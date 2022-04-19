В США растет число бездомных, умирающих в одиночестве на улице, что вызывает тревогу у политиков. Например, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, каждый день в среднем умирает по пять человек.

Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

«Это сравнимо с количеством смертей во время войны, хотя у нас ее нет», — рассказала Мария Равен, врач отделения неотложной помощи в Сан-Франциско, являющаяся одним из авторов исследования о гибели бездомных.

Количество смертей на улицах США начало расти по мере старения бездомного населения. При этом легкий доступ к фентанилу, быстродействующему и опасному наркотику, стал основной причиной смертности. Быть бездомным в США сегодня стало смертельно опасно также потому, что доступ к медицинской помощи стал замысловатым, стоимость жилья продолжает расти, а органы здравоохранения озабочены борьбой с коронавирусом.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«В районе залива Сан-Франциско в 90-е годы многие бездомные были ветеранами Вьетнама. Этим мужчинам (в то время это были всегда мужчины) сейчас было бы за 70, если бы они были живы. Многие заметили, что появление бездомности как серьезной проблемы совпало с губернаторским сроком Рейгана. Однако сейчас, живя за границей, я вижу картины, очень похожие на те, что были в Сан-Франциско много лет назад. Бездомные разбивают лагеря или теряют сознание на тротуарах на крупных перекрестках, где воздух токсичен. Во многих случаях над токсичным воздухом возвышаются башни кондоминиумов с квартирами стоимостью $5 млн. Эти великолепные строения заменили дешевое жилье старого образца, которое могли позволить себе даже случайные рабочие. Калифорния, как обычно, стала показателем того, что будет распространяться по всему миру по мере модернизации экономики. Будущее выглядит мрачным для всех, кроме немногих счастливчиков», — размышляет Michael Cooke.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомные (фрагмент). 1890

«Я согласен с вами. Большинство людей не понимают, как много зависит от удачи в уравнении выживания. Страшно за бездомных и от того, что они умирают, как на войне», — отвечает JP.

«Когда я вышел на пенсию в 2000 году, я решил стать экспатриантом, чтобы улучшить свое медицинское обслуживание и общее качество жизни. Это хорошо сработало, поскольку я живу в Провансе, где доступны отличные медицинские услуги. Мне сделали операцию по замене тазобедренного сустава и заменили обе линзы в глазах. Я плачу такие же взносы, как и граждане Франции, но общие расходы очень малы по сравнению с медицинскими расходами в Америке!» — делится Michael Kittle.

«Смерть бездомных действительно является проблемой всей страны (а не только Западного побережья). Я не верю, что мы можем просто построить наш путь к решению этой проблемы; однако необходимо больше доступного жилья. Я также не верю, что только социальные и медицинские услуги станут решением проблемы. Нам нужно найти альтернативу «пластырным» решениями, которые помогут замедлить кровотечение (но не решат проблему). Слишком много людей / семей живут на грани», — комментирует JK.

«Что меня поражает, так то, что мы не добиваемся больших результатов в решении проблемы бездомных.

Много лет назад я работал в социальных службах с акцентом на помощь пожилым мужчинам, живущим на грани, в крупном городе Западного побережья. Помощь, которую мы оказывали, была временной, она помогала людям сегодня, а завтра те же проблемы сохранялись.

По иронии судьбы я вышел на пенсию на гроши и впоследствии работал на других, гораздо менее достойных работах, чтобы свести концы с концами. Сейчас мне 77 лет — возраст, установленный для нормальной продолжительности жизни мужчин в США, — и я всё еще работаю. К счастью, я не бездомный, но мне нетрудно отнести себя к тем, кто таковым является.

Разрыв между богатыми и бедными растет, поскольку стоимость жизни продолжает расти по спирали. Старение для многих означает борьбу с последствиями жизни на фиксированный доход, поскольку расходы на самое необходимое приводят пожилых людей и инвалидов в затруднительное положение. Сегодняшний средний класс станет частью завтрашнего класса бедняков, и доказательства этого смотрят нам в лицо», — предсказывает Eric S.

«Бездомность: еще одно бесстыдное перо в шапке, «сделанной в США»!» — восклицает Bob.

«Калифорния — ужасное место для бездомных. Тут даже образованные, совершенно здоровые молодые люди едва могут позволить себе сохранить крышу над головой. Если у вас есть какие-то недостатки — возраст, плохое здоровье, психические расстройства, проблемы с наркотиками, простое невезение — забудьте об этом. В любом другом месте было бы легче, за исключением, может быть, Нью-Йорка», — рассказывает nerdrage.

«Стыдно, что такая богатая страна не может сделать больше для самых обездоленных», — подчеркивает ABly.

«Спасибо за эту отрезвляющую информацию… Самая богатая страна в мире может позволить себе обложить налогом всех… и миллионеров, и миллиардеров, чтобы можно было организовать подходящее жилье для тех, у кого его нет», — указывает Auntie Mame.