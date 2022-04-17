Информация, согласно которой неонацисты снесли памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Во! Пошло дело у бандеровцев! Целого маршала одолели!» — издевается Наталия С.

Многие пользователи оказались в полном негодовании по поводу того, что неонацисты вместо того, чтобы вести боевые действия, воюют почему-то исключительно с памятниками. Граждане уверены, что делают это назло, ведь бандеровцы прекрасно понимают, что российские войска совсем скоро заставят их покинуть пределы Харькова.

«Годы идут, мир сменяется войной, а бандеровцы до сих пор воюют с советскими памятниками. Им восьми лет было недостаточно, пытаются даже в последний момент что-нибудь поломать», — подметил Михаил К.

Некоторые комментаторы отмечают, что разрушать у неонацистов получается лучше, чем воевать.

«Придурки… Вот что с них взять? Учебники сначала переписали, а теперь за памятники взялись. Ведь этот памятник заново ставить придётся. Им лишь бы что-то разрушить. За 30 лет независимости своего так ничего и не сумели построить», — указывает Max M.

Часть людей полагает, что даже лик маршала Жукова, исполненного в бюсте, не позволяет бандеровцам, засевшим в Харькове, спокойно жить.

«Нацисты боятся даже памятников! Жуков воскреснул в душах наших воинов. Скоро он настигнет тех, кто попирает память о нём», — предрекает Нина Р.

Георгий Константинович Жуков

Ряд пользователей указывает на то, что украинские нацисты пытаются уничтожить всё русское.

«И ведь как они это обосновывают? Они на полном серьёзе считают, что Жуков устроил геноцид украинцев. И это притом, видимо, даже в упор не видят, что сейчас Зеленский устроил самый что ни на есть геноцид своего же собственного населения! Да что же в голове у этих зомби?» — интересуется Аделина Ф.

«Эти подонки занимаются дерусификацией, т.е. они уничтожают всё, что связывает их с Россией. Жуков, как победитель в великой войне, напоминает им о связи с братским народом. Поэтому его демонтировали. Все эти сказки про голодомор и геноцид – лишь предлог. Они какую угодно ложь сочинят, лишь бы русский народ очернить» — считает Александр С.

Нашлись и те, кто уверен, что вскоре российские войска освободят Харьков от нацистской нечисти и в городе будут появляться новые прекрасные памятники, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне и всему тому, что связывает братские народы России и Украины.

«Чтоб вас настигла кара, скоты! Позор вам, ваши же предки этот памятник ставили полководцу-победителю!» — пишет Агаси В.

«Скоро этих демонтажников самих демонтируют, а затем демилитаризируют, а в конце и вовсе денацифицируют», — убеждён Павел А.

«Ну ничего, наши войска придут, мы после новый установим, ещё краше будет», — уверена Алия Н.

Напомним, 16 апреля украинское издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости») опубликовало материал, согласно которому в Харькове был демонтирован памятник маршалу Георгию Жукову. Согласно имеющейся информации, к сносу монумента приложили руки боевики из неонацистской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).