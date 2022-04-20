С 27 апреля начнет действовать запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, сообщил Банк России. Данные меры предусмотрены опубликованным 16 апреля Федеральным законом от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В этой связи российские эмитенты, как говорится в сообщении Центробанка, обязаны до 5 мая 2022 года предпринять действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок. Эти процедуры будут проходить в сроки, установленные такими договорами.

Эдгар Дега. На фондовой бирже. 1879

«Для дальнейшей конвертации иностранных депозитарных расписок в акции российского эмитента их держатель должен будет подтвердить, что владел ими на день вступления в силу запрета», — сообщил регулятор, разъясняя, что у российских эмитентов есть возможность сохранить программы депозитарных расписок по решению Правительства РФ в соответствии с принятым им порядком.

Направить заявление на получение такого разрешения, подчеркнул ЦБ РФ, надо будет также до 5 мая. При положительном решении дополнительных действий от российского эмитента и держателей депозитарных расписок не потребуется. В случае отказа процедуру по расторжению договора с зарубежным банком — эмитентом депозитарных расписок следует начать в течение 5 рабочих дней.

Закон о прекращении обращения расписок российских компаний за рубежом, как считает аналитик «Фридом Финанса» Елена Беляева, разработали и приняли для того, чтобы исключить давление на российский рынок. Об этом она рассказала РБК. По мнению начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, которое также опубликовало издание, таким образом регуляторы пытаются снизить риск того, что пакеты бумаг могут перейти к отдельным крупным инвесторам по низким ценам. По его словам, расписки на иностранных площадках до их блокировки торговались с существенным дисконтом и, если бы обращение было возобновлено, то их можно было бы купить с огромным дисконтом к цене на Мосбирже.

Fitiss Здание Московской биржи

Как полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, выгоду от конвертации могут получить те инвесторы, которые смогут купить расписки за рубежом по низким ценам на внебиржевом рынке и потом продать в России полученные за них акции по более высоким ценам: следовательно, бенефициарами делистинга станут владельцы депозитарных расписок в целом, кроме тех, кто по каким-то причинам не может владеть акциями российских компаний напрямую.

Кроме того, как отметила руководитель отдела анализа акций группы «Финам» Наталья Малых, российские инвесторы, которые держат купленные за рубежом расписки российских компаний, «заперты» в этих бумагах — сейчас они не могут проводить с ними операции, а их стоимость не отражает фундаментальной ценности компаний. Соответственно, российским инвесторам, по словам Малых, будет выгоден делистинг и конвертация бумаг. Нерезиденты, которые также могли оставаться в этих расписках, если и получат акции на российских биржах, то вряд ли смогут ими распоряжаться: как отметила эксперт, это связано с тем, что продажи ценных бумаг на торгах все еще ограничены Центробанком и нет никакой ясности по времени снятия ограничений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Как полагает Елена Беляева, таким инвесторам, по-видимому, придется подождать некоторое время, пока банк-депозитарий сконвертирует расписки в российские бумаги, продаст их и выплатит денежную компенсацию. При этом иностранные инвесторы могут столкнуться с необходимостью открытия счета у российских брокеров и с ростом валютного риска. Остается открытым, по словам главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева, и вопрос с расходами на конвертацию бумаг и к кому эти расходы могут отнести.

Российских миллиардеров, как пишет Investing. com со ссылкой на публикацию Bloomberg, ждут новые проблемы, связанные с подписанным Путиным законом, требующим от российских компаний делистинга своих торгуемых за рубежом акций. Новые правила, как говорится в публикации, вынудят крупнейших бизнесменов, в том числе владельца Норникеля Владимира Потанина, а также владельцев сталелитейных предприятий, включая Владимира Лисина и Алексея Мордашова, изменить структуру собственности компаний, которыми они владеют — частично через зарубежные акции, по которым выплачивались дивиденды в иностранной валюте.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Потанин

Крупнейшие предприятия России, такие как Норникель и Лукойл, регистрировали свои акции на фондовых биржах в Нью-Йорке, Лондоне и Франкфурте. Однако в последние годы российские IPI за рубежом, достигшие пика — $17 млрд в одном только в 2007 году, пошли на спад. С момента референдума и присоединения Крыма в 2014 году объем средств, вырученных от подобных листингов, принес в общей сложности всего $6 млрд, тогда международные санкции показали, насколько уязвимы российские предприятия на зарубежных рынках по мере ухудшения геополитической ситуации.

Некоторые предприниматели, пишет издание, ухватились за падение курса акций своих компаний, чтобы увеличить собственные позиции. Но после 24 февраля торговля зарубежными акциями российских компаний была заморожена иностранными биржами — зарегистрированные на них акции стали резко дешеветь.

Накануне стало известно о намерении налогового управления Великобритании лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи. Это, как пишет издание «Ведомости», означает, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании в будущем при торговле ценными бумагами на Московской бирже. При этом, как говорится в пресс–релизе ведомства, для существующих инвестиций доступ к льготам останется неизменным.

Данное решение, как поясняется ведомством, связано с ограничениями, которые Банк России наложил на иностранных инвесторов. 28 февраля 2022 г. Московская биржа запретила брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России, и это означает, что она больше не работает в соответствии с обычными коммерческими стандартами признанной биржи, считают в HMRC. Поэтому налоговое управление приступило к двухнедельным консультациям, которые будут включать в себя проект приказа об отзыве.

moex.com Московская биржа

Окончательное решение ведомство примет после того, как получит комментарии от любых заинтересованных сторон. Если ограничения, наложенные Московской биржей на инвесторов–нерезидентов, останутся в силе, HMRC опубликует распоряжение об отзыве и введет его в действие по завершении консультаций. По словам финансового секретаря Казначейства Люси Фрейзер, аннулирование статуса признанной фондовой биржи для Мосбиржи посылает четкий сигнал: для новых инвестиций в России места нет. В то же время эксперты, опрошенные изданием, считают эту меру формальной, мол, российским инвесторам нечего опасаться. Как полагает начальник отдела консультирования «БКС Мир инвестиций» Антон Калинин, скорее всего, это изменение в большей степени затронет резидентов Великобритании, торгующих в России, чем резидентов РФ, торгующих в Великобритании, хотя применение норм Конвенции между Россией и Великобританией об избежании двойного налогообложения зеркально для обеих сторон. При этом, как отметил эксперт, с учетом того, что текущие обстоятельства и так ограничивают доступ к операциям как в России, так и в Великобритании, данная мера выглядит как формальный шаг.

Примечательно, что вот в этот информационный фон также накануне будто ворвалось в повестку дня заявление Олега Тинькова, который, как сообщили СМИ, высказался по поводу ситуации на Украине. Так, например, портал «Банки ру» привел тезисы поста, размещенного Тиньковым в одной из социальных сетей о том, что он не видит «ни одного бенефициара» текущих событий вокруг Украины. По его мнению, 90% россиян выступают против спецоперации. В конце поста предприниматель на английском языке обратился к «коллективному Западу» с призывом быть «более рациональным и гуманным», чтобы остановить происходящее.

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Тиньков

Тем временем «Московская биржа», как сообщил «Интерфакс», обсуждает с участниками рынка и Центробанком России тему взаимодействия с инвесторами из дружественных стран. В ходе конференции «ФИНФИН 2022» управляющий директор департамента развития бизнеса «Московской биржи» Кирилл Пестов сказал, что решение по этой теме может быть предложено уже в ближайшие недели.

Дело в том, что, как напоминает издание, в России действует мораторий на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов и на выплаты в их адрес. Однако профучастники рынка столкнулись с тем, что под действие моратория подпали все нерезиденты, в том числе и из дружественных стран. Также Пестов, как пишет РБК, заявил на конференции «Новая реальность: вызовы и возможности для российских розничных инвесторов», что руководство Московской биржи провело первые переговоры с коллегами из Тегерана.

По его словам, в Иране с населением чуть больше 80 млн человек и порядка 50 млн граждан, имеющих брокерские счета, крупнейшая биржа — это Тегеранская фондовая биржа, на которой торгуются акции иранских компаний: там обращаются более 600 местных компаний. В России же количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец марта составило 18,9 млн. При этом далеко не все из них активны. Но пока, как отметил Пестов, речь идет всё-таки о взаимном изучении рынков.

FaraM Тегеранская фондовая биржа

«Это скорее первый обмен опытом, потому что, понятно, там достаточно специфический рынок, закрытая экономика, отсутствует конвертация риала», — уточнил Пестов в разговоре с РБК.

Он пояснил, что сейчас между двумя странами есть межправительственные контакты о торговых взаимоотношениях, а следующим шагом на межправительственном уровне с участием Банка России будет взаимодействие на уровне валютных рынков, чтобы обеспечивать платежи. Как заметил экономист Евгений Коган на портале Investing. com, неудавшийся альянс России с Западом начинает замещаться альянсом с Юго-Востоком.

«Неужели российский инвестор будет искать свое счастье в «персидских берегах»? А заодно и в китайских, израильских, индийских, дубайских и прочих «дружественных» юрисдикциях. Вот веселуха-то будет! Тут названия компаний бы выговорить, не то что подзаработать…» — пишет Коган.

По его словам, с одной стороны может показаться, что дела у фондового рынка Ирана, несмотря на санкции, обстоят довольно неплохо, но в реальности необходимо понимать, что официальный и реальный курс конвертации доллара в иранский риал – далеко не одно и то же. Главная цель Тегерана, говорит экономист, заключается в привлечении иностранного капитала. Из-за санкций, отмечает он, существует большой риск для инвестиций в экономику Ирана, однако Россия и так находится под жесточайшими ограничениями.