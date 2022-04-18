После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году по всем Штатам прокатилась волна протестов в поддержку движения Black Lives Matter. Протестующие также призывали ради социальной справедливости отменить финансирование полиции. В результате США столкнулись с ростом числа убийств, что нанесло непропорционально большой удар по афроамериканскому населению страны

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

(сс) Lorie Shaull Портрет Джорджа Флойда

«Безусловно, протесты и беспорядки середины 2020 года, вспыхнувшие после смерти Джорджа Флойда, стали причиной всплеска насилия, который мы наблюдали в последнее время. Я имею ввиду также инциденты с полицейскими. Эта закономерность получила название «Эффект Фергюсона»: полицию всё больше лишают прав, пока насильственная преступность резко возрастает», — рассказала Ханна Мейерс, директор инициативы по охране правопорядка и общественной безопасности Манхэттенского института.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«То, что вы «обездолены», не делает вас преступником. Я вырос в настоящей нищете. В четырехкомнатном доме без водопровода жили мои родители и мы с сестрой. Отец — ветеран-инвалид, и мы жили на очень маленькое пособие по инвалидности, менее $5000 в год. И всё же никто в моей семье никогда не совершал преступлений. Не пытайтесь обвинить обстоятельства в отсутствии личной ответственности и контроля», — советует crankyone184.

«Согласен на 100%! Моя семья и я эмигрировали в Америку в 1951 году как перемещенные лица в результате Второй мировой войны. Мы были семьей из трех человек. Оба моих родителя нашли работу. Моя сестра родилась здесь. Здоровье моего отца ухудшилось, и он больше не мог работать. Моя мать была единственным кормильцем в середине и конце 1950-х годов. Ее зарплата составляла 45 долларов в неделю. Мы НИКОГДА не совершали преступлений. Мы обходились подержанной одеждой. Ели очень простую пищу, но никогда не голодали. Девиз моих родителей: «Ходите в школу! Учись усердно. Тогда ты сделаешь свою жизнь лучше. У моего отца было образование 3 класса. У матери — 8 классов. Мы с сестрой закончили колледж. Мы работали и платили за это сами. Это может быть сделано!» — восклицает uspatriot.

«Хороший характер и сильная трудовая этика помогут вам выйти из нищеты, в каких бы обстоятельствах вы ни начинали», — верит itsmikey.

«Ах, если бы только был способ держать всё под контролем. Например, отдел исполнения наказаний или что-то в этом роде. А еще, может быть, здание, в котором преступники содержались бы в течение длительного времени. Ну, может быть, когда-нибудь», — иронизирует garlicnaan.

«Я не знаю, чего люди ожидали, когда начались призывы к сокращению расходов на полицию. Вдруг преступность резко упадет, потому что старая добрая полиция больше не будет поддерживать закон и порядок? Любой, у кого есть хоть четверть мозга, мог предвидеть эту статистику», — подчеркивает ajzjmsmom.

«Никто, и я имею в виду никто, никогда не обвинял демократов или BLM в том, что они умны», — отвечает milo123.

«Именно активисты добивались сокращения расходов на полицию, но если вы поговорите с людьми, живущими в афроамериканских общинах, то они не хотели меньше полиции, некоторые даже хотели больше. Но руководители города не слушали людей, только активистов, и за это заплатили афроамериканские общины», — указывает michaelnsc

(сс) Eden, Janine and Jim Марш протеста BLM в Нью Йорке

«Если эта тенденция сохранится, не решится ли проблема в конечном итоге сама собой?» — спрашивает AlH.

«Сделайте еще один шаг вперед. Кто выступает за сокращение расходов на полицию? Демократы», — подчеркивает vicsrealms.