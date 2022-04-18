Госдума России опубликовала декларации депутатов о доходах за 2021 год. Пользователи соцсетей отмечают, что каждый раз депутатские заработки вызывают шок. Некоторые подписчики пабликов считают, что доходы депутатов не стоит предавать огласке, поскольку это вызывает только негативную реакцию.

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Самым богатым депутатом Госдумы от Пермского края стал Антон Немкин («Единая Россия»). Его годовой доход составил 229 млн рублей. На втором месте по уровню доходов среди депутатов-пермяков – Роман Водянов («Единая Россия»). Он указал за 2021 год доход в размере 48,3 млн рублей. Бывший мэр Перми Игорь Шубин («Единая Россия») заработал за прошлый год 6 млн рублей, депутат Дмитрий Скриванов («Единая Россия») — 5,9 млн рублей, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») — 3,8 млн рублей, Ирина Ивенских («Единая Россия») — 3,5 млн рублей, Мария Дробот (КПРФ) — 3,1 млн рублей.

«Оплатите мне, пожалуйста, ипотеку, товарищи депутаты», — просит Сергей на площадке соцсети «ВКонтакте».

«Среднюю по региону должны получать зарплату», — считает Сергей Ж. Стоит отметить, в 2021 году средняя номинальная заработная плата составила 43 380 рублей в месяц.

«Вот из-за этого и рвутся в депутаты, кому работать неохота. И средний доход считают по их карманам, а не по нашим нищенским пенсиям да зарплате», — возмущается Милана.

«У них есть свой бизнес. Там и зарабатывают», — оставил комментарий Вячеслав.

«За какие заслуги такие зарплаты?» — недоумевает Вера В.

«На прожиточный минимум их надо всех посадить! Но сытый голодному не верит!» — сказала Светлана Б.

«Ну конечно, на такие заработки можно жить. А как нам жить на пенсию в 10 тыс. рублей, а они — избранные народом, да где справедливость?» — спрашивает Валентина Я.

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«Да уж, зато пенсия у моей мамы 10 тысяч, а у нас зарплата — 15», — приводит пример Таня П.

«Точно заработали?» — сомневается подписчик паблика.

Комментаторы называют доходы депутатов насмешкой над пенсионерами и работягами. Пользователи интернета считают, что депутатский корпус раздут и его надо сокращать. Расходы на содержание депутатов также следует снизить.

«229 миллионов в год делим на 12 месяцев, получаем примерно 19 миллионов в месяц. В день порядка 633 000 руб. Очень хороший доход! Порадуемся за депутатов!» — иронизирует Наталья А.

«Мы голосуем, а они наживаются…» — сказал Виктор З.

Между тем пользователи напоминают, что выборы прошли в сентябре 2021 года. До депутатства люди работали, в частности, предпринимателями.

«Так, если, например, тот же Немкин или любой другой депутат руководил большими проектами и очевидно работал не среднестатически, а больше, чем обычный гражданин, то почему у него должна быть средняя по региону?» — задается вопросом Павел А.

Ему отвечает другой пользователь интернета: «Предприниматели становятся депутатами, чтобы свой бизнес протащить».

«Когда пишут о декларациях депутатов — 100 комментариев. Когда Немкин приезжал в детские больницы — то в пабликах тишина была. Всем только чернуха интересна», — вступился за депутата Михаил Д.

«Галстуки за миллионы, а рука подписывает пенсию и минимальную зарплату в 10 000!» — отметила Ольга Ч.

«Надо срочно идти в депутаты!» — резюмировала Анна Ш.

Добавим, прожиточный минимум в Пермском крае в 2021 году утвердили в размере 10 844 рубля. Минимальный размер оплаты труда в прошлом году составил 12 792 рубля, а с учетом уральского коэффициента (15%) — 14 710 рублей.