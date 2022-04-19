Заявление зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что «дефолт России может обернуться дефолтом Европы», как моральным, так и вполне материальным, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ян Массейс. Сборщик налогов. 1539

«Американцы так сильно старались разрушить экономику России, что нечаянно спровоцировали развалил вей западной экономической модели», — отметил Иван Р.

Многие пользователи подозревают, что вся эта история с навязыванием России дефолта и была изначальной целью тех американских элит, которые всеми правдами и неправдами втягивали Российскую Федерацию в боевые действия на Украине.

«После того как Байден сказал, что мировое господство должен выиграть он, я уже не сомневаюсь ни на грамм, что замысел, заключающийся в том, чтобы устроить нам дефолт и все эти гадости в виде провокаций на Украине, — это его рук дело!» — подозревает Наталья П.

«Именно поэтому американцы добивались того, чтобы на Украине развернулись крупномасштабные военные действия. Чтобы обосновать воровство российских активов и снижение уровня жизни в Европе — экономических конкурентов США», — указывает Александра Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что раз Запад начал угрожать России дефолтом, значит, нам следует обернуть их оружие против них самих же.

«Блин, тогда надо опередить Европу и самим устроить им кузькину мать», — считает Людмила Д.

Часть людей полагает, что Европа так или иначе уже обречена, поэтому дефолт России станет лишь каплей в море европейских проблем.

«У Европы давно душевный дефолт. Они все прекрасно понимают, что происходит на Украине и каковы причины происходящих там событий. Но тем не менее продолжают спонсировать неонацистский режим в Киеве», — отметил Севастьян К.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на то, что ущерб от дефолта будет взаимным, всё-таки не хотелось бы, чтобы из-за него вновь пострадал российский народ.

«И всё-таки на первое место он ставит «моральный». Конечно, запуск патриотизма на обнищании Европы — это отличная идея. Но если логически сопоставить все факторы, то, увы, не всё так просто», — пишет Димка Н.

«Медведев, конечно, правду говорит, да только нам ли легче от этого? Экономическая модель Российской Федерации как была вхожденческой, так таковой и осталась. Куда мы движемся? Почему всё ещё торгуем с Европой, которая с нами воюет?! Пора уже определяться, иначе эта неопределённость утянет на дно нас вслед за Западом», — предупреждает Леонид П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Нашлись и те, кто отмечают, что на Западе всё ещё очень и очень много денег, а ещё у них наши украденные активы, поэтому свои экономические проблемы они уж как-нибудь переживут.

«А вот мне лично совсем неинтересно, что будет с Европой и с её жителями. Я в России живу. Меня моя страна волнует», — отметил Valentin Z.

«Да США возьмут всю эту Европу в охапку и воспользуются ей, как захотят. А если надо, то и деньгами помогут. Да и что на Европу смотреть, о своей стране думать надо», — поделился своим мнением Яков К.

Напомним, 17 апреля зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале о том, что «дефолт России может обернуться дефолтом Европы», как моральным, так и волне материальным.