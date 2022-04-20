Жители Южной Кореи обсудили возможную виртуальную встречу избранного президента Юн Сок Ёля с президентом США Джо Байденом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Согласно информации южнокорейских СМИ, избранный президент Юн Сок Ёль, вероятно, встретится с президентом США Джо Байденом на международном онлайн-саммите по вопросам борьбы с пандемией коронавируса.

12 мая США проведут второй саммит по вопросам борьбы с пандемией коронавируса, в которой примут участие лидеры крупных стран.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители Южной Кореи.

Известно, что на первом саммите глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с видеообращением, в котором подчеркнул готовность страны сотрудничать с международным сообществом.

Если участие Юн Сок Ёля в мероприятии подтвердится, то он впервые встретится с Байденом на международном мероприятии через два-три дня после вступления в должность. Напомним, что новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая.

Сообщается, что лидеры двух стран смогут встретиться лицом к лицу во время ожидаемой остановки Байдена в Южной Корее. Предполагается, что глава США посетит Южную Корею до поездки в Японию, где Байден должен принять участие в Четырехстороннем диалоге по вопросам безопасности (QUAD).

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Поскольку Юн встречается с Байденом менее чем через две недели после вступления в должность, это будет самая ранняя встреча лидеров двух стран для президента Южной Кореи. Кроме того, впервые за 29 лет первая корейско-американская встреча после инаугурации нового президента Южной Кореи проводится в Сеуле, а не в США. Бывший президент Ким Ён Сам и Билл Клинтон встретились в Сеуле в июле 1993 года.

«Всего лишь онлайн-встреча… Не дайте себя одурачить!» — призывает jdh0***.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Обнадеживает», — отмечает jjak***.

«Что нужно сказать во время встречи? Мол, давайте работать вместе на международном уровне, чтобы покончить с пандемией коронавируса, укрепить безопасность и восстановить экономику, а также улучшить качество жизни людей», — предлагает bbak***.

«Всё, что может дать Байден Юн Сок Ёлю, — это «сертификат местного дурачка», — смеется shmh***.

«Давайте не будем забывать о том, что к нашей делегации, которая ездила в США, отнеслись с пренебрежением…» — настаивает whma***.

«Что-то мне подсказывает, что Юна не будут приглашать на какие-то международные мероприятия в ближайшие пять лет», — предполагает urit***.

«Да они оба хороши», — отмечает soma***.

«Я впервые переживаю за то, как поведет себя наш президент», — пишет phoe***.

«Байден сумасшедший», — утверждает gaon***.

«Юн, у тебя что, нет чувства собственного достоинства? Над тобой в прямом смысле издеваются твои «коллеги», — интересуется dall***.

«Надеюсь, Юн Сок Ёль не опозорит нашу страну», — надеется lkh2***

«Кандидат на пост министра иностранных дел съездил в США и вернулся ни с чем, однако южнокорейские СМИ об этом толком не сообщали. Неужели Южная Корея стала страной, которой пренебрегают США?» — недоумевает mach***.