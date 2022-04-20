Теперь стали явными те шаги, которые предприняли США и страны НАТО в ответ на начало специальной операции России по денацификации Украины. Помимо начатой США кампании глобальной экономической войны с целью изоляции и наказания России, Вашингтон и его союзники проводят политику накачивания Киева самым современным оружием с целью повышения его боеспособности. Также продолжают появляться предложения предоставить бывшей советской республике более совершенные истребители. Помимо вооружения, США и другие члены НАТО активно обмениваются с Украиной данными военной разведки, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 19 апреля в Responsible Statecraft.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Если первым компонентом своей стратегии Запад добился лишь ограниченных успехов, то поставки оружия оказались более эффективными: из-за них темпы проведения специальной военной операции замедлились, а сама она оказалась сопряжена с большим числом человеческих жертв и материальных издержек, чем предполагали в Кремле. Из-за такого развития событий оптимистично настроенные ястребы по всему Западу стали выступать за еще более активную программу военной помощи, считая, что Украина действительно сможет выиграть войну против своего гораздо более крупного и сильного соседа. Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что «проигрыш для Путина возможен, если свободолюбивый мир пойдет ва-банк ради победы».

US Senate Линдси Грэм

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Среди прочих шагов, по его мнению, «пойти ва-банк означает предоставление вооруженным силам Украины дополнительной летальной помощи и возможностей». Это ошибочное и потенциально очень опасное заблуждение, которое вполне может привести к ядерной войне. Основные цели Москвы на Украине очевидны и неотменяемы: заставить Киев отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО и вместо этого принять юридически обязывающий нейтралитет, добиться признания Киевом суверенитета России над Крымом и заставить республику признать независимость Донбасса.

Если президент России Владимир Путин и другие представители политической и военной элиты страны придут к выводу, что операцию на Украине ждет провал и что Москва не добьется поставленных целей, реакция Кремля, скорее всего, не понравится никому. У загнанной в угол российской власти, считает Карпентер, будет «мощный стимул для эскалации конфликта путем применения тактического ядерного оружия против военных и политических целей на Украине».

Несколько западных чиновников, в том числе директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс, похоже, осознают такой риск. В своем ответе на вопрос бывшего сенатора-демократа Сэма Нанна от 14 апреля Бернс предупредил, что «потенциальное отчаяние» в попытке создать видимость победы на Украине может побудить Путина отдать приказ об использовании тактического или маломощного ядерного оружия.

CIA, Central Intelligence Agency Уильям Дж. Бернс

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Такое оружие намного меньше, чем «разрушители городов», многомегатонные монстры, которые обе сверхдержавы испытали во время Холодной войны и до сих пор имеют в своих стратегических арсеналах. Тем не менее разрушительные последствия взрыва даже тактического или маломощного ядерного оружия будут значительными, а символическое значение пересечения ядерного порога будет монументальным.

Крайне безрассудно предпринимать шаги, повышающие вероятность такого сценария. Тем не менее политика, проводимая Соединенными Штатами и другими правительствами стран НАТО (часто подталкиваемая элементами внешнеполитического истеблишмента и крупными средствами массовой информации), создает именно эту опасность. Майкл Макфол, бывший посол США в России, беспечно утверждает, что предупреждения Путина об использовании ядерного оружия в ответ на увеличение западной военной помощи Киеву следует игнорировать.

«Угроза эскалации — пустая болтовня», — уверенно заявляет Макфол. — Путин блефует».

U.S. Department of State Майкл Макфол

Такая наглость может привести к катастрофе. Должностные лица при администрациях Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа неоднократно отвергали предупреждения Кремля о том, что попытки сделать Украину членом НАТО или даже превратить Украину в военный актив Североатлантического союза без предложения формального членства — неприемлемое для России развитие событий. Очевидно, что администрация Байдена пропустила или проигнорировала предупреждающие сигналы. Продолжающаяся российская военная операция на Украине является убедительным доказательством того, что Кремль не блефовал.

Сторонники увеличения военной помощи Запада неявно придерживаются той же стратегии, которую Соединенные Штаты использовали против оккупационной армии Советского Союза в Афганистане с 1979 по 1989 год. Оказание помощи афганским моджахедам (особенно поставки этим «повстанцам» зенитных ракет «Стингер») привело к тому, что соперник Вашингтона в Холодной войне столкнулся с большими сложностями и стал нести большие потери. Более того, Москва тогда не пошла на эскалацию и не стремилась к прямой конфронтации с Соединенными Штатами, например, путем нанесения ударов по силам США в Пакистане или на Большом Ближнем Востоке. Сторонники усиления военной помощи Украине могли также отметить, что США не развернули против СССР ответных мер, когда Москва стала поставлять военную технику Ханою во время войны во Вьетнаме.

Однако между этими эпизодами и нынешней ситуацией на Украине есть принципиальная разница. Вторжение США во Вьетнаме всегда было (безумной) войной, в которую Вашингтон ввязался по собственному выбору, но она велась в стране, находящейся за тысячи километров от американской родины. Впоследствии, спустя десятилетия, США пойдут на аналогичную глупость и вторгнутся в Афганистан.

National Museum of the U. S. Air Force Южный Вьетнам, 1969 год

Несколько сложнее обстояло дело в Афганистане, поскольку эта страна находилась ближе к Советскому Союзу и была в сфере влияния Москвы. Тем не менее Афганистан никогда не был основным интересом безопасности СССР. Обе великие державы смогли отказаться от своих злополучных военных авантюр, хотя и с чувством досады по поводу дорогостоящего и постыдного политического провала.

Украина для России даже отдаленно не относится к той же категории значимости, и крайне маловероятно, что Путин и остальная политическая элита потерпят там унизительное военное поражение. Как неоднократно подчеркивал Кремль в годы, предшествовавшие нынешнему кризису, Украина имеет особое значение для России по стратегическим, экономическим и историческим причинам. Поэтому поражение не вариант для Кремля.

Чем сильнее и эффективнее будет военное сопротивление Украины, тем больше опасность того, что Россия может пойти на эскалацию «вплоть до применения ядерного оружия». После преодоления ядерного порога та или иная страна уже не сможет контролировать процесс эскалации, а возможные последствия будут ужасающими. Суровая правда состоит в том, что столь желанная западными ястребами украинская «победа» — это фантазия. Даже непрекращающиеся попытки Запада улучшить военные перспективы Киева вполне могут привести к катастрофе для США, НАТО и, возможно, всего человечества.