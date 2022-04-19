Одной из причин, вынудивших Россию начать специальную военную операцию на Украине, являлась подготовка к созданию на территории последней оружия массового поражения, включая биологическое (через подконтрольные Пентагону биолаборатории), а также химическое и атомное. Доказанные и опубликованные Министерством обороны РФ факты изучения и разработки биологического оружия не оставляют сомнений в целенаправленности этой работы под кураторством военных США. Удары ВСУ по резервуарам с ядовитыми химическими веществами говорят о готовности нацистского режима в Киеве использовать и химическое оружие. Многочисленные заявления руководителей нынешнего преступного режима бывшей советской республики, включая Зеленского, о подготовке к созданию ядерного оружия, хотя бы в виде так называемой «грязной бомбы» (что вполне реально в силу мощной атомной отрасли, построенной еще в советские времена), свидетельствуют о желании Киева использовать этот фактор как минимум для шантажа России независимо от последствий для жизни и здоровья граждан самой Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

Закрытые биолаборатории, подчиняющиеся военным США и имеющие чуть ли не полностью экстерриториальный статус, размещены не только на Украине, а практически на всем постсоветском пространстве, в том числе в Казахстане. Наиболее чувствительным для национальной безопасности России фактором является создание таких военных структур США в странах, имеющих наиболее протяженную и незащищенную границу с Россией. Это Украина и Казахстан. Общая протяженность границ с этими постсоветскими государствами составляет более 5000 километров, поэтому риски создания там (и не только там) биологического оружия и других видов ОМП под западным кураторством совершенно неприемлемы для России.

Заместитель Председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о биолабораториях на постсоветском пространстве: «…Мы считаем такую активность в целом абсолютно недопустимой как на территории Украины, так и на пространстве других стран, которые нас окружают…». Такое жесткое выступление очевидным образом является предупреждением руководству государств прежде всего постсоветского пространства о том, что Россия далее не намерена терпеть создание на их территории ОМП вообще и под контролем США особенно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Приход к власти на Украине националистических русофобских сил, многолетний геноцид народа Донбасса и угроза создания и применения ОМП заставили Россию начать специальную военную операцию. Между тем такая же потенциальная угроза нашей стране исходит и из других стран, среди которых есть и официальные военно-политические союзники РФ.

В январе 2022 года молниеносная реакция ОДКБ, то есть России, помогла президенту Казахстана Токаеву сохранить власть и удержать республику от хаоса и анархии. Однако ползучая дерусификация и русофобия по-прежнему распространяются в стране при очевидном попустительстве властей. Так называемые «языковые патрули» по-прежнему запугивают русских и русскоязычных, не остановлен процесс перевода письменности на латиницу, активно функционируют русофобские сайты.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Противоречивые заявления высокопоставленных чиновников Нур-Султана о готовности следовать антироссийским санкциям также вызывают вопросы о надежности Казахстана как союзника. Российские эксперты уже говорят об «украинизации» там общественно-политических процессов.

Такое развитие событий очевидным образом тревожит российское руководство: дипломатичное, но достаточно резкое заявление Д. Медведева явно отражает это беспокойство. Россия долгое время требовала от европейских стран, которые сейчас официально объявлены недружественными, и блока НАТО соблюдать принцип равной и неделимой безопасности. Последовательный отказ стран Запада от официально подписанных соглашений и создание военной инфраструктуры на Украине, непосредственно у границ России, были одной из причин начала специальной военной операции.

«Украинизация» общественно-политических процессов в Казахстане должна побудить российское руководство принять эффективные политико-дипломатические меры, чтобы не допустить превращения официального союзника в русофобское государство. Если Россия требует соблюдения принципа равной и неделимой безопасности от Запада, этот же принцип должен применяться и в отношении нейтральных, дружественных, тем более союзных стран.

Российская дипломатия и профильные ведомства и службы, провалив украинское направление и позволив создать из бывшей советской республики нацистскую антиРоссию, должны извлечь уроки и не допустить повторения трагедии.

Русофобский тренд на постсоветском пространстве должен быть остановлен. И одним из эффективных шагов в этом направлении должно стать закрытие биолабораторий и публичное расследование их деятельности. Россия готова отстоять и уже отстаивает свою национальную безопасность даже и военным путем на Украине. Это не угрожает другим постсоветским странам, но ясно показывает им необходимость идти навстречу в вопросах нашей безопасности, особенно когда Россия во многом обеспечивает их собственную.