индийской свастике.

«Ах да, теперь азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это индусы и просвещённые кришнаиты», — издевается Мелания Г.

«Теперь мы возводим в славных героев наименее презентабельную часть украинской армии, тех, кто сочетает свастику с украинским флагом. Прекрасно…» — иронично отметил Лука С.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

«Новые герои-эсэсовцы забыли, что они делали в прошлом», — добавил Антонино Ф.

«Теперь у нас героями выставляют даже нацистов, нет слов», — пишет Луиджи Б.

«Вы осознаёте, что вы делаете? Дошли уже до реабилитации нацистов», — возмущается Пьетро Дз.

«Слуги из Corriere превзошли сами себя. Теперь «очищают» нацистов», — добавила Франческа В.

«Этих даже ОБСЕ называет нацистами. А вы их восхваляете и даёте им слово. Лучше спросите у жителей Донбасса, простых украинцев, что они думают про этих персонажей», — призвал Лучано Л.

«Corriere della Sera нашла сенсацию. В общем, они поняли, что «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не расисты, а даже антифашисты. К тому же свастика — это древний символ, они гарантируют. Так что теперь им нужна наша помощь, давайте!» — прокомментировали статью в Comitato per il Donbass Antinazista.

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