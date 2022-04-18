События в Мариуполе подходят к финалу. Оккупировавшие донецкий город националисты больше не могут прятаться в городской застройке, в высотках и за чьими-то спинами. Остатки боевиков собраны на заводе «Азовсталь», откуда выбраться уже нельзя. Старые укреплённые подземелья, построенные ещё СССР, позволяют ещё какое-то время укрываться от артиллерии и авиации. Но ни о каком противостоянии силам ДНР и российским военнослужащим речи уже не идёт. Отрезано и снабжение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию в Мариуполе с Иловайским котлом, в который попали украинские войска в августе-сентябре 2014 года. И схожесть действительно есть — в Иловайске окружили и уничтожили крупную украинскую группировку ВСУ и националистических батальонов. Сейчас, в Мариуполе, важнейшем для спецоперации городе, разгром также неизбежен. Вопрос лишь в сохранении жизней блокированных националистов.

Близость развязки в Мариуполе показывает, что общая тактика проведения специальной военной операции оказалась верной. Активность по нескольким направлениям сковала украинские войска и лишила командование ВСУ возможностей для манёвра. Крупные группировки оставались в Киеве, Чернигове, Николаеве, Харькове, а также на оккупированных территориях ЛНР и под Донецком. Одновременно с первого дня спецоперации ракетными и авиаударами методично уничтожалась военная инфраструктура противника. В результате Киев упустил момент, когда мог помочь своим силам в Мариуполе.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По предварительным данным, в начале спецоперации в оккупированном Украиной городе ДНР находились свыше 8 тысяч киевских военных и боевиков, в основном националистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группировка так и не получила подкрепления, уже понесла серьёзные потери, многие сдались. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сейчас вместе с нацбатами и солдатами ВСУ на «Азовстали» находятся до 400 иностранных наёмников из Европы и Канады.

По какой причине случилось повторение Иловайского котла? С начала спецоперации занявшим Мариуполь националистам в Киеве обещали поддержку и подкрепление, не разрешали сдаваться и покидать город. Боевикам врали, что Мариуполь скоро разблокируют, пришлют помощь, решат вопрос с помощью западных партнёров.

Но шли дни, а кольцо только сужалось. Сообщения, которые выкладывали главари мариупольских нацбатов в Сеть последние недели, напоминали истерику. Замкомандира «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с позывным «Калина» жаловался, что киевские политики их бросили, не берут трубки, а в СМИ об их подразделениях «говорят со скорбью». И признавался, что по-прежнему живёт надеждой на подкрепление. Сдавшиеся украинские военнослужащие рассказывали, что командиры обманывали личный состав, уверяя, что группировку скоро разблокируют, ей придут на помощь.

Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР» Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе

Однако ни помощи, ни приказа сложить оружие Зеленский не дал. По сути, всё это время он водил боевиков за нос, избегая личной ответственности за решение. Президент Украины предложил журналистам спросить у зажатых в Мариуполе военных, что они собираются делать дальше.

«Им никто ничего не запрещал, они в любом случае герои», — сказал украинский главнокомандующий в интервью западному СМИ.

В Мариуполе Зеленский попытался заимствовать тактику Адольфа Гитлера под Сталинградом, который долгое время обещал прорыв попавшей в окружение группировке Фридриха Паулюса. Фюрер запретил сдаваться, настаивая на продолжении сопротивления, но реальной поддержки так и не предоставил — на других направлениях войска также были нужны. А когда разгром стал уже неизбежен, решил подсластить пилюлю и присвоил своему военачальнику звание фельдмаршала.

К счастью, тогда Паулюс принял правильное решение — и не только сохранил жизни своим солдатам, но и сам прожил намного дольше Гитлера.