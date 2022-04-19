12 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что получил штраф за нарушение коронавирусных ограничений, которое произошло 19 июня 2020 года (мероприятие в честь дня рождения премьера — прим. Д. С.). На протяжении всего скандала по поводу вечеринок на Даунинг-стрит Борис Джонсон утверждал, что все правила соблюдались, что не подтвердилось результатом расследования столичной полиции.

Уильям Хогарт. Триумф избранных в парламент (фрагмент). 1754

Представители оппозиционных партий утверждают, что Борис Джонсон осознанно ввел парламент в заблуждение, за что он должен понести ответственность. По правилам, министры, которые специально предоставили парламенту ложную информацию, должны уйти в отставку.

Сегодня, 19 апреля, премьер выступит перед парламентом, предположительно, с извинением, впервые после перерыва на Пасху. В среду, 20 апреля, пройдет заседание, на котором Джонсон будет отвечать на вопросы представителей оппозиционных партий.

Часть пользователей считает, что извинения ничего не исправят, потому что Джонсон своими нарушениями доказал, что не способен возглавлять демократическое государство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Извинение? Тогда у всех есть право извиниться и забыть. Это ненормально для государства, которое стремится демонстрировать демократию всему миру», — считает @v_veeramalla.

Многие пользователи отметили, что извинения в очередной раз будут неискренними. Они уверены, что премьер сожалеет лишь о том, что его поймали на лжи, и если бы фотографии с вечеринок не слили в сеть, он даже и не подумал бы о них рассказывать.

«Пожалуйста, перепишите. «Извинился за то, что его поймали», — написал @BThunderdragon.

«Извиняется, потому что поймали. Великобритания меняла лидеров во время конфликтов до сегодняшнего момента, даже когда мы реально воевали. Кажется, мы нормально справились. Пришло время еще раз нормально справиться», — считает @JeffM2018.

«Он не извинится за свои действия, он извинится за то, как мы видим его действия. Люди никогда не улавливают то, как он использует язык и какие слова выбирает. Они просто обобщают это в «извинение» и не ставят в контекст того, что он действительно сказал», — считает @Welly_UK.

В комментариях предположили возможные варианты извинений. Пользователи считают, что Джонсон в очередной раз скажет что-то невнятное, попытается уверить депутатов в том, что не знал собственные правила и сменит тему на «необходимость оказания помощи Украине и решение миграционного вопроса».

«В декабре я сказал, что никаких вечеринок у меня дома не было, и даже если они были, я точно на них не приходил, так что я ничего не знал. Сейчас полицейское расследование показало, что было несколько вечеринок и что я, как оказалось, на них присутствовал. Я врал. Простите», — прокомментировал @angstthemachine.

«Он толкнет речь с намеком на извинение, которое будет спрятано в его обычных «мы работаем… важная поездка в Индию… Руанда… не смотрите сюда, смотрите туда». Цирк снова работает», — прокомментировала @afairsociety22.

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«Я нарушил закон. Решать, нормально это или нет, будут мои коллеги из правительства. Конец», — написал @deegandeegan11.

Некоторые пользователи отметили, что это будет далеко не первое извинение Джонсона, кому-то пора начать извиняться за то, что Джонсон так много нарушает.

«Пришло время для кого-то извиниться за то, что он слишком много извиняется, не так ли?» — написал @Martin_Davis7.

Ряд комментаторов также поинтересовался, когда будут названы другие госслужащие, которые присутствовали на вечеринках. Сейчас названы только премьер-министр, его жена Кэрри и канцлер казначейства Риши Сунак.

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«А когда все госслужащие, которых оштрафовали, будут названы?» — спросил @richardintheuk.

«А на вечеринке был только ты и Риши? Я не слышу, чтобы кто-то еще объявлялся и извинялся», — написал @denise51uk.

Часть пользователей отметила, что Джонсону придется нелегко после перерыва, но они считают, что он заслужил такое отношение к себе.

«Это не должно быть просто для него. Он нарушил закон. У нас премьер-министр — преступник. Это касается и канцлера», — считает @kirsti_kean.

«Отставка — это достаточно просто», — прокомментировал @grumpzie.