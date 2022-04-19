Вопрос, заданный бывшим председателем Либерально-демократической партии Турции политиком Джемом Токером после комментария, опубликованного в его аккаунте в Twitter, стал предметом оживленного обсуждения. Ответы Джему Токеру, оценившему военную операцию России на Украине как следствие «загнанности в угол», также раскрыли реалии Турции:

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

@tokcem: «А что если (предположим) Путин почувствовал себя загнанным в угол и сначала предупредил одну НАТОвскую страну, чтобы она протестировала НАТО на решимость/нерешительность, а затем слегка ее подразнила…»

О какой стране НАТО можно сказать, что «НАТО не посмеет воевать со мной из-за этого члена альянса»?

Ученый Халиль Сарыгюзель публикует следующий ответ:

@citiak06: «По всей видимости, в настоящий момент Турция — это страна, которую НАТО может пустить в расход. Совершившие переворот 15 июля 2016 года прекрасно знали, что НАТО — это фикция. Имея на руках доказательства, подтверждающие инсценировку переворота, они безмолвно наблюдали, как евразийцы пожинают всё присутствие НАТО в Турции».

Maurice Flesier Стамбул, 19 июля 2016 года

@citiak06: «Кроме того, Турция вошла в Сирию без одобрения НАТО, а НАТО неоднократно заявляло, что не будет поддерживать Турцию в Сирии. Путин, вероятно, без колебаний воспользуется этой ситуацией. Возможно, это и не Турция, но не будет неожиданностью, если он найдет предлог и нанесет удар по турецким базам в Сирии».

@citiak06: «Возможно, они попробуют провести эту атаку через сирийский режим. Сирийское воздушное пространство находится под контролем России, авиация Турции очень старая технологически, и пройти через сирийскую систему ПВО без поддержки НАТО невозможно. На данный момент самым слабым местом Турции является Сирия».

Пользователь с ником Özbay отвечает на этот комментарий следующим образом:

@ozkan_baycol: «Думаю, они могут очень легко дразнить нас через Сирию, а формирование, которое мы называем НАТО, не будет рисковать ради нас, поэтому мой ответ — это Турция…».

Пользователь с ником Ömer Onengut публикует следующий комментарий:

@OOnengut: «Турция — это страна, с которой НАТО, извинившись, будет воевать; не из-за существующего государственного устройства, а из-за ее территориального месторасположения».

Пользователь по имени Захид публикует следующее возражение:

@Zahid6663: «Неважно, какая страна, альянс НАТО должен отреагировать, иначе доверие к нему пропадет. То есть речь не идет о Турции. Если НАТО откажется от какого-либо своего члена, остальные потеряют доверие к НАТО и эта организация развалится».

@Zahid6663: «Кроме того, Россия не сможет использовать ядерное оружие по своему усмотрению. Конечно, имеет значение, на кого оно направлено. Как только будет запущено ядерное оружие, Соединенные Штаты нанесут ответный удар. После этого русские направят его в США. Иными словами, они подожгут весь мир. Я думаю, что Россия блефует».

Салдырай Дургун публикует следующий комментарий:

@MansetGercek: «Зачем ей развязывать войну с одной из самых опытных армий в мире, когда есть такая страна, как Северная Македония, которая не является членом ЕС, не имеет армии, ставшая членом НАТО в 2020 году, и интеграция которой еще даже не началась?».

@MansetGercek: «Сначала мы сбили их истребитель Су-24. Мы должны были предотвратить убийство посла, но не смогли. Вот они и отомстили… А вот нечего было сбивать их самолет. Предотвратили бы убийство».

Mil. ru Су-24

Пользователь по имени Али Осман Шахин публикует следующий комментарий:

@aliossahin: «Мое беспристрастное мнение: Россия не сможет ничего сделать. У Турции есть военная инфраструктура. Европа не захочет отдать Турцию в руки русских и будет ее поддерживать. Территориально это сложно. Да и Россия не такое уж величественное и могущественное государство. Да, сильное, но не настолько, как Китай и США».