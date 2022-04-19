Список погибших украинских военнослужащих, опубликованный Министерством обороны Российской Федерации, согласно которому безвозвратные потери противника составили 23 367 человека, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 19 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Подонок Зеленский совсем упоролся. За геноцид, ложь и предательство — его бы следовало казнить! Как можно допустить смерть стольких военнослужащих и при этом продолжать вести это бессмысленное сопротивление?» — задаётся вопросом Марианна А

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Многие пользователи отметили, что документально подтверждённые данные Минобороны РФ начисто разбивают миф о якобы незначительных потерях Вооружённых сил Украины, сооружённый киевским режимом.

«А киевский режим тем временем заливать в уши своему населению сказки. Мол, уже и Крым окружили, и Мариуполь деблокировали. Сколько они там уже самолётов российских «сбили», десятки тысяч?» — пишет Валерий К.

Некоторые комментаторы считают, что Зеленский боится называть реальные цифры потерь среди военнослужащих Украины, потому что это сначала морально ударит по населению, а впоследствии непосредственно по нему.

«Что-то как-то эти данные с цифрами Зеленского разнятся. Я понимаю, что подсчёты Минобороны РФ не могут быть предельно точными, но они, по крайней мере, укладываются в то, что мы, по сути, можем видеть. Множество населенных пунктов было отбито у ВСУ. Множество единиц авиации с экипажем было уничтожено, огромное количество бронетехники с людьми внутри также было уничтожено. Более 20 тыс. погибших военнослужащих Украины – вполне себе достоверные цифры. Получается, Зеленский и Ко скрывают от собственного населения неприлично высокие потери?» — интересуется Ирина А.

Часть людей полагает, что киевский режим сумел погрузить своё население в такое болото лжи, что украинцы ещё долго не смогут разобраться, где обман, а где реальность

Chief39, pixabay, cc0 Флаг Украины на болоте

«Мне кажется, что Зеленский так профессионально свёл с ума свой народ, что украинцы будут верить любым цифрам своих властей и закрывать глаза на правду. Поверят даже в то, что никого не убили. Даже жёны погибших мужей будут свято верить, что их мужья живы, просто долго домой возвращаются. Безумие поразило Украину. Это надо лечить», — считает Валерий К.

Ряд пользователей указывает на то, что, даже зная реальное число потерь состава ВСУ, Зеленский тем не менее не перестаёт радоваться жизни и продолжает записывать весёлые видеоролики.

«Пока украинские военные погибают десятками тысяч, клоун с напудренными ноздрями вертится в своём президентском кресле и в ус не дует. Доколе украинцы будут терпеть этого подонка?» — написал Микола П.

Нашлись и те, кто отмечают, что чем быстрее украинские граждане сбросят с президентского кресла предателя, тем быстрее в их жизни наступит мир.

«Украинцы! Вашу страну захватила преступная группировка с наркоманом во главе! Своими преступными приказами эти подонки ведут вас на верную смерть. Всё что нужно — это капитулировать и провести на своей территории денацификацию! Всё! Больше от вас Россия ничего не требует! Будьте разумными, прошу вас!» — обращается Сергей П.

Напомним, 18 апреля Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в своём Telegram-канале список из украинских военнослужащих, погибших и получивших тяжёлые ранения во время специальной военной операции. Отмечается, что Вооружённые силы Украины безвозвратно потеряли 23 367 человека.