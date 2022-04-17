Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что городская территория Мариуполя была полностью зачищена от украинских боевиков, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«На очереди еще много городов, но мы справимся!» — пишет Сергей Е.

Многие пользователи были рады услышать, что многострадальный Мариуполь всё-таки был очищен от нацистских боевиков. Граждане отмечают, что впереди у российской армии всё ещё стоит очистка завода «Азовсталь» — последнего оплота бандеровцев, а затем начнётся долгая и непростая общая работа над восстановлением города.

Павел Кузнецов. Азовсталь. Мариуполь. 1936

«Прекрасная работа! Дома отстроим заново, лучше будут, чем прежде. А вот нацистская погань выжжена отсюда навсегда, и это здорово!» — написал Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что как только из жилых районов были выбиты неонацисты, тут же в свои дома начали возвращаться мирные жители.

«Люди уже возвращаются в Мариуполь потихоньку, к себе домой. ЖКХ постепенно начинают убирать улицы. Всё-таки впереди лето. К осени всё покрасят, залатают, подстроят. Главное, чтобы вода в городе была и продовольствие», — считает Борис А.

Часть людей указывает на то, что в разрушении полностью виноваты украинские военные, которые при подстрекательстве с Запада решили использовать городскую местность в качестве места для боевых действий.

«Скоро туда ещё гуманитарная помощь полноценная поступит от России. Вот так надо помогать стране, а не оружием, как это делали Америка и Европа на протяжении многих лет. Благодаря этому оружию теперь Мариуполь разрушен», — отметил Платон М.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи

«А бандеровцы тем временем слёзы крокодильи пустили. Видите ли, российская армия им Мариуполь разрушила. Вот ведь твари поганые! Сами же в жилых домах огневые точки устраивали, сами же артиллерией и ракетами из жилых дворов били по нашим войскам. Сами своё же население использовали в качестве живого щита! Да, это нам, русским, чеченцам и другим национальностям в России страшно смотреть на последствия боевых действий в Мариуполе, а этим фашистам на города Донбасса наплевать. Их дом – это западная Украина. Они думают, что русские до Лемберга, Ивано-Франковска и Тернополя не дойдут. Ну, пусть они так думают. Посмотрим, будут ли они тамошним населением также прикрываться», — написал Максим Т.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре на пути российских воинов будут и другие Мариуполи, но после этого бандеровцам их уже будет нечем удивить.

«Каждый новый населённый пункт на пути российских войск, подобный Мариуполю, будет становиться всё более и более простой задачей, ведь и наши военные становятся более профессиональными с каждым разом, а противник, видя, к чему приводит сопротивление, будет чаще драпать», — предрекает Михаил К.

«Россия, как удав, спокойно, неспешно и ювелирно задушит укронацистов. Успешное завершение специальной военной операции — это дело времени», — поделился своим мнением Антон Ш.

Напомним, 16 апреля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что городская территория Мариуполя была полностью зачищена от украинских боевиков. Тем не менее Конашенков отметил, что остатки неонацистских формирований остаются заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь», находящегося в городской черте.