Заявление зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова о том, что мошеннические кол-центры сворачивают деятельность в Днепре (бывший Днепропетровск) и теперь набор «работников» идёт во Львове, Запорожье, Одессе и Баку, масштаб которого можно объяснить тесными связями злоумышленников со спецслужбами Украины, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Меризи да Караваджо. Шулеры. 1594

«То-то я смотрю, что за последние два месяца не было ни одного звонка из службы безопасности банка», — отметил Сергей С.

Многие пользователи спешат подтвердить данную информацию, отмечая, что со дня начала специальной военной операции России на Украине их перестали донимать телефонные мошенники.

«А ведь и правда! Благодаря спецоперации России на Украине мошенники лично мне больше не звонили», — заметил Мася Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что все эти мошенники теперь, судя по всему, переквалифицировались в комментаторов в социальных сетях, занимаясь оголтелой антироссийской пропагандой.

«Да, конечно, они связаны. Сейчас даже «банки» не звонят, потому что они заняты распространением укропропаганды в соцсетях, пытаются обманывать российское население на другом направлении», — указывает Лейла М.

«А я всё думаю, чего это мне мошенники звонить и деньги у меня вымогать перестали, а они все отправлены на информационную войну с Россией, оказывается!» — пишет Сабина К.

Борис Григорьев. Мошенник (фрагмент). 1916

Часть людей считает, что всех этих мошенников следует найти, задержать и судить, согласно российскому законодательству.

«90% телефонных мошенников была с Украины. Всё им неймётся. Пора уже находить и наказывать этих тварюг и смотреть, куда украденные деньги российских граждан были потрачены и кто им на российской территории помогал», — написала Алла К.

«Давно не секрет, что подобные звонки осуществлялись с территории Украины. Есть в сети даже интервью сотрудников подобных кол-центров. Они безнаказанно осуществляют свои преступления только лишь потому, что находятся за пределами Российской Федерации», — уверена Надежда П.

Ряд пользователей указывает на то, что все эти мошенники, которые не останавливались даже тогда, когда обкрадывали пенсионеров, имеют в своей голове фашистскую идеологию.

«Ни капли не удивлён. Укронацисты только и могут, что угнетать мирное население и наживаться на нём. Это же их суть! Они трусы, не способные честно бороться с сильным соперником. Они банальные бандиты и мошенники», — уверен Эрмин Х.

Нашлись и те, кто отмечают, что стоит разобраться в причинах утечки данных российских граждан. Вероятно, на территории России живут агенты украинских спецслужб, имеющие доход от обмана сограждан.

«А работники Сбербанка никак не связаны со спецслужбами Украины? По каким тогда причинам у Сбербанка по нескольку раз в год в сеть утекают данные клиентов? Ведь украинские мошенники не с пустого места звонят конкретным людям, зная все их данные», — отметил Good F.

Напомним, 18 апреля зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил в интервью РИА Новости о том, что мошеннические кол-центры сворачивают деятельность в Днепре (бывший Днепропетровск) и теперь набор «работников» идёт во Львове, Запорожье, Одессе и Баку, масштаб которого можно объяснить тесными связями злоумышленников со спецслужбами Украины.