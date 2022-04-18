Ещё одна «санкционная» новость прошла по эфиру. Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России с 20 апреля: Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, MTV Russia и MTV Live HD.

Уильям Патрик Робертс. Кинотеатр (фрагмент)

Перечисленные каналы в первую очередь работают на молодёжную аудиторию, это очевидно. На детей и подростков. Так что, пожалуй, нет и не может быть ничего печального в том, что западные нарративы перестанут вкачиваться в сознание юных и совсем юных россиян. Во всяком случае, через экран телевизора, потому что в интернете по-прежнему легко и комфортно отыскивается любое.

Что ж, блокируют хотя бы телепоток. И тут, конечно, вспоминается из комедии Гайдая: «Тот, кто нам мешает, — тот нам поможет…» То есть побольше бы нам таких санкций. Ранее, напомню, в российских кинотеатрах перестали идти голливудские кинопремьеры.

Собственно, вышесказанное не означает, что просмотр соответствующих мультфильмов и фильмов вызывает у детей и подростков мгновенное желание нырнуть с головой в омут американской мечты. Это не размышление из серии «сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь». Нет, конечно. Родину можно и нужно любить независимо от просматриваемых фильмов.

Оноре Домье. Представление (фрагмент)

Однако! Есть большая вероятность и не менее крупная угроза того, что, поглощая, как сейчас говорят, контент, юные начинают жить не своей жизнью. Они видят ту, чужую, реальность, потребляют те, чужие, смыслы. В первой проекции это работает элементарно: когда человек выходит на улицу, а там всё несколько иначе, нежели виделось на экране. Так почему бы не попытаться создать, приближая, ту картинку?

Голливуд — лучшее оружие коллективного Запада. Он научил одной простой штуке. Беги в Новый Свет, потому что лишь там исполняются мечты, и больше нигде. Не получается попасть туда? Что ж, тогда сделай Новый Свет у себя. Поэтому очень часто страны сдаются в атмосфере праздника. После ж наступает убийственная действительность, ничего общего с обещанной картинкой не имеющая.

Банальность? Да, но в данном случае она самая точная вещь на свете. И если копнуть глубже, то станет ясно, что через подобные нарративы с молодыми и совсем молодыми людьми происходит весьма и весьма мрачная штука. У них появляется чувство размазанности Родины. Они живут, не чуя под собой страны. Вроде бы в России пребывают физически, но ментально, чувственно, мысленно — в совсем ином мире. Беда в том, что он не имеет ничего общего с реальностью. Он, в принципе, даже как проект невозможен.

И вот от этой размазанности, когда утрачены ориентиры, происходит страшная вещь: человек сначала теряет Родину, а после и самого себя, потому что одно без другого не существует. Проще говоря, это мощнейший ракетный удар по идентичности, которая не просто важна, а системообразующа, фундаментальна.

Годфрид Схалкен. Предательство Иуды (фрагмент)

Ну так, казалось бы, изъял себя из России Голливуд, ушёл Paramount — начинай строить свой смысловой мир, говорить на своём языке о своих ценностях. Однако и это лишь отдельный пример, что мы видим в российских кинотеатрах? Вместо запрещённых голливудских блокбастеров (намеренно использую данное словцо) нам крутят японские, немецкие, итальянские фильмы, подчас весьма сомнительного качества — что угодно, но лишь бы не демонстрировать свой российский (а хотелось бы сказать русский!) продукт. Да, нет нового «Бэтмена», но зато есть cheap-movie — и всё это сильно напоминает 90-е, хотя ведь нам обещали показать свои ленты.

Почему так происходит? Да потому что сознание кинопрокатчиков не изменилось. Они, видимо, полагают, что советская классика уже не актуальна. Меж тем свежего-то материала особо и нет. Да, показали нам «Брата», две части, «Бумера» обещают, ещё что-то, но где массовые показы? Те же ленты, что снимаются в России сейчас, — это, за редким исключением, подражание; причём очень паршивого качества. Вот и получается, что зритель смотрит, по привычке идя в кинотеатры, не голливудские хиты, а подделки или подделки подделок. Снимается у нас в России очень мало, снимается преимущественно плохо. И это тоже аспект, с которым необходимо работать.

Ведь самое простое, что можно сделать, — работать с сознанием масс через кинематограф. Достаточно просто захотеть создать свой — действительно свой! — продукт. Для этого культуре — впрочем, как и другим сферам — необходимо кардинальное обновление. Новые имена, новые вызовы, новые смыслы — вот что сегодня первостепенно. Ведь пережёвывание позавчерашней жвачки, найденной где-то под школярской партой, не только утомительно, но и вредно. Разве мы в этом не убедились?