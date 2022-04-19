Профессор Чикагского университета и теоретик международных отношений Джон Миршаймер стал объектом травли в социальных сетях и традиционных СМИ Запада в связи с его взглядами на кризис вокруг Украины. Тем не менее в Индии его выводы пользуются глубочайшим уважением не только на телевидении или в социальных сетях, но и со стороны экспертов и исследователей в области внешней политики, пишет Ахил Рамеш в статье, вышедшей 19 апреля в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Проводимый Миршаймером анализ глобальных альянсов и событий, если его рассматривать с позиций реализма в международных отношениях, находит отклик у большого числа людей в Индии. Реализм — это внешнеполитический курс индийских властей, которые делают шаги на международной арене с учетом собственных национальных интересов, не придавая главенствующего значения выяснению того, что правильно и неправильно с моральной точки зрения. Индия, несмотря на кризис на Украине, не стала отвлекаться от достижения своих целей в Индийско-Тихоокеанском регионе, чего нельзя сказать о США, которых вновь понесло на «спасение демократии от автократии», на этот раз в Восточной Европе.

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Нью-Дели поставил себе в приоритет решение своих задач в непосредственной близости к своим границам, а также выделил ресурсы, необходимые для ответа на существующие в регионе угрозы. Это именно то, что прописал доктор-реалист. Однако для США — либерального, как их назвал бы Миршаймер, гегемона — при Джо Байдене следование такому приоритету является чем-то аморальным и показателем того, что страна находится на неправильной стороне истории. Вашингтон неоднократно выражал своё неудовольствие в связи с тем, что Индия воздержалась при голосовании в ООН по резолюции, осуждающей Россию, а также в связи с тем, что страна по-прежнему, несмотря на экономические санкции, осуществляет торговлю с РФ.

Gage Skidmore Джо Байден

Если нынешняя администрация решит бить по своим и продолжит читать Индии лекции о морали и остальном, у Вашингтона, возможно, не останется противовеса в Индийско-Тихоокеанском регионе, необходимого для сдерживания усиления Китая. Команда Байдена прекрасно понимает то, с какими сложностями сталкивается Индия в вопросе конфликта России и Украины. Тем не менее, США, не предложив дипломатического решения, попытались сохранить лицо в качестве лидера либерального миропорядка, став на пресс-брифингах учить других.

В каких-то отношениях во внешней политике США по-прежнему сильно мышление времен Холодной войны, в рамках которого Пакистан и Китай являются союзниками Вашингтона, тогда как Россия и Индия выступают в качестве двусмысленных и опасных сил. При том что Пакистан стал «заклятым другом», а Китай — «соперником» (в администрации Байдена такую характеристику КНР яростно оспаривают), Россия по-прежнему является врагом. Индия же получила статус стратегического партнера США, однако если администрация Байдена намерена проводить продуманную стратегию в Индийско-Тихоокеанском регионе, ей надо «перевести стрелки часов» с 1972 года на 2022 год.

Ни США, ни большая часть стран Запада не сможет заполнить собой ту пустоту, которая возникнет, если Индия встроится в курс Запада и разорвет свои связи с Россией. Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Индию, ее партнером по разработке гиперзвуковых ракет Brahmos, она продает ей нефть с большими скидками, и в целом Россия — старый друг. Про США ничего этого сказать нельзя. США не будет поставлять Индии столь необходимое ей оружие и боеприпасы, несмотря на то, что Пакистан она ими снабжает. По меньшей мере такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не будет отброшена доктрина Генри Киссинджера. Вашингтон не будет вместе с Нью-Дели разрабатывать гиперзвуковое оружие, более того, США вводили санкции против Индии за проведения ядерных испытаний.

Отличия между внешней политикой Индии и США заключаются в их видении мира. В Нью-Дели видят многополярное мировое устройство, США же при Байдене по-прежнему живет однополярной иллюзией. Как указал бывший заместитель помощника министра обороны США Элдридж Колби, «моралистическая внешняя политика превращается в лицемерие, когда неизбежно сталкивается с реальностью».

Kremlin.ru Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия – Индия – Китай

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар недавно развеял некоторые иллюзии крупных западных СМИ. Во время пресс-конференции со своей британской коллегой Лиз Трасс, которую спросил журналист Reuters, разочарована ли она тем, что Индия закупает российскую нефть, Джайшанкар, вклинившись в разговор, обратил внимание на то, что в марте страны Европы закупили у России нефти и газа на 15% больше, чем месяцем ранее, а также на то, что большая часть тех, кто покупает российскую нефть, находятся в Европе, а также на то, что большую часть своей нефти Индия закупает на Ближнем Востоке, еще 8% в США, и только 1% — в России.

Заявления индийского министра были сделаны на фоне того, как целый ряд официальных лиц США выступили с критическими замечаниями Индии о том, что значит «находиться на правильной стороне истории». При этом никакого открытого разговора между Вашингтоном и его партнерами в Европе — Германией и Италией — относительно импорта российских энергоносителей. Более того, заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх, находясь с визитом в Нью-Дели, предостерег индийские власти от создания альтернативных платежных механизмов с Россией и от покупки ее нефти, отметив, что у таких шагов «будут последствия». Он также добавил, что если «Китай в очередной раз нарушит [линию разграничения], то Россия не побежит на выручку Индии». Дело лишь в том, что не побегут и США.

Да и нет в том нужды: США должны отказаться от спасительства и либеральной гегемонии в своем внешнеполитическом подходе и начать курс на выстраивание регионального баланса — то есть проводить политику наступательного реализма, не изолировать себя, а активнее выстраивать взаимодействие с миром. Вместо того чтобы посылать американских солдат и оборудование по всему земному шару, США должны поддерживать местные страны-противовесы и создать региональные условия для решения глобальных проблем. США должны формировать и поддерживать мощь Индии в Южной Азии и Индийском океане, чтобы не дать региону попасть в орбиту Китая.

Однако для США это было бы чересчур: отказаться от иллюзии однополярности и признать объективность многополярности. Не так давно, когда в мире острее всего стояла проблема пандемии коронавирусной инфекции, первыми в страны мира вакцины стали поставлять Китай и Индия. Например, в Доминиканской республике, которая расположена менее чем в 2,4 тыс. км, индийские вакцины оказались раньше, чем американские. Именно Нью-Дели и Пекин сражаются за мантию лидера Глобального юга.

Gwydion M. Williams Пандемия коронавируса в Индии

Даже если США и не станут поддерживать стремление Индии к лидерству на Глобальном Юге, в их интересах по меньшей мере не мешать Нью-Дели, поскольку от такого курса больше всего выиграет Китай. В тех регионах мира, где наблюдается дефицит доверия США или где их интересы не столь значительны, образовавшуюся пустоту может заполнить Индия. Более того, во время кризисов, подобных нынешнему, США могут использовать таких посредников, как Индия, чтобы вести диалог с Россией.

Для того чтобы получить поддержку со стороны Индии и в качестве демонстрации своих добрых намерений американские власти и внешнеполитическое сообщество должны перестать читать мораль и, что еще хуже, делать завуалированные угрозы. Делая заявления вроде того, что «будут последствия», США, возможно, теряют из виду важность отношений американо-индийских отношений для их стратегии в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Есть и другой вариант: США могут предложить Индии место за столом принятия важных решений, например, постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Индия уже имеет место в Шанхайской организации сотрудничества, Азиатском банке инфраструктурных инвестиций и БРИКС, наряду с Россией, Китаем и другими странами. Индия не захочет играть вторую скрипку в системе западных альянсов, если она может получить равное место за столом переговоров со странами Глобального Юга. Индия является наиболее важным партнером Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе, и США давно пора начать относиться к ней как к таковой, а не смотреть на нее через пыльный старый бинокль 1970-х годов.