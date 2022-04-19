Краткое содержание предыдущих документальных фильмов из этого длинного сериала: власти Молдавии регулярно заявляют о своём «нейтралитете» в отношении российской специальной военной операции на территории Украины. Впрочем, в последнее время кишиневские власти не считают необходимым сохранять даже видимость «нейтралитета», присоединяясь к западным санкциям, а по некоторым параметрам явно стараются «переплюнуть» своих западных наставников.

Иероним Босх. Корабль дураков (фрагмент). 1490-1500

Начнём с самого простого – с чистосердечных признаний простосердечных молдавских чиновников и политиков. Сейчас нет смысла проводить контент-анализ сообщений о встречах представителей молдавского руководства с зарубежными эмиссарами, выискивать скрытые смыслы, намеки и неосторожно вырвавшиеся фразы. Всё гораздо проще, всё сказано и сделано самими молдавскими чиновниками.

Вот премьер-министр Н. Гаврилица пытается объяснить отказ от поставки самолетов МиГ-29, оставшихся в Молдавии после распада Советского Союза, по запросу украинских властей. Вряд ли стоит рассуждать на тему того, была ли у Кишинева техническая возможность осуществить передачу боевых машин и был ли в такой передаче мало-мальски обоснованный смысл. Важна еще одна фраза в ответе г-жи Гаврилицы, который приводится в СМИ: «мы соблюдаем все финансово-банковские санкции на нашей территории». Еще раньше об этом заявил спикер молдавского парламента И. Гросу, по словам которого «Кишинев присоединился к ряду мер, направленных на наказание российской агрессии, но избегает обнародования этого». Молдавия, оказывается, ввела банковские санкции (в части SWIFT и международных платежных систем), присоединилась к санкциям Европейского банка реконструкции и развития, чтобы лишить Россию и Белоруссию доступа к кредитам по линии ЕБРР.

DoD photo Учебный истребитель МиГ-29УБ молдавских ВВС

Этим всё сказано: Кишинев официально подтверждает, что «соблюдает все санкции». Если же вспомнить об антироссийских голосованиях в международных структурах (ООН, ВТО и др.), то картина получается вполне завершенной – как с политической, так и с финансово-экономической точек зрения. Более того, Кишинёв настолько суров, что даже берет на себя смелость «наказывать» Россию. Заметим также, что такие заявления звучали от топовых молдавских руководителей как минимум с начала апреля с. г., т.е. еще до того, как 6 апреля с. г. Россия и Молдавия отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Впрочем, об уровне и качестве этих «отношений» будет сказано немного ниже.

Скорее всего, к началу апреля в Кишиневе устали напряженно вглядываться в карту российской спецоперации и предположили, что непосредственно к молдавским границам операция (пока) не добирается. А раз так – то и бояться нечего. Мыши всей толпой решились на плясовую, предположив, что V/Z-Кот не доберется до региона.

И поэтому с первых чисел апреля молдавские власти решили продолжать «наказывать» Москву и вводить против России новые санкции – как очевидные, так и плохо скрываемые, но от этого не менее однозначные. Причем характер новых антироссийских санкций таков, что даже более развитые и сильные европейские страны не могут позволить себе такую роскошь. А в Кишиневе – могут. Тем более что «мышиные пляски» остаются без каких-либо последствий. Остановимся немного подробнее лишь на двух основных группах новых антироссийских шагов молдавских властей.

Первое и наиболее заметное – это, конечно же, решение молдавских властей запретить символику, связанную с российской спецоперацией (литеры V, Z), а также Георгиевские ленты и демонстрацию российских/советских кино- и телефильмов, в первую очередь фильмов о Великой Отечественной. Печально, что инициаторами этих мер стали потомки солдат-победителей, а не румынских «жертв Сталинграда».

Нет смысла серьезно и глубоко анализировать действия официального Кишинева, который в своём антироссийском и антисоветском угаре становится в один ряд со странами Прибалтики, Польши и т.п. Нет смысла говорить о некоей «исторической памяти» — совершенное кощунственное надругательство над памятью тысяч и тысяч павших освободителей, мирных жителей, замученных в Молдавии и Приднестровье в период фашистско-румынской оккупации, однозначно выводит за грань добра и зла тех, кто принимал такие решения. Лишая народ своей страны права на Победу, права на то, чтобы считаться наследниками победителей, нынешний кишиневский режим недвусмысленно переводит страну и население Республики Молдова в статус проигравших и скорбящих, а не празднующих 9 Мая. Тех, кого судили в Нюрнберге. Тех, кого потом годами денацифицировали, предварительно демилитаризовав целые страны.

Советские войска вошли в Бухарест 31 августа 1944

Быть может, именно поэтому молдавские власти так боятся советских фильмов о войне – во многих ведь звучат строки о «кривой фашисткой нечисти», «отребье человечества» и их перспективах. Таков удел нацизма, даже если он рассчитывает на приставку «нео».

Еще одним направлением для «наказания Москвы» становится, как это ни парадоксально, энергетическое эмбарго в отношении России. Молдавские власти, похоже, читали про «политическое айкидо», или им рассказывали об этом в разного рода соросовских и других подобных «институтах», но факт остается фактом: в Кишиневе последовательно и системно идут по пути отказа от российских энергоносителей и приднестровской электроэнергии, но рассчитывают, что смогут это сделать именно руками Москвы.

Алгоритм действий молдавских «айкидошников» прост: с 1 ноября 2021 г. вступил в силу обновленный контракт на поставку газа в Молдавию. Одним из пунктов протокола предусмотрено в срок до 1 мая с. г. проведение независимого аудита относительно задолженности АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром». Какую-то активность в части организации тендера на проведение аудита молдавские власти пытались показать в середине января (заметим – спустя два с половиной месяца после вступления контракта в силу), потом не смогли или не захотели организовать этот тендер в рамках контрактных обязательств, а затем – о чудо! — началась спецоперация России, и теперь Кишинев стал ссылаться на невозможность проведения тендера из-за спецоперации. Напомним только, что к началу спецоперации после вступления в силу контракта прошло почти четыре месяца, и никаких заметных усилий Кишинева по организации тендера так и не проявилось. Да и после начала спецоперации вряд ли были настолько критичные обстоятельства, которые не позволяли бы молдавским властям создать хотя бы видимость активности.

В Кишиневе теперь ждут Первомая. Что удивительно – во многом под старым советским лозунгом о «международной солидарности», правда, не трудящихся, а, скажем так, антироссийских политиков. Именно с 1 мая «Газпром» имеет право прекратить поставки газа в Молдавию, а кишиневские политики уже сейчас говорят о «цене независимости», о «международной солидарности» в обеспечении Молдавии альтернативным газом или хотя бы «дождём» из дензнаков для покупки газа на спотовых рынках. Кишинев намеренно провоцирует Москву на жесткие шаги, постоянно требуя от Москвы отсрочки по старту аудита (который, напомним, сорван исключительно из-за бездействия молдавских властей), принимая всё новые и новые антироссийские меры, включая демонстративное голосование против Георгиевской ленточки.

pxhere.com Газопровод

В этом суть молдавского «политического айкидо»: провокациями, санкциями, подлостью заставить Москву самостоятельно отказаться от поставок газа. И пусть отказ от поставок будет в полной мере соответствовать контрактным положениям, Кишинев и его мудрые политические наставники и «идейные вдохновители» будут стараться показать очередную иллюстрацию «кровожадности Москвы» и жуткой «газовой удавки» в её руках. То, что платить за это придется не самому богатому молдавскому населению и что убытки от прекращения транзита понесет Украина, в любви к которой молдавские власти периодически изъясняются на разных европейских языках, старательно по привычке забывая русский, — никого в Кишиневе не волнует.

Таким образом, молдавские власти, обгоняя Европейский Союз, в антироссийской истерике готовы идти гораздо дальше тех, кто действительно обладает запасом прочности, но даже при таком запасе избегает газового эмбарго в отношении России. Что ж, одобрение будет получено, солидарность будет высказана. А вот материализуется ли эта первомайская «солидарность» во что-то более осязаемое – к примеру, в недорогой газ или в ежедневную компенсацию от Запада – пока большой вопрос.

Такое «айкидо» возможно не только в силу хитрости и мудрости молдавского политического класса, но прежде всего из-за того, что и сама Москва позволяет Кишиневу демонстрировать чудеса прогибов на Западе и санкций исподтишка на Востоке. Посол Молдавии в Москве проводит консультации в министерстве экономического развития России, обсуждая «важность увеличения торговли между государствами». Сотрудники молдавского посольства проводят встречи с Ассоциацией компаний розничной торговли РФ и также обсуждают увеличение молдавского экспорта в РФ.

Отдельно хочется сказать о российском посольстве в Молдавии, которое, похоже, живёт в своём собственном мире, состоящем преимущественно из милейших розовых пони, разговаривающих с чуть заметным акцентом, и радуги в старом добром понимании этого слова.

Конечно, по сравнению с серединой марта наполняемость сайта российской дипмиссии существенно выросла, и в ИА REGNUM надеются, что и наши публикации помогли этому. Теперь на сайте посольства можно прочитать не только комментарии официального представителя МИД России (чего ранее тоже не было), но и другие материалы. Правда, весьма специфические. И по-прежнему оставляющие впечатление того, что Посольство России – само по себе, реальность – отдельно.

К примеру, 6 апреля в интервью «ТАСС» по случаю 30-летия установления дипотношений между Россией и Молдавией Посол РФ отметил: «Отрадно, что в Республике Молдова весьма востребованы лучшие образцы русской культуры и искусства: здесь читают книги на русском, смотрят российские ТВ-программы и кинофильмы, снятые в России, выступления российских деятелей культуры и искусства пользуются популярностью у молдавской публики».

Вновь заметим: интервью от 6 апреля с. г., а еще до его обнародования спикер молдавского парламента вполне открыто говорил о перспективах введения запрета на Георгиевскую ленточку, на российские и советские фильмы и пр. И ни слова в интервью посла о штрафах за трансляцию российских передач, распространение комментариев российских экспертов и ограничениях на ретрансляцию российских телепрограмм, о закрытии российских интернет-ресурсов, о многом другом «нейтральном». Зато «читают книги на русском». Ага, присматриваются. Чтобы знать, где взять материал для растопки в случае прекращения поставок газа.

Сожжение книг в нацистской Германии

Если верить официальному комментарию посольства России в честь 30-летия дипотношений (6 апреля 2022 г.), то, оказывается, между Москвой и Кишиневом «укрепилось торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество». Кто же спорит. Это ведь классический способ укрепления инвестиционного сотрудничества – введение банковских санкций и поддержка требований о лишении другой стороны доступа к международным кредитам. Так всегда поступают в рамках партнерских отношений или «нейтралитета». Тем более, напомним, к 6 апреля все знаковые тезисы на эту тему уже были озвучены Кишиневом.

Порадовал и комментарий посольства в отношении роли Молдавии в деле освоения космоса. Нет сомнений в том, что промышленность Молдавской ССР, как и других союзных республик, активно участвовала в реализации советской космической программы, и было бы несправедливым недооценивать вклад Советской Молдавии в общее дело.

Но по прочтении комментария возникает вопрос: а причем здесь Республика Молдова? По мнению посольства, очень даже при деле. Посольство РФ полагает, что «на заводах «Мезон», «Сигнал», «Счетмаш», «Микропровод» и других предприятиях Республики Молдова производилась электроника, приборы и другое оборудование, необходимое для строительства космических аппаратов». А еще посольство отмечает, что «вклад Республики Молдова в дело освоения околоземного пространства велик и значителен». Спору нет, на всех этих заводах Молдавской ССР производилось самое высокотехнологичное оборудование, но какое отношение к этому высокотехнологичному процессу имеют заводы Республики Молдова – к примеру, АО «Micron» — бывший «Микропровод», численность персонала которого на 2020 г. составляла 15 человек, или завод «Сигнал», снесенный под жилищное строительство еще в 2017–2018 гг.? И разница в данном случае имеет принципиальное значение: предприятия, работавшие на космическую отрасль, работали в рамках единого производственного комплекса единой страны. С распадом этой единой страны, с прекращением существования Советской Молдавии в течение в среднем десяти лет прекратили профильное высокотехнологичное существование и перечисленные, и многие другие заводы Молдавской ССР, уступив место торговым центрам, жилищному строительству, складам и т.п.

Быть может, российской дипмиссии и российским чиновникам в профильных ведомствах стоило бы внимательнее подходить к тому, что мир состоит не только из волшебных звуков и общения с «пророссийским» экс-президентом И. Додоном. О реальности надо не забывать самим и напоминать о ней кишиневским собеседникам на разных уровнях, а не только радовать кишиневскую аудиторию рассказом о роли Республики Молдова в освоении космоса. И не делать вид, что инвестиционный климат улучшается путем банковских санкций.

Glax2007 Логистическая система Молдавии

Российским дипломатам и чиновникам стоит осознать самим и максимально доступно объяснить кишиневским собеседникам (пока те еще «читают книги на русском языке», т.е. понимают язык озеровского «Освобождения» и евтушенковского «Хотят ли русские войны» в полной версии), что «нейтралитет» измеряется реальными делами, а не тем, что по каким-то причинам Кишинев не хочет публично говорить о введенных антироссийских мерах.

Что проблемы энергобезопасности лучше решать в прямом диалоге с поставщиками газа и не заниматься «айкидо» в отношении этих поставщиков, ибо есть и другие единоборства, где Кишинев вряд ли будет чувствовать себя столь же уверенно. Да и навыки в «политическом айкидо» молдавских властей не следует переоценивать – ответный «айкидок» может оказаться не менее ощутимым.

Денацификация на самом деле – это не проблемы соседей, а вполне осязаемая перспектива для тех, кто толкает свою страну и свой народ в стан побежденных, в стан нацистских преступников.