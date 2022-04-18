Немецкая газета Die Welt с удовлетворением отмечает: Вышеградской группе (в составе Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) наступает конец, и «для Европы это открывает новые возможности». Издание связывает такой финал «четверки» с политикой, которую в отношении украинского кризиса проводит венгерский премьер-министр Виктор Орбан, что рассорило Будапешт с Варшавой. При этом немецкая газета называет Вышеградскую группу «влиятельным» объединением в Европейском союзе, а венгерско-польский тандем в ней – попыткой создать «восточный противовес оси Париж – Берлин».

Иван Шилов ИА REGNUM Распад Польши

Однако, на наш взгляд, такие далеко идущие планы преследовала, скорее, не Венгрия во главе с Орбаном, а Польша во главе с Ярославом Качиньским, председателем правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). В данном случае Варшава играла в различные форматы объединения тех или иных стран, входящих в ЕС и не являющихся его членами, в надежде уравновесить влияние прежде всего Германии. Это не только Вышеградская группа, но и инициатива «Троеморье», и Люблинский треугольник (с Литвой и Украиной). Берлин подозрительно воспринимал польские интеграционные усилия. Одно время он даже хотел войти в инициативу «Троеморье», чтобы держать этот формат под своим контролем, подозревая здесь интригу даже не столько Польши, сколько США. Но потом Германия стала вести себя в отношении инициативы «Троеморья» спокойнее, видимо, решив для себя, что реальной опасности она не представляет. Что касается Вышеградской группы, то ее Берлин изначально не оценивал как угрозу. Поэтому возникает вопрос, какие Die Welt усмотрела в потенциальном распаде группы «новые возможности» для Европы и почему.

Piotr Drabik Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский

Дело в том, что, по мнению ряда европейских экспертов, украинский кризис значительно перетряхнет Евросоюз. Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель заявляет: «Великому единству ЕС пришел конец». Во-первых, есть ситуативный конфликт, связанный с предложением ввести «энергетическое эмбарго» против России. Оно «в настоящее время находится в подвешенном состоянии». Здесь против альянса Австрия – Венгрия – Германия играют Польша и республики Прибалтики. Во-вторых, «особая роль» Берлина вызовет его противостояние с Францией, которая, по словам Гресселя, «хорошо умеет создавать коалиции против Германии». В этом отношении, говорит он, «мы уже находимся на ранней стадии» зарождения такого антигерманского союза – Нидерланды, а также Скандинавия и Прибалтика, до сих пор выступавшие на стороне Берлина, «демонстрируют готовность к переговорам». Но это вопрос месяцев и лет.

Пока же идет процесс развала и переосмысления старых альянсов. Так, недавно реанимировался Славковский треугольник (Австрия – Словакия – Чехия). В начале апреля главы МИД этих стран посетили Молдавию, и эта поездка, пишет австрийская газета Der Standard, показала, «насколько нападение России на Украину сместило политический фокус в Европе». Как заявил в Кишиневе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, «я думаю, что мы только в начале того, чего можем достичь со Славковским треугольником». Но что любопытно, реанимация существующего с 2015 года формата началась еще до начала российской специальной военной операции на Украине, когда три министра посетили Киев в первых числах февраля. А сейчас, отмечает австрийское издание, еще большая «изоляция» в Вышеградской группе Орбана, известного своими близкими отношениями с президентом России Владимиром Путиным, делает для Вены «Славсковский формат еще более важным с дипломатической точки зрения». Но это и минус для Польши, поскольку «треугольник» изначально виделся противовесом «четверке».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Куда в этой ситуации будет дрейфовать Варшава? На юге ее блокируют – каждый по своим причинам – Берлин, Будапешт и, видимо, Вена. Это означает, что для Польши теряется интеграционный потенциал Вышеградской группы, если только последнюю не подберет Лондон. Осенью прошлого года британский премьер Борис Джонсон уже проявлял интерес к этому формату, хотел даже созвать саммит с лидерами «четверки» в начале этого года, но пока притормозил. Помимо того, есть основания считать, что Варшаве придется забыть и о своей мечте сделать чем-то великим инициативу «Троеморье». Что касается украинского направления, то здесь пока все настолько нестабильно, что нет смысла строить прогнозы. Остается север. По мнению польской газеты Rzeczpospolita, если произойдет вступление в НАТО таких стран, как Швеция и Финляндия, европейский акцент Североатлантического альянса сместится в их направлении, что важно в условиях потенциального конфликта «между Западом и Россией по поводу раздела природных ресурсов тающей Арктики».

В переориентации на север, помимо скандинавских стран, заинтересованы США и Канада. Как отмечало в октябре прошлого года ИА REGNUM, не исключено, что Вашингтон решит сделать из Польши тыл для проведения своих операций в Арктике по примеру того, как американские базы в Германии поддерживают операции в Африке и на Ближнем Востоке. Конечно, север не совсем профильная зона для Варшавы. Но в условиях, когда ей в Европе блокируют традиционные направления, где она исторически работала и хочет расширить там свое влияние, Польше придется действовать по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок».