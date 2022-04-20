Официальный представитель МИД России Мария Захарова решила поддержать Ватикан и папу Римского Франциска.

Иван Шилов ИА REGNUM Собор Святого Петра. Ватикан

Напомним, что ватиканская инициатива об участии в крестном ходе у стен Колизея в пятницу, 15 апреля, русской и украинской семей, которые вместе работают в итальянском хосписе, вызвала резко негативную реакцию украинских политиков и церковных деятелей. Как отметила Захарова, посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш «пообещал разобраться с папой Римским накануне католической Пасхи». Помимо того, понтифик «в интервью итальянскому телеканалу заявил, что он обеспокоен тем, что беженцев в Европе делят на классы. Он прямо назвал дискриминацию беженцев из стран Африки и Арабского Востока в сравнении с беженцами с Украины «расизмом». И признал, что это плохо». В ответ «украинский религиовед Людмила Филиппович назвала заявление папы Франциска – главы Римско-католической церкви – о расизме «не вполне католическим». После чего Захарова заключает: «Честно говоря, не знаю, что мне вся эта история разборок киевского режима с Ватиканом больше напоминает: то ли классическое кино Уильяма Фридкина «Экзорцист», то ли советский диафильм «Хрюк на ёлке» по сказке Бориса Заходера».

Эти слова, судя по всему, больше рассчитаны на «своего потребителя», чем адресованы Святому престолу, вокруг которого с подачи Киева начал сейчас клубиться украинский туман. Правда, специфический. Ведущие западные католические издания предпочитают на акцентировать внимание на эту «информационную битву» дипломатов и политиков за Ватикан. В том числе потому, что ранее эти издания лишились рассудительной девственности и откровенно поддержали киевский режим, закрыв глаза на то, что он далеко не «белый» и «пушистый», а к украинскому населению на востоке страны как к расходному материалу относятся украинские военные и нацбаты. Многие западные католики, но прежде всего – европейские, требовали от папы Франциска и Святого престола занять однозначную позицию, то есть осудить «агрессора», под которым они подразумевают исключительно Россию и российского президента Владимира Путина.

(сс) Официальное интернет-представительство президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский и папа Римский Франциск

Однако Ватикан в отношении происходящих событий выбрал политику по принципу «да, но». С одной стороны, Франциск осуждает «ужасы войны» и «страдания мирного населения». С другой, не соглашается прервать диалог с Русской православной церковью, намекает на скорую встречу понтифика с патриархом Кириллом, не прерывает контакты с Кремлем, наконец, не стигматизирует Россию и ее граждан. Даже в таком конкретном вопросе, как попытки украинского руководства, светского и церковного, организовать визит папы в Киев, видны признаки принципа «да, но». Категорического отказа нет, однако для поездки Франциска должны «созреть условия». Святой престол выписал командировку в Киев секретарю по отношениям с государствами архиепископу Полу Галлахеру, который должен был встретиться со своим коллегой, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой еще до «католической» Пасхи, но у Галлахера вдруг проявился положительный тест на коронавирус, и визит откладывается. Все это заставляет нервничать «друзей» киевского режима, в первую очередь из соседних стран, которые выплескивают свою реакцию в публичное пространство.

Dragan Tatic Пол Галлахер

Как пишет в статье для украинского портала «Европейская правда», опубликованной 19 апреля, заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия Лукаш Адамский, «критиковать папу Франциска есть за что. В отличие от Иоанна Павла II или его немецкого друга и преемника на Святом престоле Бенедикта XVI, аргентинский понтифик мало компетентен в делах Восточной Европы. Находясь в окружении сотрудников Римской курии, многие из которых происходят из романских стран, с сильной традицией русофильства, он живет среди иллюзий». Интригующий пассаж, ведь когда аргентинского кардинала Бергольо только избрали на престол, глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук, лично знакомый с ним, говорил, что новый папа хорошо знаком с задачами УГКЦ. А кардинал Любомир Гузар приписывал понтифику «сентиментальную привязанность к украинцам». Возможно, она есть. Но корабль Святого престола руководствуется в своем плавании историческими константами, а не переменными. Так что же стоит за его нынешним курсом?

Вероятно, то, что нынешний понтификат больше беспокоит Евросоюз, а не Россия или Украина. Политическую оценку ему Франциск дал, когда сказал о своей обеспокоенности делением беженцев в Европе на классы. Созревает и церковная оценка, связанная с синодальным путем могущественной и влиятельной Католической церкви в Германии, который вызывает большие споры в католическом мире и резкую – по ватиканским меркам – реакцию на него епископата «четырех континентов». И в чем-то это перекликается с восприятием Европы – ЕС со стороны «атлантического партнера», Соединенных Штатов. Если европейские епископские конференции активно комментируют украинский кризис, сосредотачивая свою критику на России, то их американских коллег больше волнует немецкий синодальный путь. При этом, как отмечает в интервью американскому журналу иезуитов America бывший посол США при Святом престоле Кен Хакетт, «поездка трех европейских премьер-министров на Украину была важна, особенно в Европе, но не получила большого резонанса здесь [в США]. Визит папы Римского будет символическим с глобальной точки зрения, CNN, MSNBC и все остальные телеканалы будут освещать его повсеместно».

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с главами правительств Польши, Чехии и Словении

Иными словами, для некоторых «друзей» киевского режима в США важным видится использование католического фактора для вовлечения американского общества в украинские дела. Но готов ли на это Вашингтон? Готова ли администрация президента США Джо Байдена, которую американский католический портал National Catholic Reporter называет «очень католическим кабинетом» и отмечает, что «в истории США не было более католической администрации»? В принципе, Святой престол, наверное, прислушался бы к просьбе Белого дома по Украине. Однако и сам Байден вроде говорит, что мечтает поехать в Киев, да только не может «по причинам безопасности». Поэтому складывается впечатление, что у Святого престола и папы Франциска нет никаких «иллюзий» в отношении Восточной Европы, но есть своего рода перекличка со взглядами нынешней американской администрации. Так это или нет, достоверно сказать трудно, пока Ватикан окутан клубами украинского тумана. Однако со временем и он начнет рассеиваться. Тогда кое-что станет ясным.