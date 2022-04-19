Решение правительства Латвии ввести режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов до 31 декабря 2022 года стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Ничего-ничего! Пока «ще не вмерла» Латвия. Пускай крепятся! На крайний случай им можно нам санкций добавить, если жарко в домах будет», — пишет Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что вся антироссийская пропаганда Запада вдруг начала рушиться об экономический фактор.

«Забавно. Они же только-только говорили, что спокойно могут обойтись без российских энергоресурсов», — заметил пользователь под псевдонимом «Чёрный Плащ».

Некоторые комментаторы отмечают, что Латвия, выполняя указания США, очевидно, надеялась, что получит от своих заокеанских хозяев компенсацию за понесённые потери, но энергокризис накрыл весь Евросоюз, и никто из союзников больше не хочет заниматься благотворительностью.

«А как же «Запад поможет»? Где помощь бедной Латвии от дедушки из Вашингтона? Ничего, скоро опять зима будут, вот тогда посмотрим. Интересно, чем они греться будут?» — задаётся вопросом Илья Б.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

Часть людей полагает, что в дружеских отношениях с Россией Латвия могла бы процветать, и никакие конфликты её бы не трогали.

«Такое случается, когда коррумпированные чиновники выполняют чужую волю и плюют на интересы собственного народа. В интересах латвийских граждан была жизнь в качестве нейтральной по отношению к России страны, ведущей активное экономическое взаимодействие с Москвой. Богатство и защищённость от участия в каких-либо конфликтах. Даже представить себе сложно более выгодную позицию для Латвии. Но выбрали, тем не менее, они себе другую судьбу», — подметил Сергей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что антироссийские санкции в первую очередь ударили по таким несамостоятельным лимитрофам, как Латвия, которая полностью зависит от поставок продукции, включая топливо, из-за рубежа.

«И это только начало! Спасибо антироссийским санкциям за счастливое и благополучное латвийское будущее. Сами же и придумали себе этот кризис на голову», — отметил Геннадий З.

«Когда-то у них было классное животноводство, а значит, должно остаться много кизяка. До осени перекантуются, а там и на кизяк перейдут. Помню Ригу ещё будучи в СССР. Она и тогда была довольно дымной по первому снежку. Авось сразу не вымерзнут», — написал Юрий П.

Нашлись и те, кто уверены, что экономический кризис в Латвии не закончится 31 декабря 2022 года, а наоборот, наберёт свои обороты и обернётся катастрофой в 2023 году.

«Кризис в Латвии продлится вплоть до 31 декабря 2022 года? А 1 января 2023 наступит уже полноценный энергетический капец», — указывает Татьяна Р.

«Малыши, так это только начало кризиса в Европе. Евросоюзу скоро конец, готовьтесь. Желаем вам всего хорошего», — написала Татьяна Ф.

Напомним, 19 апреля агентство LETA опубликовало материал со ссылкой на распоряжение правительства Латвии, согласно которому латвийские власти ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов. Отмечается, что в таком состоянии Латвия пробудет до 31 декабря 2021 года.