Рабочая Партия Курдистана, радикальное движение, которое признано террористическим в Турции, США и ряде стран ЕС, оказалась на грани разгрома из-за последовательных действий турецкой армии. За последние 5-7 лет Турция провела серию военных операций, в результате которых вооружённые отряды РПК были вынуждены оставить турецкую территорию и отступить в прилегающие страны. Если раньше боевики РПК регулярно совершали нападения на военные патрули и даже сбивали вертолёты ВВС Турции, то теперь они вынуждены ограничиваться рейдами на приграничные турецкие территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Главная цель РПК — создание независимого государства турецких курдов — отсрочилась на неопределённый срок. И в этом смысле можно считать действия армии Турции успешными. Однако уцелевшие отряды Рабочей Партии Курдистана смогли найти убежище на территории Сирии и Ирака, и выбить их оттуда далеко не так просто.

Kurdishstruggle Бойцы Рабочей партии Курдистана

С 2017 года Турция провела серию операций в Сирии и Ираке, фактически оккупировав часть территорий этих стран. Однако и эти меры пока не принесли желаемого результата. Поэтому турецкое командование вынуждено регулярно проводить в приграничных районах всё новые и новые операции, привлекая к ним армейскую авиацию и тяжёлую бронетехнику.

Операция «Сжатый кулак» началась в ночь с 17 на 18 апреля с нанесения ВВС Турции серии авиаударов по базам РПК в Северном Ираке. Позднее границу с Ираком пересекли подразделения турецкого спецназа, которые проводят рейды в районах Метина, Зап и Авашин-Басьян. По данным турецкого генштаба, конечной целью операции является зачистка этих районов: 375 км вдоль государственной границы Ирака и Турции и 40 километров в глубину.

Правительство Ирака осудило действия турецкой армии, которая начала операцию без согласования с Багдадом. Ключевым союзником Турции в Северном Ираке является правительств Иракского Курдистана, руководство которой находится в плохих отношениях с РПК и охотно передаёт Анкаре данные о расположении баз конкурентов. Имея таких партнёров, правительство Турции может смотреть на протесты Багдада сквозь пальцы.

Однако обращает на себя внимание тот факт, что в иракская армия де-факто присоединилась к турецкой военной операции, правда, исходя из собственных соображений. Утром 18 апреля началась передислокация частей иракской армии в район города Дохук на севере страны. Здесь военные практически без боя разоружили несколько отрядов местного ополчения, близкого к Рабочей Партии Курдистана. Иракские СМИ считают, что в ближайшее время армия может начать военную операцию по зачистке Дохука и окрестных населённых пунктов от сил РПК.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

Таким образом, курдские партизаны в течение буквально нескольких дней оказались между молотом и наковальней. С одной стороны — турецкие войска, с другой — армия Ирака. Многие арабоязычные издания отмечают, что Турция не решилась бы на подобную операцию, если бы не ситуация на Украине, к которой приковано внимание США и ЕС. В случае, если в поддержку РПК так и не выскажется ни одна политическая сила на Западе, нынешняя операция может покончить с присутствием отрядов РПК в Северном Ираке и группировке придётся искать убежище в соседней Сирии. Однако в любом случае подобный исход событий станет настоящей военной победой турецкой армии, которая окончательно обезопасит западные и юго-западные границы страны.