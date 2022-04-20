Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом. Формально он приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений. Ранее с аналогичным визитом в Москве, приуроченным к такому же поводу, побывал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Для него внешним, возможно, неожиданным фоном стало решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Для Пашиняна таковым выступает участие России в спецоперации на Украине. В этом смысле визит главы Армении вообще оказался первым официальным визитом лидера зарубежного государства в Россию с момента развития украинского кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

Алиев тогда подписал в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии. В ней содержится более 40 пунктов по самому широкому профилю сотрудничества, после чего некоторые эксперты заговорили «о стремлении Баку выстроить баланс во взаимоотношениях между Москвой и Анкарой». Пашинян в Москву, как анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прибыл с «пакетом документов о сотрудничестве», многие из которых готовились все же на уровне внешнеполитических ведомств двух стран, а не правительств. Базовые направления этого сотрудничества обозначены в принятом в Москве совместном заявлении. Стороны намерены сообща преодолевать ограничительные меры, которые применяются в современных реалиях рядом стран, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и так далее, а также «выступили за поступательное продвижение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, реализацию стратегических направлений развития интеграции, включая создание внутреннего рынка без ограничений, барьеров и изъятий, увеличение доли расчетов в национальных валютах». При этом упоминается и о заинтересованности разблокирования коммуникационных коридоров в регионе. По сути, это протокол о намерениях.

Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики Никол Пашинян (слева), Ильхам Алиев (посередине) и Шарль Мишель (справа)

Три страны: Россию, Армению и Азербайджан — связывают договоренности трех лидеров от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития региона. Раньше фигурировала и тема подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией при возможном посредничестве России. Но в переговорной повестке в Москве между Путиным и Пашиняном этот вопрос не упоминался. И сразу возникла интрига. Дело в том, что чуть ли не в момент визита армянского премьера в Москву в Баку Алиев принимал специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара. Глава Азербайджана заявил, что его недавняя встреча с Пашиняном в Брюсселе при посредничестве ЕС «стала начальной точкой, потому что мы пришли к договоренности о создании комиссий по вопросу границы и рабочих групп по мирному соглашению с Арменией». По его же словам, «с того времени мы работали, работало министерство иностранных дел, моя администрация находилась в контакте с вашей командой, и, как мы договорились, мы готовы к началу».

Вопрос: кто и где будет все же готовить базовый документ, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией – Москва или Брюссель? Тем более что в московском заявлении указывается, что «стороны договорились активизировать трехстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана в целях содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в регионе в целом». Еще один сюжет. Накануне визита в Москву Пашинян, как сообщали армянские СМИ, «имел довольно сложный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого они обсудили процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 6 апреля в Брюсселе встречи президента Европейского совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана». Напомним, что 8 апреля, спустя два дня после брюссельской встречи Алиева, Мишеля и Пашиняна глава МИД России Сергей Лавров высказывал своему армянскому коллеге Арарату Мирзояну претензии, что в итоговом коммюнике по встрече в Брюсселе нигде не упомянута Россия. По его словам, «это уже говорит о том, что важнее для руководства Евросоюза — развивать достигнутое или же использовать и эту карабахскую тему для того, чтобы отмечаться по своей русофобской линии. Это печально». Примечательно, что в тот же день состоялся телефонный разговор главы российской дипломатии с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

mfa.am Выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 8 апреля 2022

Следующий важный момент. Принимая Пашиняна в Ново-Огареве, Путин говорил: «Мы с вами постоянно в контакте. Не знаю, каждую неделю или каждые десять дней точно говорим по телефону. Да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период». Как правило, звонки Пашиняна в Москву связаны больше с попытками решить какой-либо критический вопрос, возникающий в отношениях с Баку. Но Пашинян не проводил консультаций с Москвой перед визитом в Брюссель. Что касается диалога между Путиным и Алиевым, то президент России подчеркивает, что с президентом Азербайджана «иногда сложно договориться, но если договоренности достигнуты, то можно быть уверенным в их исполнении», и «уровень стратегического партнерства достигнут не на бумаге, а на деле, есть очень хорошие перспективы развития».

Теперь о политических парадоксах. Визит Пашиняна в Москву происходил на фоне всплеска активности оппозиционных сил в Армении, которые выступают против наметившегося хода событий. В стремлении России способствовать разблокированию региональных коммуникаций в регионе они усматривают элементы «сговора» между Москвой, Анкарой и Баку. Их также не устраивает то, что армянские власти снизили требования по статусу Нагорного Карабаха. Но в широком контексте эти силы выступают и против намерений России в условиях введенных против нее Западом санкций восстановить транспортные развязки через Закавказье с выходом через Турцию в Европу, Средиземноморье и на Ближний Восток. Вместе с тем угрозы оппозиции не являются критическими. Это первое. Второе. В сохранении политической устойчивости в Армении одновременно проявляют заинтересованность Россия, Азербайджан и Турция. Между Анкарой и Ереваном ведется диалог на уровне спецпредставителей по нормализации отношений. На этом держится сегодня Пашинян.

Но быть между молотом (Россией) и наковальней (ЕС) не так-то просто. Что выберет в итоге армянский премьер? Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров отмечает в этой связи в своем телеграм-канале: «Теперь проверим, чего стоят слова и буквы Армении Пашиняна. Например, в двух пунктах Меморандума после встречи Путина и Пашиняна в Москве, наиболее существенных из всего их обилия. Пункт 11 — отказ от неонацизма: прекратит ли Армения прославлять гитлеровца Нжде. Нет, не прекратит. Пункт 12 — отказ от предоставления своей территории для разработки биологического оружия: закроет ли Армения биолаборатории США. Очень сомневаюсь».