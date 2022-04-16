Американский предприниматель Илон Маск готов вложить от $10 млрд до $15 млрд собственных средств для превращения социальной сети Twitter в частную компанию. Глава SpaceX и Tesla планирует сделать предложение о поглощении до конца текущего месяца и уже обратился в банк Morgan Stanley с просьбой взять еще $10 млрд в долг. Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Если богатый мегаломан считает, что с платформой социальных сетей, которая, кстати, успешно работает уже 16 лет, что-то «не так», это не значит, что с ней что-то не так», — указывает @vancecrofoot.

«Просит кредит, а его клеймят «миллиардером»⁉️ Настоящий богатый человек не просит кредитов на новые виды бизнеса…» — уверен @bolivianthought.

«Статистически невозможно, чтобы обычные работающие люди еще меньше парились об этой ерунде», — подчеркивает @JustinBrannan.

«Он сделал ставку, не выяснив предварительно объем финансирования? Он всегда так себя ведет?» — спрашивает @McCueRC17.

Steve Jurvetson Илон Маск

«Это был мой вопрос с самого начала, у него и близко нет такой суммы денег, его деньги связаны с другими предприятиями. Когда он сделал предложение, у него не было ни обеспеченного финансирования, ни плана, где деньги взять. И все же @twitter должен был ему отдаться, потому что он сделал предложение?» — отвечает @djmurphy0412.

«Именно… это называется маркетинговым манипулированием, и он делает это уже не в первый раз», — объясняет @Black1Alpha38.

«У Илона есть своя спутниковая сеть, он имеет доступ к управлению бэк-офисом Tesla и теперь хочет контролировать платформу Twitter. Что он хочет сделать?» — недоумевает @linjunj99 919 543.

«Значит, он сделал предложение до того, как было обеспечено финансирование? Звучит незаконно», — подозревает @arevireba.

«Вот что происходит с людьми, у которых слишком много богатства и власти. Они всегда хотят еще больше!» — восклицает @thenumberswin.

«Он просто не может остановиться, не так ли? У меня голова кружится, когда я проверяю все его интересы. Какой замечательный парень», — шутит @Fsezno.

«Я все-таки надеюсь, что эта сделка прогорит», — указывает @Bahlu23.

Напомним, ранее американская социальная сеть Twitter утвердила ограничение срока действия для прав акционеров, чтобы защититься от Илона Маска, предложившего поглотить компанию за $43 млрд наличными.