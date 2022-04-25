Лесная отрасль реформируется, внедряется электронный контроль за оборотом леса. В марте 2022 года в ИА REGNUM прошел круглый стол: «Воспроизводство лесов в России: поиск эффективных решений», где были высказаны предложения не только по лесовосстановлению, но и по отраслевой реформе. Участниками круглого стола стали лесопромышленники, представители исполнительной власти, сенаторы, депутаты. Вел круглый стол заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Часть высказанных предложений прокомментировал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Владимир Станулевич: На круглом столе прозвучало предложение возвратить бумажный документооборот учета древесины, который был отменен с начала года после запуска системы электронного учета оборота продукции ЛесЕГАИС. В связи с санкциями против России предлагалось перенести сроки запуска системы до 2025 года или перевести ее в тестовый режим.

Иван Советников: Курс на цифровизацию и обеление отрасли был взят давно, проделана большая работа и поправки, вступившие в силу с начала года, это следующий закономерный шаг в этом направлении.

Однако в целях снижения дополнительной нагрузки на бизнес мы предлагаем перенести на более поздний срок введение административной ответственности за нарушение новых обязательных требований в сфере оборота древесины — речь идет о требованиях оборудования автомобильного транспорта техническими средствами контроля, требованиях к складам и объектам лесоперерабатывающей инфраструктуры, представлении информации для формирования отчета о балансе древесины, отчета о древесине и продукции из нее.

Александра Майер (Кеня) ИА REGNUM На лесопилке

Владимир Станулевич: Участники круглого стола предложили сделать другой переход к исчислению арендной платы для тех участков, на которых ведется интенсивное лесное хозяйство: установить арендную плату за площадь, а не за расчетную лесосеку, что создаст дополнительный стимул качественного ведения лесного хозяйства.

Иван Советников: Существующий принцип платежей за изымаемый лесной ресурс основан на умножении объема заготавливаемой древесины на минимальную ставку платы за эту древесину по породам и крупности древесины, с учетом поправочных коэффициентов. Арендная плата определяется в рамках конкурентных процедур. Объективно сложилась ситуация, при которой лесопользователь (даже с учетом льгот, предоставляемых приоритетным инвестиционным проектам) одинаково платит за единицу как той древесины, которая выросла сама, так и за ту, которую он вырастил, вкладывая в многолетний процесс выращивания и ухода за лесом, создания долговременной лесной инфраструктуры собственные или кредитные средства.

Нам поступают предложения бизнеса о переходе от арендной платы по объему расчетной лесосеки к плате за арендованные площади. Речь об участках, где ведется интенсивное лесное хозяйство. Мы готовы проработать этот вопрос в рамках применения интенсивной модели.

Здесь необходимо сбалансировать интересы арендатора, вкладывающего средства в улучшение лесов (и получающего от этого дополнительную прибыль), и государства, как собственника лесного ресурса, т. к. средства, получаемые от использования лесов, налогов с бизнеса поступают в бюджетную систему страны.

Вероятно, что наиболее оптимальным будет вариант, при котором арендатор платит за уже имеющийся на лесном участке объем древесины, устанавливаемый при объявлении конкурентных процедур, с последующей оплатой всего, что дополнительно было получено на арендованной площади в результате внедрения интенсивной модели по существенно сниженным ценам.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бревна на лесопилке

Владимир Станулевич: Как Вы прокомментируете предложение о субсидировании за счет бюджета кредитных ставок предприятий ЛПК?

Иван Советников: В сложившейся экономической ситуации лесная промышленность требует поддержки наряду с остальными отраслями. Даже учитывая снижение базовой ставки ЦБ с 20% до 17% годовых предприятиям ЛПК приходится нелегко. И рассмотрение вопроса об увеличении субсидируемой части процентной ставки по банковским кредитам пропорционально изменению ключевой ставки ЦБ, безусловно, заслуживает внимания.

Владимир Станулевич: На круглом столе в ИА REGNUM предлагалось пересмотреть таможенно-тарифное регулирование, а также провести переговоры по снятию таможенных импортных пошлин в дружественные страны.

Иван Советников: Предложенные меры могут оказать поддержку всем субъектам лесного комплекса. Необходимо активизировать и поиск новых контрагентов, и переговорный процесс с дружественными странами о том, чтобы эти страны обнулили или снизили ввозные пошлины на продукцию отечественного ЛПК.

В конце марта правительство приняло постановление о легализации параллельного импорта в России, что будет способствовать расширению и насыщению российского товарного рынка, а также снижению цен на продукцию.