Американские пограничники задержал как минимум 23 человека из списка террористов (TSDB), пытающихся пробраться в Штаты через южную границу, согласно данным таможенной и пограничной службы (CBP). Террористы были задержаны с 20 января по 27 декабря 2021 года. Многие обеспокоены, что в США начинают проникать все больше преступников на фоне миграционного кризиса, в связи с которым правоохранительные органы США перегружены и не в стостянии отслеживать всех нелегалов. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

«Администрация Байдена должна будет отчитаться перед американским народом. У нас есть законы не просто так. Мы платим налоги и можем рассчитывать на определенную степень безопасности, обеспечиваемую федеральным правительством. То, что происходит сейчас, является нарушением договора между нами, народом, и правительством, которое, согласно Конституции, должно обеспечивать общую оборону. Когда я пошел в армию в 1970 году, я дал клятву защищать Соединенные Штаты Америки от всех врагов, внешних и внутренних. Что случилось с клятвой правительства защищать нас? Когда законы обходят ради политической выгоды, то пора отстранить виновных. Байден давал присягу, и он сознательно нарушил ее. Ему необходимо объявить импичмент и привлечь к уголовной ответственности за отказ обеспечить выполнение Закона об иммиграции», — считает Straightarrow852.

«Когда это только началось, было стыдно за Байдена. Но это продолжается уже больше года. Теперь это позор для американского народа. Мы позволяем этому продолжаться, не высказываясь, не звоня нашим конгрессменам и не протестуя, чтобы дать им понять, что это НЕ нормально. Байден показал, что чем дольше мы молчим, тем дольше это будет продолжаться», — комментирует sounfair.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Сер. 1900-х

«Единственная новостная организация, которая освещает ситуацию на границе, — это Fox. Все остальные СМИ игнорируют вторжение, потому что они так ненавидят Америку, что им все равно, что произойдет», — уверен Pudding4Sleepy.

«Я гарантирую, что их было в два раза больше. Я нахожусь в Аризоне, и местная полиция поймала несколько человек, которые проехали и не были остановлены на границе», — делится bms711.

«Соответственно, Байден должен быть подвергнут импичменту за отказ исполнять закон, созданный Конгрессом. То, что закон ему не нравится, не является оправданием. Президент должен исполнять законы, принятые Конгрессом, используя ресурсы, предоставленные Конгрессом», — напоминает elmejor.

«Байден — главнокомандующий преступников, а не граждан. Неважно, насколько он слабоумен, у него все-таки достаточно развита мозговая деятельность, чтобы осознать, что его действия — это действия предателей и преступников. Он ничем не лучше своего сына Хантера», — считает politicansareliars.

«Они поймали 23. Отличная работа. Однако, при недостаточном финансировании и нехватке сотрудников, сколько еще человек прошло через нашу южную границу?» — интересуется schumrf810.

«Такое впечатление, что Джо работает на наркокартели и террористов, а не на американский народ», — подчеркивает trumpgal582.

Напомним, что американские пограничники в марте задержали 210 тысяч нелегалов, пытавшихся пересечь американо-мексиканскую границу, что является самым высоким месячным показателем за последние двадцать лет.

Беспрецедентный рост количества нелегалов, проникающих в США, является результатом пограничной политики главы Белого дома Джо Байдена, отменившего ряд миграционных законов своего предшественника Дональда Трампа.

Для сравнения: в марте прошлого года пограничники задержали на 24% меньше мигрантов —169 тысяч. Именно 2021 год стал началом миграционного кризиса, в результате которого тысячи брошенных детей оказались в переполненных пограничных пунктах, ожидая размещения в плотно набитых государственных приютах.