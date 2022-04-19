Двадцать шесть американских губернаторов-республиканцев договорились о партнерстве в целях защиты южной границы от беспрецедентного наплыва мигрантов. Республиканцы организовывают спецгруппу на фоне бездействия демократической администрации президента США Джо Байдена

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Army.mil Американо-мексиканская граница

Ударная группа по охране границы должна будет бороться с картелями и преступными группировками, а также контрабандой людей и наркотиков на территории всех штатов-участников, говорится в опубликованном меморандуме.

Напомним, что только в марте пограничники Штатов задержали на американо-мексиканской границе 220 тысяч нелегалов. Для сравнения, прошлогодний июльский рекорд составил 213 953 человека.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«26 штатов сотрудничают для выполнения обязанностей, которые не смогло выполнить федеральное правительство. По мне так это может стать началом новой нации», — отмечает areaman103.

«Очень печально, когда большинство губернаторов штатов вынуждены объединиться для соблюдения закона, потому что федеральное правительство не выполняет работу, за которую ему платят наши налоги. Одного этого пункта должно быть достаточно для импичмента и осуждения Байдена. Он не соблюдает Конституцию и законы Соединенных Штатов, как он поклялся», — подчеркивает themoretruthfultruth.

«Меня удивляет, что Верховный суд до сих пор не вмешался!» — восклицает missdonna.

«Когда более половины штатов считают необходимым защитить себя от нашего собственного федерального правительства, возникает проблема. У нас в стране можно заметить явное отсутствие лидерства. Где сенаторы и представители Конгресса от этих штатов? Первым пунктом в повестке дня Конгресса должна быть резолюция об импичменте президента и вице-президента Харрис», — указывает Fhugh484.

«Я надеюсь, что эти губернаторы обозначат свою организацию как некоммерческую благотворительную организацию, чтобы наши пожертвования вычитались из налогов на федеральном уровне… поскольку федеральное правительство не выполняет свою работу», — предлагает timabbott.

«Я думаю, пришло время начать разделять синие и красные штаты, мы больше не являемся единой страной. Давайте просто полюбовно разделимся, мы можем быть торговыми партнерами, как США и Великобритания. Левые могут жить в своем придуманном мире, а мы будем жить в реальном», — просит 4evafriend.

«Разве вам недостаточно разделения? Помните — «едины мы стоим, разделенные мы пали»? Я не хочу падать… Если бы все обратились к Богу и попросили его благословить нашу страну, нам бы не пришлось беспокоиться о разводе друг с другом!» — восклицает i’mheavenbounducanbetoo.

«Не совсем понятно, почему Верховный суд не вмешивается. Они должны обеспечивать защиту родины и соблюдение законов», — пишет Pelican

Верховный суд США

«Когда правительство не может или не хочет защищать своих граждан, альтернативой является самозащита граждан», — напоминает slatepicker.

«За счет каких достижений демократы планируют победить на следующих выборах? Повышение налогов, десятки тысяч афганских беженцев и миллионы нелегалов, финансируемых американскими налогоплательщиками, повышение цен на газ, энергетическая зависимость от иностранной нефти, инфляция, отказ от финансирования полиции, повышение уровня преступности, рост безработицы, увеличение количества наркотиков, передозировки наркотиков, бездомность, иностранные вторжения?» — задает риторический вопрос HarryBaals404.

«Спасибо, что указали на все основные «достижения» этой администрации за последние 16 месяцев», — отвечает TheWorldIsChanging.

Ранее американские пограничники задержал как минимум 23 человека из списка террористов (TSDB), пытающихся пробраться в Штаты через южную границу, согласно данным таможенной и пограничной службы (CBP). Террористы были задержаны с 20 января по 27 декабря 2021 года. Многие обеспокоены, что в США начинают проникать всё больше преступников на фоне миграционного кризиса, в связи с которым правоохранительные органы США перегружены и не в состоянии отслеживать всех нелегалов.