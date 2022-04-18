Президент Армении Никол Пашинян в своем выступлении в парламенте Армении заявил, что Ереван выступает за скорейшую нормализацию отношений с Турцией и что международное сообщество также поддерживает этот процесс.

Ян Брейгель Младший. Аллегория мира

«Нормализация турецко-армянских отношений не должна затягиваться», — заявил президент Армении. Пашинян также отметил, что Ереван готов начать мирные переговоры. «Азербайджан и Армения должны как можно скорее подписать мирное соглашение», — добавил он.

Авторский телеграм-канал «Мнение ФМ» Фархада Мамедова пишет:

Admin: «Главное — потянуть… не сейчас… подождать. А если даже Пашинян пойдет на подписание, то это будет антиконституционный шаг. <…> Главная ошибка антагонистов Пашиняна — они формируют мнение довоенными постулатами. Пашинян же за эти полтора года понял, что тянуть контрпродуктивно, руководство Азербайджана не намерено ждать, если не сейчас, то будет еще хуже: вчера не было газа, завтра не будет воды!»

Среди азербайджанских пользователей социальных сетей Телеграм и YouTube все больше встречается людей, кто отмечает положительные шаги от Пашиняна в сторону урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Официальное интернет-представительство президента России Никол Пашинян

Ferid Aslanov: «Пашик фактически признал, что нет никакого иного выхода, как признать Карабах Азербайджанским. Аллах велик, справедливость восторжествует!»

Terane Halilova: «Пашинян молодец. Простые армяне ценят его».

Анар Гусейнов: «Единственный армянин, который спасёт Армению».

Chasse Over: «Понадобилось столько смертей, столько погибших и разрушенных судеб, чтобы просто сесть и договориться, могли бы жить в мире и развиваться изначально, открывать границы, развивать логистику, торговлю, все бы выиграли от этого».

Магомеднаби Госенов: «Молодец Пашинян, умный, признал ошибки и смотрит в будущее. Мирное сосуществование — это единственно правильное решение для любых соседей».

Некоторые азербайджанцы считают, что Россия против сближения двух соседствующих стран в вопросе Карабаха.

@sammamedova2: «По-моему, только России невыгоден мир на Южном Кавказе».

R. T. E: «Россия не позволит, чтобы мирные соглашения были подписаны».

Под постом телеграм-канала «UDudaka», «Пашинян начал готовить своё общество к миру. Алиев — тоже. Оба на наших условиях» подписчики оставляют свои комментарии.

User: «Пашинян понимает, что Россия не крыша против турецко-азербайджанского альянса и готовит народ к новым реалиям. Все 30 лет они надеялись на РФ, поэтому дерзили. Натиг просто хочет мира своей стране, его можно хорошо понять».

NyCity: «Понимаешь, если смотреть объективно, то они просто инструмент в руках системы для контроля региона. Мы не должны забывать, что они сделали, но и все время воевать не можем, рано или поздно придется строить нормальные отношения. Это не означает, что они станут нашими друзьями — нет. Но и мы не должны дать русским и Западу инструмент, чтоб они воздействовали на нас через них».

В Тг-канале «Caucasian Bureau» пользователь Эмин пишет:

@Nagval77: «Пашинян при всех своих недостатках является легитимным демократическим народно избранным лидером европейского типа. Кочарян, Сарксян — это кремлёвские наместники».

Автор телеграм-канала «Maira Baku» надеется на позитивный исход событий.

Admin: «Я думаю мы сейчас в преддверии очень важного исторического события, осталось чуть-чуть и наконец-то на наши земли придёт мир. Во всяком случае я очень на это надеюсь. В конце концов, должен же на этой планете хоть где-то наступить happy end, почему не у нас??? Ждём, верим, надеемся…»