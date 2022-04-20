Аналитическое агентство «Национальный эксперт» совместно с Центром развития региональной политики (ЦРРП) представили доклад «Российские регионы в новых условиях: борьба с санкциями и «повестка Донбасса». Исследование посвящено мерам российских регионов, направленным на поддержку бизнеса и населения в период санкционного противостояния с Западом, а также характеристике взаимодействия российских субъектов с ДНР и ЛНР. Авторы доклада рассмотрели в общей сложности 16 российских субъектов, по два крупнейших в каждом из восьми федеральных округов. Отмечается, что регионы отобраны согласно их социально-экономическому и демографическому потенциалу, а также способности выступить в качестве лидеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

В фарватере федеральной политики

Исследователи отмечают, что главной особенностью абсолютного большинства субъектов является создание антикризисных штабов для обеспечения устойчивого развития экономики. Такие меры приняты практически повсеместно. При этом региональное руководство при анонсировании мер поддержки бизнеса зачастую не разделяет федеральные и региональные меры. Авторы доклада считают, что это говорит о централизованной политике и общей ориентации руководства субъектов на федеральный центр. Это является следствием как сложившейся системы власти, в рамках которой региональная инициатива не может выходить за рамки, предложенные центром, так и недостаточности у регионов ресурсов, прежде всего финансовых, для осуществления полномасштабной помощи предпринимателям.

Вместе с тем, комментируя выход доклада в своём телеграм-канале, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков констатирует, что «санкции поставили российские регионы перед необходимостью перестройки всей социально-экономической системы»: возникла потребность в формировании действенных мер, которые минимизируют последствия санкций, ухода с рынка ряда компаний.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытый магазин

Эти меры главным образом концентрируются вокруг двух основных направлений. Во-первых, поддержка малого и среднего предпринимательства, что связано с тем, что именно малый бизнес рискует пострадать в наибольшей степени от самых различных видов санкций, а его закрытие негативно скажется и на социальной сфере. Во-вторых, стимулирование импортозамещения через создание преференций тем экономическим субъектам, которые могут выпускать аналоги востребованной санкционной продукции.

При этом авторы доклада отмечают, что система социальной поддержки населения разработана и представлена регионами существенно скромнее. Очевидно, что основная ставка делается именно на поддержку бизнеса, а не рядовых граждан. Чаще всего идёт дублирование тех мер, которые уже представлены на федеральном уровне, а ключевое внимание уделяется борьбе с ожидаемым ростом безработицы.

Отдельное внимание в докладе уделяется борьбе регионов с ростом цен и появлением товарного дефицита. Почти все субъекты используют для этого систему мониторинга за состоянием цен на продукты первой необходимости и дефицитом товаров. Часть регионов, например, Башкирия или Приморский край, активно взаимодействуют с представителями торговых сетей с тем, чтобы держать цены в определённых пределах. Ставропольский край и Татария в качестве одной из форм борьбы с дефицитом продовольственных товаров выбрали сельскохозяйственные ярмарки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка

Отношения с Донбассом: приём беженцев и гуманитарные конвои

Ещё одним направлением исследования стал анализ взаимодействия регионов с республиками Донбасса. Авторы исследования приходят к выводу, что на сегодняшний день ДНР и ЛНР в управленческой повестке российских регионов присутствуют в нескольких основных форматах. Для большинства субъектов основным направлением стало размещение беженцев на своей территории. Это включает в себя не только предоставление жилья, но и помощь в медицинском обслуживании, поиске работы, а также оказание ряда социальных услуг. Практика распространена повсеместно, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которым квота на приём беженцев из ДНР и ЛНР не предполагается.

Не менее распространённым форматом стал сбор и оказание гуманитарной помощи. Большинство субъектов отправили в Донбасс уже несколько гуманитарных конвоев. Особенностью этой практики является широкое привлечение волонтёров и неравнодушных граждан, а также общественных структур. Хотя такие конвои, как правило, сопровождают представители региональной администрации, но Башкирия первой из регионов заключила с ДНР соглашение о сотрудничестве и налаживании связей между органами власти. В ближайшее время республика планирует заключить аналогичное соглашение с ЛНР.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи

Несколько более активными темпами идёт выстраивание экономических связей. Но здесь не всегда прослеживается непосредственное влияние государственных региональных структур. Кроме той же Башкирии, анонсировавшей экономическое сотрудничество в подписанном соглашении, в остальных случаях речь идёт о договорённостях на уровне руководства предприятий. Тем не менее такие кейсы уже имеются в Крыму, Карелии и некоторых других регионах.

Постепенно развивается культурное взаимодействие российских регионов с республиками Донбасса. В частности, коллективы донецкой и луганской филармоний и театров ДНР активно приглашаются на гастроли в Москву, Ростовскую и Новосибирскую области и ряд других субъектов России. Тем не менее, по мнению авторов доклада, взаимоотношения с Донбассом для абсолютного большинства субъектов пока ограничиваются приёмом беженцев и отправкой гуманитарной помощи.

Подводя итог исследования, авторы делают вывод, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе можно ожидать принятия на региональном уровне ещё ряда частных мер поддержки бизнеса, но в целом сохранится тренд, согласно которому регионы ориентируются на федеральный центр. Также центр будет определять и форматы взаимодействия субъектов с Донбассом. В целом региональная «санкционная политика» носит реактивный характер.