Более 60% итальянцев считают, что Россия не виновата в конфликте на Украине. Это следует из результатов опроса, проведённого 18 апреля аналитическим агентством Termometro Politico, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волк

По мнению 42,7% респондентов, в прекращении боевых действий не заинтересованы США, поскольку они годами работали над разжиганием войны. Порядка 10,2% возлагают ответственность за происходящее на киевское правительство, 5,6% — на Евросоюз.

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Наконец, Россию обвиняют в продолжении конфликта лишь 38,9% опрошенных. Результаты на первый взгляд скандальные, учитывая, что практически все мейнстримные СМИ круглые сутки обвиняют в происходящем исключительно Россию и её президента Владимира Путина. Но это только на первый взгляд.

Если вы следите за нашими обзорами соцсетей, то могли заметить, что официальной позиции Италии и ЕС не доверяет подавляющее большинство пользователей в итальянском сегменте соцсетей. Вот и под новостью об опросе большинство комментаторов согласились с 42,7% опрошенных.

«Таким образом, несмотря на громкое и навязчивое давление со стороны СМИ и всех партий, стоящих за Байденом, более 60% итальянцев думают иначе. Очень интересно», — удовлетворённо заметил Марко В.

«США и ЕС экспериментируют с новым видом войны. Они заставляют украинских наёмников делать это против России», — отметил Марко Б.

U.S. Army Инструктор США на Украине

«Американцы и НАТО используют Украину и ЕС, чтобы ослабить Россию…» — считает Себи М.

«Конечно, англо-американцы», — согласилась с данными опроса Мария Луиза Т.

«Согласен с результатами. Добавлю от себя, что наше правительство несёт совместную ответственность за всё это», — отметил Армандо де Дж.

«Италия — единственная западная страна, где преобладает ненависть к Америке, Нато, Западу и демократии и любовь к России и диктатуре», — в сердцах высказался лишь Мирко Ч.

«Допустим, Западная Европа вся такая. В Германии, например, которая находилась под американской оккупацией до вчерашних дней, всё ещё хуже. А Восточная Европа да, проамериканская», — ответил ему Франческо А.

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