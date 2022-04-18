В то время как Евросоюзу заняться бы решением своих внутренних проблем, нарастающих как снежный ком, ЕС всё же предпочитает сконцентрироваться на дальнейшей разработке «умных механизмов», которые могли бы ударить по экономике России. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, заявившая немецкому изданию Bild am Sonntag, как пишут «Банки. ру», что банкротство России как государства — это лишь вопрос времени, сказала, что сейчас разрабатываются «умные механизмы», чтобы следующим шагом можно было включить нефть в санкции.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Об этом она рассказала изданию, комментируя вопрос о санкциях, введенных против России, не согласившись с оценкой, что, возможно, они слишком слабые. Стоящее в повестке Еврокомиссии ужесточение санкций для энергетического рынка, судя по словам фон дер Ляйен, — это попытка Евросоюза избежать ситуации, при которой Россия поднимет цены на нефть для других рынков, откуда этот сырьевой товар может поступать в ЕС.

«С каждой неделей санкции все больше разъедают российскую экономику. Экспорт в Россию упал на 70%. 700 российских самолетов потеряли лицензию из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных предприятий и тысячи специалистов покидают страну. ВВП России, по последним прогнозам, сократится на 11%. Банкротство России как государства — это лишь вопрос времени», — цитируют «Банки. ру» заявление главы ЕК немецкому изданию.

European Union 2020 – Source EP Урсула фон дер Лейен

Понятно, что Евросоюз нацелил свое оружие в виде санкций в энергетический рынок России неслучайно. При этом энергетический вопрос — лишь локальная цель, глобальная же — снижение доходов российского бюджета. Собственно, эта подоплека и не скрывается — в готовящемся шестом пакете санкций против РФ, как отметила фон дер Ляйен, рассматривается ужесточение ограничений также и в отношении банковского сектора, которое может коснуться, в частности, Сбербанка, на долю которого приходится 37% рынка.

Как пишет «Лента. ру», ограничения для энергетического сектора России — чувствительная мера. Такую оценку изданию обнародовал кандидат экономических наук Николай Кульбака, сказав, что это может разогнать инфляцию. Для самого Евросоюза, по мнению экономиста, потери от ввода ограничений на сотрудничество с Россией будут менее значительны: максимальные потери стран ЕС из-за санкций в энергетической сфере составят до двух процентов ВВП, что остановит экономический рост, но падения, по его словам, не произойдет. Банковские же санкции, как сказал Кульбака, едва ли будут сильно чувствительными, потому как основные системообразующие банки и так уже под санкциями.

«Это будет просто перекрытие лазеек для международной торговли и обхода санкций. Это чувствительно, но в долгосрочной перспективе», — пояснил экономист.

Между тем, по мнению экономиста Василия Колташова, как пишет «Московская газета»,

«Европейскому союзу будет сложно ввести санкции против российского банковского сектора, особенно в отношении Сбербанка и Газпромбанка, так как он может дорого заплатить за это. Эти банки, по его словам, необходимы Европе для проведения платежей за поставки российских энергоносителей. Если Сбербанк и Газпромбанк попадут в санкционный список, это приведет к полному прекращению поставок газа, нефти и другой российской продукции.

Для выполнения своих финансовых обязательств европейские компании будут вынуждены искать сложные, обходные пути, которые потребуют дополнительных финансовых издержек. Например, взаимодействовать с российскими банками возможно будет через индийские банки, но это будет сложно и дорого. Поэтому ЕС будет трудно нанести удар по Сбербанку и Газпромбанку», — заявил «Московской газете» Колташов, также отметив, что потенциальные санкции в отношении малых и средних российских банков и вовсе будут ударом по воздуху, так как такие банки неактивно работали за рубежом.

Правда, отметил экономист, «эти банки лишатся возможности заменить собой крупные финансовые организации, которые попали под санкции Запада, например, ВТБ».

Стоит заметить, никто в России не «бьет себя в грудь» с выкриками, что санкции не окажут влияния на российскую экономику. Но российская экономика переживёт эти трудности и адаптируется. Более того, санкции, преследующие целью уничтожить Россию, на деле оказываются изобличительными: именно сейчас мир видит, насколько страны с развитыми экономиками фактически питались дешевыми ресурсами стран, чью экономику они называли развивающейся, что позволяло им за чужой счёт строить не только свою эффективную экономику и плодить по миру бедных и голодных, но и вести свою агрессивную политику, навязываемую всему миру. Для России же — это очередной виток внутреннего развития. А для Европы их же санкции — это водоворот. Тот самый водоворот, на дно которого за собой их тянут США.

В этом смысле обратим внимание на интересную деталь, подмеченную директором Центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадимом Понкратовым, который корреспонденту ИА REGNUM на днях прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, призвавшего американских союзников и партнеров не расширять объемы закупаемых у РФ энергоносителей.

«Запрет на поставки нефти и нефтепродуктов может стать основным содержанием разрабатываемого сейчас шестого санкционного пакета. Фактически американцы требуют от своих союзников совершить экономическое самоубийство. Причем это крайне выгодно и самим США, которые давно стремятся снизить экономическую мощь стран Евросоюза и усилить их зависимость от США, — сказал Понкратов. — Отмечу, что фоном для этих призывов является заметный рост закупки российской нефти самими США — во второй половине марта и апреле он вырос в полтора раза и достиг 100 тыс. баррелей в сутки. Не отстает в этом плане и Великобритания. Хотя еще 8 марта президент США Джо Байден заявил, что вводит полный запрет на импорт российских нефти, газа и иных энергоносителей».

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Все это, как полагает Вадим Понкратов, свидетельствует о том, что США умеют оплачивать свои внешнеполитические амбиции из чужого кармана, вводя масштабные санкции, требуя от союзников присоединиться к оным и далее неукоснительно соблюдать, но регулярно делают исключения для себя.

Стоит обратить внимание и на еще одну деталь. В июле прошлого года мы рассматривали исследование экспертов швейцарского конгломерата Credit Suisse, касающееся последствий пандемии, в котором говорилось о том, что кризис COVID-19 может изменить геополитический баланс сил, что, впрочем, соответствует историческому опыту последствий предыдущих пандемий — чумы и испанского гриппа.

С точки зрения роли пандемий как факторов воздействия на национальные правительства и предрешающих ход войны или мира между народами, эксперты выделяли рост негативного отношения рядовых американцев к Китаю, а также говорили о том, что, скорее всего, усилится европейская интеграция, однако ее сдерживающим фактором видится желание ЕС сохранить независимость, автономию, что, впрочем, можно легко преодолеть денежными вливаниями.

Несложно догадаться, и это в принципе уже наблюдается в странах коллективного Запада, что санкционные удары, направленные против России, возвращаются бумерангом, и если «сегодня» введение энергетических ограничений в отношении России приведет лишь к остановке экономического роста в ЕС, то в долгосрочной перспективе такая остановка приведет к тому же росту и без того уже высокой инфляции со всеми вытекающими последствиями, в том числе — касающимися уровня госдолга.

Помогут ли Европе США, где уровень госдолга побил все мыслимые и немыслимые рекорды? Причем инфляция — лишь часть проблем. Как отмечали те же швейцарские эксперты, в результате пандемии во многих развивающихся странах стремительно ухудшается экономическая ситуация. Как следовало из выводов экспертов, это, вероятно, усилит миграционные потоки, однако государства — члены ЕС по-прежнему не имеют общей позиции в вопросе по распределению объема мигрантов. Как резюмировали эксперты, можно ожидать, что призывы к облегчению долгового бремени этих стран будут звучать все громче.

Предполагали эксперты и то, что с помощью роста расходов и увеличения бюджета ЕС может быть расширена европейская интеграция в сторону восточных европейских территорий, направленная на защиту общего рынка ЕС и создание валютного союза. Но и тут есть нюанс: как отмечали наблюдатели, отсутствие диалога с государствами-единомышленниками и организациями, а также государствами — членами ЕС сужает пространство для третьего пути, который можно было бы выгодно противопоставить на фоне доминирования китайско-американского соперничества.