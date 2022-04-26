За прошедшие пасхальные выходные в США погибли и пострадали американцы в результате как минимум трех инцидентов с массовой стрельбой. На фоне всплеска преступлений с применением огнестрельного оружия американский писатель Стивен Кинг сравнил Америку с тиром для стрельбы.

Адриан Ван Остаде. Драка

«Америка превратилась в тир для стрельбы», — написал знаменитый автор ужасов.

Пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили сравнение писателя под соответствующим постом.

«Факт: Америка любит свои пушки больше, чем своих людей. 2-я поправка к Конституции должна быть отменена», — пишет @mmkennedypei.

«Я просто жду, когда все люди с оружием докажут, что они состоят в хорошо регулируемом ополчении. Люди не могут прочитать вторую поправку так, как она на самом деле написана, и ее исказили, и теперь она приносит зло», — комментирует @DoneVotingIndy.

«Вообще-то в настоящее время больше людей погибает от рук водителей, чем от массовых расстрелов», — указывает @66Tallboy.

«Является ли автомобиль инструментом причинения вреда здоровью и смерти по своей конструкции?» — спрашивает в ответ @Thoughtcrimanal.

«Стала тиром? Многие люди никогда не поймут привязанности к оружию. Сказать, что оружие не убивает людей, все равно что сказать, что наркотики не убивают людей. Возможно, для США уже слишком поздно. Вы дали преступникам легкий доступ к оружию, так что же делать гражданам? Даже полиции Великобритании не нужно носить оружие», — подчеркивает @AndyMcGhee13.

«В Великобритании резко возросло число преступлений с использованием ножей. Значит ли это, что ножи должны быть запрещены?» — спрашивает @aviz63cg8.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

«За 40 лет моего общения с Японией Соединенные Штаты прошли путь от абсолютного НОМЕР ОДИН в плане того, где японские студенты хотели бы побывать, путешествовать, жить, учиться или даже работать, до очень низкого места в списке после Австралии, Канады, Великобритании, Италии, Испании и т.д. и т.п.» — рассказывает @TokyoTom2020.

«Я из Австралии и никогда не нуждался в оружии. Я не могу понять, почему люди в Америке считают, что оно им так необходимо. Разве люди не помнят о массовой стрельбе в Порт-Артуре на Тасмании?» — интересуется @BucikSabina.

«Так было уже давно. Когда были убиты школьники и ничего не изменилось, американцы решили, что оружие важнее, чем их души или чье-либо право жить в безопасности», — отмечает @CoppersMama.

«3500 детей ежегодно погибают от выстрелов из огнестрельного оружия в США», — пишет @Caffeinefreak без ссылки на статистику.

«Мой муж и я — законные и ответственные владельцы оружия. Меня бесит, когда кто-то использует оружие для стрельбы по людям, которые ничего ему не сделали. Я поддерживаю 2-ю поправку, потому что если оружие будет вне закона, то оружие будет только у преступников», — уверен @kestral196.

«Однако у преступников будет меньше оружия», — отвечает @realjohnmurphy.

«В нашей культуре что-то пошло не так. Всего за несколько десятилетий мы прошли путь от отвращения к насилию до его принятия. Стрельба теперь так обыденна, что безразлична нам», — негодует @BrianRRick.

Напомним, что в торговом центре города Колумбия в Южной Каролине (США) произошла стрельба, пострадали люди.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в бруклинском метро в Нью-Йорке, в результате чего пострадали 23 пассажира. По обвинению в террористическом нападении был задержан 62-летний Фрэнк Джеймс.